В Одессе вражеский дрон попал в больницу: вспыхнул пожар, пострадали люди

Кратко:
- В Одессе прогремели взрывы
- Из-за атаки РФ пострадала больница и жилые дом
- Пострадали пять человек
Вечером 13 апреля Одесса оказалась под ударом российских беспилотников-камикадзе. В городе прогремели взрывы. После полуночи 14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил подробности российской атаки.
По словам Труханова, из-за атаки пострадала одна из больниц. В медицинском учреждении повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.
Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.
"На месте работают оперативные службы и городской штаб. После получения разрешения коммунальные службы начнут ликвидацию последствий атаки и восстановление дорожного полотна", - сообщил Труханов в Telegram.
Сейчас известно о 5 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ракетный удар РФ по центру Сум - главное
Как сообщал Главред, 13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки погибло 34 человека, еще 117 - получили ранения, среди которых и 4-летняя девочка. Одна ракета попала в здание университета, другая - в центр города.
Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что атака была направлена непосредственно по жилым районам. Среди погибших есть ребенок и известная украинская артистка Елена Когут.
Кроме этого, российский ракетный удар по центру Сум унес жизни водителя троллейбуса Николая Леона и большинства пассажиров. КП СГС "Электроавтотранс" сообщило, что ракетный удар не оставил шансов на спасение людям.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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