Дипломат объяснил, зачем Трамп покинул саммит G7 раньше: и это не случайность

Экс-министр МИД предположил, что Трамп покинул саммит G7, чтобы избежать встречи с Зеленским.

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Огрызко объяснил странное поведение Трампа на встрече G7 / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com, Главред

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Что думает Огрызко о поддержке США и роли Европы

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Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что президент США Дональд Трамп мог покинуть саммит G7 раньше, чтобы избежать встречи с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в комментарии Hromadske.

"На самом деле, эти его (Трампа) псевдообъяснения, по моему мнению, являются лишь прикрытием для того, чтобы не встречаться с Зеленским. Потому что ему нечего говорить Зеленскому. Он не может найти аргументов, почему он продолжает выгораживать Путина. Думаю, это та ситуация, когда человеку просто нечего сказать и для того, чтобы ничего не говорить, лучше уехать. Вот это он и сделал", - отметил Огрызко. видео дня

Также он выразил сомнения относительно перспектив двустороннего сотрудничества Украины с нынешней администрацией США, подчеркнув, что "нашей стране... можно надеяться только на возможность купить оружие и получить разведданные".

По мнению экс-министра, Украине следует активизировать сотрудничество с европейскими странами в сфере безопасности.

"Особого выбора нет, нужно поднимать Европу, нужно заставлять наших европейских партнеров защищать Украину, закрывать над нами небо. То, что сегодня произошло в Украине, - это еще один упрек нашим европейским партнерам за то, что они боятся собственной тени", - добавил он.

Огрызко также убежден, что участие авиации стран НАТО в перехвате российских ракет над Украиной не означало бы их втягивание в войну.

"Нет, она помогала бы Украине отражать ракеты России. Разве США становятся членами "коалиции против Ирана"? Нет, они помогают Израилю делать то, о чем он их просит. Так же мы должны просить условную Францию/Германию/Великобританию сбивать над украинской территорией какие-то ракеты. Там не сидит на каждой ракете какой-то россиянин. Это летательные аппараты, которые летят на территорию, условно, дружественной для Франции страны, вот они и должны их сбивать. Так надо мне задавать сегодня вопрос, причем ребром. Я думаю, что Зеленский должен это сделать сегодня в Канаде", - заявил Огрызко.

Саммит G7 в Канаде - новости по теме

Как сообщал Главред, 12 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Большой семерки (G7). Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила подготовку двусторонних встреч президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами, среди которых будет и Зеленский.

Большинство стран G7 поддерживают идею снизить максимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, даже если США не присоединятся к инициативе. Обсуждение этого предложения состоится на саммите в Канаде.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду для участия в саммите Большой семерки (G7). Также глава государства должен провести ряд встреч с мировыми политиками и представителями международных организаций.

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Что такое G7? G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия. Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно. С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

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