Вера, Надежда, Любовь – праздник-2018: как в этот день привлечь любовь и спасти близких

Какие есть заговоры на праздник Вера, Надежда, Любовь / УНИАН

Праздник Веры, Надежды, Любви отмечается уже на этой неделе. 30 сентября свои именины отмечают все Веры, Надежды, Любы и Софии.

Мы уже писали о том, что нельзя делать на Веру, Надежду, Любовь, а также о чем и как молятся в этот день.

Вера, Надежда, Любовь: заговоры

Заговор от разлада в семье в праздник Веры, Надежды, Любви. Читать его нужно перед иконой "Вера, Надежда, Любовь" 1 раз утром и 1 раз вечером:

"Во море-во океане/ Есть бела рыбица-плотица./ Как той рыбе тошно без воды на сухом берегу,/ Так пусть тошно будет моему врагу./ Чтобы моя семья была крепким-крепка,/ Целым-цела./ Кто ту белорыбицу съест,/ Тот часа не проспит, дня не проживет./ Именем Бога Христа,/ Никто моей семьи не разобьет./ Как прилегает чешуя к рыбе/ От головы до хвоста,/ Так и моя семья будь крепка и цела./ Во имя Отца и Сына и Святого Духа./ Аминь".

Икона Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья

Заговор на замужество на Веру, Надежду, Любовь. В церкви именно в день праздника покупается 12 свечей и ставятся они следующим образом:

4 – у иконы Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,

3 — у иконы Богородицы,

3 — у распятия Иисуса Христа,

еще 2 относятся домой.

После заката оставшиеся свечи нужно зажечь и 12 раз подряд прочесть над ними:

"Смилуйся, Господь,/ Смилуйся, Божья Мать,/ Велите рабу Божью (имя) замуж взять./ Как эти две свечи горят,/ Так чтобы и сердце мужское/ По Божьей рабе (имя) загорелось,/ Жениться бы ему на ней захотелось./ Шел бы он к ее крыльцу,/ Свел бы он ее к Божьему венцу./ Ключ, замок, язык./ Аминь. Аминь. Аминь".

Читайте такжеЧто означает праздник Воздвижения Креста Господня и почему надо бояться змей в этот деньОберег для солдата. Также на праздник Веры, Надежды, Любви родные читают охранный заговор, чтобы защитить своих близких, которые отправились защищать родную землю. Читают его над водой, половину которой потом должен выпить сам воин, а второй половиной омыть себе лицо и руки:

"Господи, поддержи,/ Господи, благослови!/ Лежит камень бел на горе,/ Что конь в камень нейдет./ Вот и так бы и в меня,/ Раба Божьего (имя),/ И в товарищей моих, и в коня моего/ Не шла стрела и пуля./ Как молот отскакивает от кувалды,/ Так бы и пуля от меня отлетала./ Как жернова вертятся,/ Так и не приходила бы ко мне стрела,/ Вертелась бы она./ Солнце и месяц светлые бывают,/ Так бы и я, раб Божий (имя)./ Укрепленный за горой замок замкнут,/ Тот замок и ключи в синем море./ Богородица ключи эти наблюдает,/ Меня от напрасной смерти оберегает./ Во имя Отца и Сына и Святого Духа./ Ныне и присно и во веки веков./ Аминь".