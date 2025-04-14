В Одессе вражеский дрон попал в больницу: вспыхнул пожар, пострадали люди

В медицинском учреждении повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная.

https://glavred.info/war/v-odesse-vrazheskiy-dron-popal-v-bolnicu-vspyhnul-pozhar-postradali-lyudi-10655750.html Ссылка скопирована

О последствиях атаки дронов на Одессу сообщил мэр Труханов / Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline

Кратко:

В Одессе прогремели взрывы

Из-за атаки РФ пострадала больница и жилые дом

Пострадали пять человек

Вечером 13 апреля Одесса оказалась под ударом российских беспилотников-камикадзе. В городе прогремели взрывы. После полуночи 14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил подробности российской атаки.

По словам Труханова, из-за атаки пострадала одна из больниц. В медицинском учреждении повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.

видео дня

Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

"На месте работают оперативные службы и городской штаб. После получения разрешения коммунальные службы начнут ликвидацию последствий атаки и восстановление дорожного полотна", - сообщил Труханов в Telegram.

Сейчас известно о 5 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ракетный удар РФ по центру Сум - главное

Как сообщал Главред, 13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки погибло 34 человека, еще 117 - получили ранения, среди которых и 4-летняя девочка. Одна ракета попала в здание университета, другая - в центр города.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что атака была направлена непосредственно по жилым районам. Среди погибших есть ребенок и известная украинская артистка Елена Когут.

Кроме этого, российский ракетный удар по центру Сум унес жизни водителя троллейбуса Николая Леона и большинства пассажиров. КП СГС "Электроавтотранс" сообщило, что ракетный удар не оставил шансов на спасение людям.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред