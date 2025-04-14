Мрачная философия моря: почему Морган Фримен постоянно носит серьги

87-летняя звезда "Побега из Шоушенка" следует одному очень старому правилу.

https://glavred.info/starnews/mrachnaya-filosofiya-morya-pochemu-morgan-frimen-postoyanno-nosit-sergi-10655744.html Ссылка скопирована

Морган Фримен новости - что означают кольца в ушах актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/morganfreeman

Читайте больше:

Почему Морган Фримен решил проколоть уши

Что означают серьги артиста

Оскароносный актер кино и дубляжа Морган Фримен имеет весьма фактурную и узнаваемую внешность, неотъемлемой частью которой стали золотые серьги в ушах звезды - без них он появляется лишь в кадре (если эти украшения не соответствуют образу персонажа, которого он играет).

Для Фримена серьги - не просто красивый аксессуар, с помощью которого он может самовыражаться. Для него это жизненная философия, с которой сложно спорить. В социальных сетях актер рассказал, что его часто спрашивают про колечки в ушах. И его ответ оказался мрачным и жизнеутверждающим одновременно.

видео дня

"Правда в том, что они (серьги - прим. редактора) стоят ровно столько, чтобы денег хватило на то, чтобы кто-нибудь купил мне гроб, если я умру в незнакомом месте. Вот почему их носили моряки, и вот почему их ношу я", - рассказал актер.

Ранее он рассказывал, что на проколы в ушах его еще в детстве вдохновил американский актер Берт Ланкастер: в фильме "Красный корсар" он носил серьгу, что сильно впечатлило маленького Моргана. Тогда он просто решил, что это привлекательно, но позже узнал, почему моряки носили серьги - по одной из версий золото от украшений было платой за похороны, в случае, если моряк умирал в чужом краю.

В парусный спорт и морскую тематику Морган Фримен влюбился, когда ему было тридцать лет. Тогда ему подарили лодку, и с тех пор актер неизменно возвращается к своему увлечению.

Морган Фримен новости - что означают кольца в ушах актера / instagram.com/morganfreeman

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью. Семейные чудачества Румер Уиллис считает абсолютной нормой.

Также американский актер Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом. Он признался, что однажды даже был готов сесть в тюрьму, лишь бы не видеться с папой.

Читайте также:

Кто такой Морган Фримен? Морган Фримен - американский актер кино и озвучивания, режиссер. Лауреат премии Оскар, премии Серебряный медведь и двух Золотых глобусов. В числе известных актерских работ Фримена такие фильмы, как "Шофер мисс Дэйзи", "Побег из Шоушенка", "Семь", "Счастливое число Слевина", "Малышка на миллион" и "Пока не сыграл в ящик", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред