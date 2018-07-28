День Ангела Владимира-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

28 июля – в юбилейную 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси – отмечаются именины Владимира. В этот день православные чтят память равноапостольного князя Владимира.

Почему князь Владимир стал святым, о чем ему молятся и что подарить имениннику на День Ангела – читайте в нашем материале Когда День Владимира-2018 и что подарить.

Поздравление Владимиру в прозе

Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.

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Великий и мужественный Владимир, поздравляю тебя с твоим днем. Пожелаю тебе удачи и везения на пути к своим победам, здоровья и благополучия, большого и светлого счастья, взаимной любви и верного успеха.

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Владимир — "владеющий миром", то есть лидер. Желаю тебе оставаться лидером во всем. Желаю достигнуть высот карьерной лестницы, большой зарплаты и понимающего начальства, здоровья, верной супруги и надежных друзей. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и добиваться осуществления мечты. С именинами тебя!

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В твой День Рождения, Владимир, желаю тебе стать самым настоящим властителем всего мира, ну или же небольшой его части, которая тебе приглянется больше всего. С праздником и пусть все твои мечты сбудутся так, как ты сам того желаешь и никак иначе.

Поздравления Владимиру прикольные

Вова, растения-талисманы твоего имени — клен, символизирующий материальное благополучие, вереск, олицетворяющий радость, и береза, оберегающая семейное счастье. Пусть же достаток, веселье и любовь занимают главные места в твоей судьбе! С именинами!

***

Святого князя славный тезка,

Того, что Русь перекрестил,

Но перед этим был Володька,

Гулякой номер ноль один!

Усы мочил в хмельной он браге,

Подолы девкам задирал...

Тебе веселья все желаем,

Как тезке, тыщу лет назад!

***

Пусть множатся финансы, Вова,

Чтоб олигархом стал ты новым,

Чтоб счастье ты свое нашел,

Но чтоб в политику не шел.

Зачем тебе проблемы эти?

Живи свободно, словно ветер.

***

Вован, в жару чтоб, в стужу и в ненастье

Был в полке порох сух и сила казака,

Чтоб до седла валил врагов на части,

А целовал жену французского посла!

Да будет мир с тобой и праздничный, и светлый,

Дорогой гладкой Млечные Пути,

Пегас чтоб вывез на счастливую планету,

Ну, а Дракон в бою повержен был!

Прикольные поздравления с Днем Ангела Владимира в стихах

Владимир, любимый,

Прими поздравления,

Ты имя свое оправдал,

Это уж без сомнения!

С именинами тебя —

В мир пришел ты неспроста.

Имя звучное носи,

Не печалься, не грусти.

Владеешь ты миром,

Как тот Чингисхан,

Прекрасный мужчина

Судьбою мне дан!

***

Сильный, мужественный, храбрый,

Умный ты и прагматичный,

Целеустремленный, славный.

Да и друг, поверь, отличный.

Владимир, в праздник твой желаю

Фортуны, счастья и добра,

Чтоб в жизни было все нормально,

Удачной чтоб судьба была!

***

В этот праздничный день

Лишь тебя мы поздравить спешим!

А сегодня особая дата –

День Ангела у нашего друга!

И тебе, именинник, от души

Мы слова говорим,

И желаем удачи, здоровья,

Радости, счастья, богатства.

***

Мы желаем, чтобы беды

Дом твой обходили,

Был успешен и здоров,

Славный наш Владимир.

Ладятся пускай дела,

И любовь пылает.

Чувство счастья и добра

Пусть не оставляет.

По больницам не ходить,

Пусть отступят хвори.

Стрессы разные, хандра

Пусть не беспокоят.