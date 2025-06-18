Как сварить два вида макарон одновременно: маленькая хитрость сэкономит время

Вы узнаете:
- Можно ли в одной кастрюле варить два вида макарон
- Как одновременно сварить разные макароны
Приготовление ужина обычно и без того процесс небыстрый, а когда в семье два человека хотят разные виды макарон - это добавляет мороки. На первый взгляд это автоматически означает, что время приготовления увеличивается вдвое, а варить разные макароны в одной кастрюле нельзя.
Однако украинский блогер Диана Головец поделилась хитростью, как все таки одновременно сварить разные макароны. Главред узнал, что об этом она рассказала на своей странице в TikTok.
По ее словам, сначала нужно как обычно поставить вариться спагетти. Далее на кастрюлю нужно поставить сито и засыпать в него макароны поменьше.
"Таким способом вы с легкостью сварите в одной кастрюле два разных вида макарон", - подытожила блогерша.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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