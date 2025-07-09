Готовится очень просто, а разлетится за секунды: рецепт шашлыка из лаваша

Приготовьте так фарш и будете в восторге.

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Как приготовить шашлык из фарша и лаваша / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сезон шашлыков в самом разгаре. Если традиционное мясо кусками надоело, а лаваш с сыром на мангале уже пробовали не один раз. Тогда Главред предлагает приготовить шашлык из лаваша и фарша, который ничуть не уступает тому, к которому все привыкли.

Рецептом ленивого кебаба на мангале поделился украинский кулинар в TikTok @igor_shpigunov.

Вам понадобится:

видео дня

болгарский перец - 2 шт;

лук - 1 шт;

петрушка - 50 г;

фарш куриный - 1 кг;

лаваш - 2 шт;

соль;

перец.

Сначала нужно подготовить мясо, можно сразу купить в магазине готовый фарш или же приготовить самостоятельно. Для приготовления фарша лучше совместить два вида мяса, например свинину и говядину. Удачным будет и сочетание баранины с указанными наполнителями. Также можно использовать курятину для фарша.

Когда фарш будет готов, мелко нарежьте лук, болгарский перец и измельчите петрушку. Добавьте овощи к фаршу, посолите, поперчите и тщательно перемешайте ингредиенты.

Далее возьмите лаваш и расстелите его на поверхности. На лаваш выложите готовый фарш с овощами. Все сверните в рулетик и порежьте на круглые пропорциональные кусочки.

Осторожно нанизывайте куски рулета на шампуры.

Жарить ленивый кебаб нужно на разогретых углях до готовности.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить шашлык из фарша и лаваша:

@shpigunov_igor Шашлык из лаваша ? Вам понадобится: - Болгарский перец- 2 шт; - Лук- 1 шт; - Петрушка- 50 г; - Фарш куриный - 1 кг; - Лаваш- 2 шт; - Соль, перец. * Процесс приготовления: * Перец и лук нарезать кубиком. Петрушку измельчить * Смешать овощи с фаршем, добавить петрушку, посолить и поперчить * Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик. * Порезать рулетик на порционные кусочки * Нанизать их на шампур, как на видео. * Жарить на разогретых углях до готовности. Сохраняйте, это оооочень вкусно?? ♬ Woop Baby - Letherette

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О персоне: igor_shpigunov igor_shpigunov - транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, при этом добавляя что-то свое.

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