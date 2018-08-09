День Пантелеймона-2018 – как ему молятся и что нельзя делать в этот день

Святой Пантелеймон. Икона

9 августа православные отмечают день памяти Пантелеймона. Это великий святой и целитель, прославившийся своими чудесами: он исцелил немало бедных людей, в том числе и от слепоты. Неудивительно, что святой Пантелеймон – покровитель врачей и воинов. Даже имя «Пантелеймон» означает «всемилостивый».

Мощи святого Пантелеимона после его мученической смерти разошлись по всем православным странам, в частности, его глава находится в Русском монастыре Святого мученика Пантелеимона на Афоне.

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В этот день не принято работать в поле – может молнией спалить либо урожай, либо даже самого «нарушителя», пугали в народе. Даже второе название праздника – «Палий».

При этом и лениться в этот день не принято: свою работу следует выполнять с особым тщанием (просто держаться от поля подальше).

Кроме того, нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды: святой Пантелеймон помогал всякому – и нищему в бедном районе, и преступнику в тюрьме. Считается, что если в этот с равнодушием отнестись к чужому горю – святой покарает.

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В этот день принято святить первые колосья – а потом целый год хранить их в доме. Если человек заболевал, то к больному месту прикладывались эти колосья.

Также в старину именно на Пантелеймона начинали сбор лечебных трав.

А так как раньше (тогда был другой климат) именно к этому празднику поспевала капуста, то на Пантелеймона было принято срезать первый кочан и печь с капустой пироги. Ими затем угощали всех – и домашних, и гостей, и нищих.

Праздник Пантелеймона-целителя: приметы

В народе верили, что если в этот день:

муравьи входы в муравейники заделывают – то скоро жди дождя;

кузнечики сильно стрекочут и прыгают – то погода будет сухой и ясной;

травы собрать на Пантелеймона – их целебный свойства усилятся.

Пантелеймон: молитва от всяких недугов

Святому Пантелеймону молятся, когда просят об исцелении – как себя, так и близких. При этом считается, что в свой праздник он просто не может не ответить на молитву страждущего.

К тебе, как безмездному врачу, утешителю скорбящих, обогатителю неимущих, прибегаем мы ныне, святый Пантелеймон. Любомудрию мирскому и искусству врачебному хорошо научившись, во Христа ты уверовал и, от Него приняв дар исцеления, безмездно недугующих исцелял. Богатство все свое нищим, убогим, сиротам и вдовам раздавая, в узах томимых ты посещал, святый страдалец Христов, и врачеванием, беседою и подаянием утешал их. За веру во Христа многообразные испытав мучения, ты во главу мечом был усечен, и перед кончиною твоею, явившись, Христос наименовал тебя Пантелеймоном, то есть всемилостивым, потому что дал тебе благодать всегда миловать всех, притекающих к тебе в любых обстоятельствах и скорбях. Услышь нас, с верою и любовию прибегающих к тебе, святый великомученик, ибо ты от Самого Спаса Христа всемилостивым был наречен, и в жизни своей земной одному врачевание, другому милостыню, иному утешение нескудно подавал, никого не отпуская от себя необлагодетельствованным. Так и ныне, не отринь и не оставь нас, святой Пантелеймон, но внемли и поспеши на помощь нам; от всякой скорби и болезни исцели и уврачуй, от бед и напастей освободи, и в сердца наши пролей утешение Божественное, чтобы бодры будучи телом и духом прославили мы Спаса Христа вовеки. Аминь.