О невероятных блюдах многие даже не догадываются: что можно сделать из кабачков

Существует множество необычных рецептов приготовления различных блюд из кабачков.

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Что можно приготовить из кабачков / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Mateusz Feliksik, Pexels/Kampus Production

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Кабачок не случайно называют универсальным овощем: он доступен по цене, не вызывает аллергии

Существует множество необычных рецептов приготовления различных блюд из кабачков

Кабачок — это ценный диетический овощ, обладающий множеством полезных свойств. Он богат минеральными веществами, которые положительно воздействуют на пищеварительную систему, а также содержит витамины, необходимые организму.

Его не случайно называют универсальным овощем: он доступен по цене, не вызывает аллергии, прекрасно подходит для употребления в любом виде и легко сочетается с различными продуктами, говорится в материале Главреда.

Существует множество необычных рецептов приготовления различных блюд из кабачков. Некоторые из них могут украсить любой стол.

Легкий салат из кабачков

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

сыр фета — 100 г

чеснок — 2 зубчика

сельдерей (стебель) — ½

помидор — ½

греческий йогурт — 1 ст. л.

свежая зелень

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

В чашу блендера отправляем фету, чеснок, нарезанные помидоры и сельдерей, зелень, йогурт, приправляем солью и перцем. Все тщательно измельчаем до кремовой консистенции. Готовый соус оставляем настояться. Кабачки моем, нарезаем сначала на тонкие ломтики, затем — на тонкую соломку. Выкладываем в салатник, добавляем соус и перемешиваем.

Горячий итальянский салат с кабачками

Ингредиенты:

молодые кабачки — 300 г

куриное филе — 260 г

чеснок — 2 зубчика

помидоры черри — 100 г

оливковое масло — ½ ст. л.

свежий базилик

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Основная "фишка" этого блюда — способ нарезки. Куриное филе режем на тонкие полоски, кабачки — на небольшие брусочки (кожицу оставляем), чеснок рубим мелко, а черри разрезаем пополам. В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем чеснок до золотистого оттенка, чтобы аромат перешёл в масло. Затем добавляем куриное филе и жарим 2–3 минуты до румяной корочки. Всыпаем кабачки и готовим еще 2 минуты. В самом конце добавляем руками порванные листья базилика и половинки черри. Подаем горячим.

/ Главред

Кабачковый торт

Ингредиенты:

кабачки — 4 шт.

пучок свежей зелени (укроп или кинза)

яйца — 3 шт.

мука — 5 столовых ложек

соль и перец — по вкусу

Для начинки:

помидоры — 5 шт.

майонез — 5 ст. л.

чеснок — 4 зубчика

Как приготовить:

Кабачки тщательно моем и натираем на крупной терке. Присаливаем и оставляем на 15 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем массу хорошо отжимаем и перекладываем в глубокую посуду. Приправляем солью и перцем, добавляем мелко нарезанную зелень и яйца, перемешиваем. Затем вводим муку и снова тщательно вымешиваем. Получившееся тесто делим на 4–5 равных порций и жарим их поочередно в виде коржей.

Кабачковая пастила

Ингредиенты:

кабачковая мякоть — 500 г

яблоки — 500 г

банан — 1 крупный

Способ приготовления:

Кабачки очищаем от кожицы и удаляем семена. Яблоки и банан также очищаем. Нарезаем все ингредиенты небольшими кусочками. Кабачки и яблоки помещаем в блендер, добавляем около 100 мл воды и измельчаем. При необходимости доливаем еще немного воды. Затем добавляем банан и снова взбиваем до получения гладкой массы.

Противни или поддоны для сушки смазываем растительным маслом. Выкладываем получившуюся массу равномерным слоем толщиной примерно 5–6 мм (по краям немного толще, чтобы пастила не пересохла). Сушим в электросушилке при температуре 50–55 °C около 10 часов, в зависимости от мощности прибора.

Кабачковый суп

Ингредиенты:

кабачки — 1,3 кг

небольшие луковицы — 2 шт.

чеснок — 2 зубчика

растительное масло — 4 ст. л.

вода — 5 стаканов

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой кастрюле разогреваем масло. Добавляем нарезанный лук и чеснок, обжариваем их на медленном огне до мягкости, примерно 7–8 минут, периодически помешивая. Затем добавляем кабачки, нарезанные мелкими кусочками, и продолжаем готовить еще около 10 минут, не забывая перемешивать.

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