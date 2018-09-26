Вера, Надежда, Любовь-2018: запреты, традиции и приметы

26 сентября 2018, 05:06

"Главред" выяснил, как стоит провести этот день.

Икона
Икона "Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья".

Праздник Веры, Надежды, Любви отмечается уже на этой неделе.

При этом многие ленятся произносить название праздника полностью – "вычеркивая" мать их Софию – а некоторые даже не знают, что день памяти установлен в честь четырех, а не троих женщин.

Тем не менее, 30 сентября свои именины отмечают все Веры, Надежды, Любы и Софии – в память о подвиге веры святых мучениц, названных так в честь главных христианских добродетелей и погибших во II веке нашей эры в Италии (тогдашней Римской империи).

Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать

Этот день еще называют "бабьим праздником". Соответственно, считается, что на Веру, Надежду, Любовь нельзя:

  • женщинам – работать по дому, то есть вообще;
  • проводить венчание и свадьбу – запрет носит категорический характер. Зато в этот день принято было свататься: "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют";
  • устраивать гуляния – повод-то у праздника трагический.

И даже традиции у дня – скорбные.

Вера, Надежда, Любовь: что нужно делать

Помимо традиционного для любого религиозного праздника правила – посетить храм и помолиться – у этого дня есть и своя особая традиция. Считается, что этот день женщины должны начинать громким плачем.

Таким образом, женщины как бы отдавали дань памяти и поддержки Софии, которая умерла, оплакивая своих детей. При этом наши предки верили, что если хорошенько "оплакать" в этот день своих близких, то в грядущем году с ними ничего дурного не случится.

Читайте такжеПокрова Пресвятой Богородицы: приметы, обряды, традициСвоя традиция была и у замужних женщин: в этот праздник они покупали 3 свечи, две из которых тут же в храме ставили Христу Спасителю, а последнюю несли домой. Ее устанавливали в центре специально приготовленного каравая ровно в полночь. Запалив свечу, женщина должна была 40 раз прочесть заговор на благополучие в доме – и тогда никакие беды этой семье в следующем году больше не грозили.

Утром же этот хлеб съедали домочадцы (каждому по куску). Однако ни в коем случае им не угощали посторонних, включая приглашенных гостей. Крошки этого каравая выкидывать было не принято.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: приметы

В этот день определяли погоду на Покров Пресвятой Богородицы (14 октября): если в этот день видели летящих журавлей, то на Покров ждали сильного мороза, а если нет – то поздней зимы.

При этом считается, что этот день всегда дождливый и холодный, и именно на Веру, Надежду, Любовь выпадает первый серьезный заморозок. Хотя в этом году заморозки в Украине уже были, и даже выпадал первый снег.

Из других примет:

  • если же в этот день гроза и гром – жди осени длинной, но теплой;
  • если просто дождь – ждали раннюю весну.
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