Православный священник назвал главное условие канонизации Путина

Когда канонизируют Путина.

Во время чата на «Главреде» ректору Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православному священнику, общественному деятелю, философу, богослову, блогеру, протоиерею Георгию Коваленко задали любопытный вопрос.

Один из читателей поинтересовался, как можно относиться к тому, что президент РФ Владимир Путин в России причислен к лику святых, пишутся его иконы, которые, если верить сообщениям, даже периодически мироточат (аккурат перед выборами).

Ответ был краток и по существу.

«Я впервые слышу о канонизации Путина. Ничего, кроме улыбки и желания поставить диагноз, эта информация во мне не вызывает. Однако мне вспомнилось определение из религиоведческого словаря начала 90-х, над которым мы тогда долго смеялись из-за корявости формулировки. Там в статье о канонизации говорилось дословно: «основное условие канонизации — смерть кандидата», – пояснил протоирей Георгий.

Ранее Коваленко рассказал об Успенском посте-2018. Он длится всего две недели с 14 по 28 августа. И на этот период действуют особые требования к еде, поведению и проведению свадеб.

Напомним, в России перед мартовскими президентскими выборами замироточила икона Путина. Представители организации заявили, что не сомневаются, что этот знак демонстрирует особое предназначение главы государства и на тот момент еще кандидата в президенты.

А в июне в России в детской библиотеке вывесили картину с Путиным, Медведевым и Богородицей. Картина получила названия «Под мирным небом». Центральное место на полотне занимает изображение Путина, облаченного в золотые доспехи и в античной колеснице, запряженной «тройкой» коней. От него «исходит божественное сияние».