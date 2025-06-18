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Как сварить два вида макарон одновременно: маленькая хитрость сэкономит время

Анна Косик
18 июня 2025, 04:02
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На первый взгляд для разных видов макарон нужны разные кастрюли, но есть один нюанс.
макароны, кастрюля
Можно ли варить разные макароны в одной кастрюле / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Можно ли в одной кастрюле варить два вида макарон
  • Как одновременно сварить разные макароны

Приготовление ужина обычно и без того процесс небыстрый, а когда в семье два человека хотят разные виды макарон - это добавляет мороки. На первый взгляд это автоматически означает, что время приготовления увеличивается вдвое, а варить разные макароны в одной кастрюле нельзя.

Однако украинский блогер Диана Головец поделилась хитростью, как все таки одновременно сварить разные макароны. Главред узнал, что об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

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По ее словам, сначала нужно как обычно поставить вариться спагетти. Далее на кастрюлю нужно поставить сито и засыпать в него макароны поменьше.

"Таким способом вы с легкостью сварите в одной кастрюле два разных вида макарон", - подытожила блогерша.

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Кто такая Диана Головец?

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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