"Принудительное объединение невозможно": эксперт рассказал, будет ли Единая Православная Церковь после Томоса

Георгий Коваленко уверен, что принудительного единения церквей не будет

История с Томосом не имеет четких временных границ и не имеет определенного результата: это - очередная попытка украинского православия войти в мировое сообщество Православных Церквей, став независимой от Москвы Украинской Церковью. При этом, в случае получения Томоса, появится возможность объединения православных украинских церквей в Единую Православную Церковь. Однако это совершенно разные, хоть и взаимосвязанные процессы.

Об этом рассказал отец Георгий (Коваленко) в чате на "Главреде".

"Решение первого вопроса сегодня зависит от решения Константинопольского (который еще называют Вселенским) Патриархата о предоставлении Православной Церкви в Украине Томосу (Грамоты) об автокефалии (независимости)... Решение второго вопроса возможно на объединительном Соборе Православной Церкви Украины, который состоится в случае решения первого вопроса. Принудительное объединение невозможно, поэтому этот процесс может растянуться на годы, и в Украине будет существовать по крайней мере две православные церкви, но, в отличие от сегодняшней ситуации, обе они будут считаться признанными. А кто будет возглавлять Церковь, должен решать ее Собор", - рассказал о. Георгий.

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"Но все мои, как и любого ответа, есть только прогнозами и предположениями, потому что, повторюсь, мы говорим о процессах, которые продолжаются и на которые влияют очень много внешних и внутренних факторов", - дополнил священник.

Напомним, ранее патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что в случае признания единой Украинской православной церкви в ее собственность перейдут и Киево-Печерская, и Почаевская лавры, нынче находящихся в ведении УПЦ МП.