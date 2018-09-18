В РПЦ пригрозили украинской церкви утратой недвижимости в случае получения томоса об автокефалии

Митрополит Илларион / ИноСМИ

Для Украинской православной церкви существует немалый риск лишиться юридического статуса и утратить всю недвижимость – в случае, если Вселенский патриархат предоставит томос об автокефалии церкви в Украине.

С таким заявлением выступил галва Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Илларион. "Нет ничего невероятного в том, что если автокефалия будет предоставлена тем, кто сейчас является раскольниками, то против канонической Церкви будет развязана уже настоящая и полномасштабная война. Уже сейчас лидер раскола Филарет Денисенко говорит, что как только будет создана так называемая единая поместная церковь Украины, ей должны быть переданы Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра", – цитирует священнослужителя РИА "Новости".

По мнению митрополита Иллариона, если в Украине осуществятся планы по созданию "единой поместной церкви", то наверняка будут "приняты законы для того, чтобы лишить каноническую Церковь недвижимости и юридического статуса".

Напомним, ранее в УПЦ (Московского патриархата) заговорили о гражданском неповиновении в случае предоставления томоса украинской церкви.