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Мрачная философия моря: почему Морган Фримен постоянно носит серьги

Анна Подгорная
14 апреля 2025, 01:30
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87-летняя звезда "Побега из Шоушенка" следует одному очень старому правилу.
Морган Фримен
Морган Фримен новости - что означают кольца в ушах актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/morganfreeman

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  • Почему Морган Фримен решил проколоть уши
  • Что означают серьги артиста

Оскароносный актер кино и дубляжа Морган Фримен имеет весьма фактурную и узнаваемую внешность, неотъемлемой частью которой стали золотые серьги в ушах звезды - без них он появляется лишь в кадре (если эти украшения не соответствуют образу персонажа, которого он играет).

Для Фримена серьги - не просто красивый аксессуар, с помощью которого он может самовыражаться. Для него это жизненная философия, с которой сложно спорить. В социальных сетях актер рассказал, что его часто спрашивают про колечки в ушах. И его ответ оказался мрачным и жизнеутверждающим одновременно.

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"Правда в том, что они (серьги - прим. редактора) стоят ровно столько, чтобы денег хватило на то, чтобы кто-нибудь купил мне гроб, если я умру в незнакомом месте. Вот почему их носили моряки, и вот почему их ношу я", - рассказал актер.

Ранее он рассказывал, что на проколы в ушах его еще в детстве вдохновил американский актер Берт Ланкастер: в фильме "Красный корсар" он носил серьгу, что сильно впечатлило маленького Моргана. Тогда он просто решил, что это привлекательно, но позже узнал, почему моряки носили серьги - по одной из версий золото от украшений было платой за похороны, в случае, если моряк умирал в чужом краю.

В парусный спорт и морскую тематику Морган Фримен влюбился, когда ему было тридцать лет. Тогда ему подарили лодку, и с тех пор актер неизменно возвращается к своему увлечению.

Морган Фримен
Морган Фримен новости - что означают кольца в ушах актера / instagram.com/morganfreeman

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Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью. Семейные чудачества Румер Уиллис считает абсолютной нормой.

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Кто такой Морган Фримен?

Морган Фримен - американский актер кино и озвучивания, режиссер. Лауреат премии Оскар, премии Серебряный медведь и двух Золотых глобусов. В числе известных актерских работ Фримена такие фильмы, как "Шофер мисс Дэйзи", "Побег из Шоушенка", "Семь", "Счастливое число Слевина", "Малышка на миллион" и "Пока не сыграл в ящик", сообщает Википедия.

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