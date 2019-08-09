День Пантелеймона 2019: в чем помогает и чего нельзя делать на свято Пантелеймона

Святой Пантелеймон. Икона

9 августа отмечается большой праздник православный – День Пантелеймона 2019.

В день памяти Пантелеймона торжественные молебны служат во всех церквях, а православный люд вспоминает чудеса святого Пантелеймона и молится ему о выздоровлении своих близких.

Святой Пантелеймон – покровитель врачей (ибо и сам был лекарем при жизни) и воинов. Оттого и в народе он больше известен как Пантелеймон Целитель. Чудеса исцеления, которые творил он именем Божьим, спасли не только тела, но и души, обратив в христианскую веру немало людей.

И после смерти святой продолжает даровать исцеление тем, кто молится ему или через мощи святого Пантелеимона, которые разошлись частичками по всему миру после его мученической смерти: в частности, голова Пантелеймона находится на Афоне, в Русском монастыре Святого мученика Пантелеимона.

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Праздник Пантелеймона Целителя: что нельзя делать

На Пантелеймона принято собирать лечебные травы и святить первые колосья – чтобы целый год потом хранить их в доме. Такими колосьями лечили больных (прикладывали к больному месту).

Однако сами колосья заготавливали заранее: ведь на поле в этот день – ни ногой. Все дело в том, что второе название праздника – Палий: в этот день опасались молний.

Так что в День Пантелеймона Целителя нельзя:

работать в открытом поле – из опасений за себя и за урожай: чтоб молния не сожгла;

лениться: все дела на День святого Пантелеймона переделывали тщательно, от души;

отказывать кому бы то ни было в помощи – так как и сам Пантелеймон никогда не отказывал страждущим, будь то нищий или преступник в тюрьме.

Считается, что одарить милостыней в этот день – на пользу собственному здоровью. Только надо не забыть присказку: "Тебе денег чуть, а мне крепкое здоровье".

Обязательным блюдом на столе в этот день считается какое-нибудь блюдо из капусты (чаще всего пирог). Так как в былые годы первый кочан поспевал как раз на свято Пантелеймона (климат был другой). Такими блюдами угощают всех – от домочадцев и гостей до и нищих.

А вот женщины, мечтающие о младенце, в этот день ели яйца. По примете считается, что если 9 августа девушка съест яйцо с двойным желтком – то скоро забеременеет.

Праздник Пантелеймона Целителя: приметы

По народным приметам, если на Пантелеймона:

сильно стрекочут кузнечики и прыгают – к погоде сухой и ясной;

муравьи заделывают входы в муравейники – к дождю;

радуга – также к ненастью в ближайшие дни;

переменчивая погода – к переменчивой осени;

травы и ягоды собрать – свойства их целебные усилятся.

Главное – при сборе трав читать специальную молитву: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови, Господи, Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, Пречистая Богородица! Благослови, отец праведный Абрам! Пришла я к вам за Божьей травой, Чтоб она дала здравие и покой. Чтоб травушка больным помогала, Тело их от хвори освобождала. Святой отец Абрам глядел, Симеон Зилот травы садил, Илья Пророк эту травку полил, Господь Бог наш благословил. Благослови на пользу траву сию, Небо и мать-земля, Благослови на труд, на лечение, Господи, и меня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, присно, во веки веков. Аминь".

Пантелеймон: молитва

Святому Пантелеймону молятся об исцелении – не только своем, но и близких. Считается, что в свой праздник тот просто не может не откликнуться на молитву страждущего.

Пантелеймон: молитва от всяких недугов

Читайте такжеДень Ильи 2019: когда и как молиться пророку о замужестве, здоровье и деньгахК тебе, как безмездному врачу, утешителю скорбящих, обогатителю неимущих, прибегаем мы ныне, святый Пантелеймон. Любомудрию мирскому и искусству врачебному хорошо научившись, во Христа ты уверовал и, от Него приняв дар исцеления, безмездно недугующих исцелял. Богатство все свое нищим, убогим, сиротам и вдовам раздавая, в узах томимых ты посещал, святый страдалец Христов, и врачеванием, беседою и подаянием утешал их. За веру во Христа многообразные испытав мучения, ты во главу мечом был усечен, и перед кончиною твоею, явившись, Христос наименовал тебя Пантелеймоном, то есть всемилостивым, потому что дал тебе благодать всегда миловать всех, притекающих к тебе в любых обстоятельствах и скорбях. Услышь нас, с верою и любовию прибегающих к тебе, святый великомученик, ибо ты от Самого Спаса Христа всемилостивым был наречен, и в жизни своей земной одному врачевание, другому милостыню, иному утешение нескудно подавал, никого не отпуская от себя необлагодетельствованным. Так и ныне, не отринь и не оставь нас, святой Пантелеймон, но внемли и поспеши на помощь нам; от всякой скорби и болезни исцели и уврачуй, от бед и напастей освободи, и в сердца наши пролей утешение Божественное, чтобы бодры будучи телом и духом прославили мы Спаса Христа вовеки. Аминь.

Пантелеймон: заговор на любовь и от болезней

Заговор от болезней на Пантелеймона читают на рассвете, нарвав прежде букет полевых цветов. Для этого умываются к реке и бьют себя этим букетом по всему телу, приговаривая: "Пантелеймон Целитель наступил, травку благословил и силой ее большой наградил. Травкой целебной себя отхлещу и здоровья прибавлю. В воду букет отпущу, болезни в нее отправлю. Царь водный к себе отнесет и на замок их запрет. Не выйдут оттуда никуда, забуду о недугах навсегда".

Затем выбрасывают букет в воду и уходят, не оборачиваясь. Дома нужно трижды прочитать Отче наш.

Заговор на любовь на Пантелеймона читают на ночь. Перед этим под подушку кладут любую мужскую вещь, купленную накануне. Спать ложатся, приговаривая: "Для тебя, суженый, я подарок купила. Приходи на него посмотреть и со мною посидеть. Я тебе его отдам, и будешь думать только обо мне по ночам".

После ложатся спать, представляя суженого. Если тот не приснился во сне, то следят за знаками судьбы: скорее всего, с суженым девушка столкнется в течение дня (прохожий спросит дорогу или натолкнется на нее в коридоре).