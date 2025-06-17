Зеленский прибыл на саммит G7 на фоне отъезда Трампа: какая программа визита

Президент Украины примет участие в специальном заседании G7 "Сильная и суверенная Украина".

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Зеленский в Канаде, где проходит саммит G7 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

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Зеленский прибыл в Канаду для участия в саммите G7

Президент встретится с лидерами Франции, Великобритании, Италии и Германии

Запланирован ряд встреч с другими политиками

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду для участия в саммите Большой семерки (G7). Также глава государства должен провести ряд встреч с мировыми политиками и представителями международных организаций.

По данным РБК-Украина, первым в графике Зеленского стоит встреча с премьер-министром Канады Марком Карни. Далее президент Украины примет участие в специальном заседании лидеров стран "Группы семи" под названием "A strong and sovereign Ukraine" ("Сильная и суверенная Украина").

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Кроме этого, у Владимира Зеленского запланирован ряд переговоров с западными лидерами, среди которых:

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

премьер Италии Джорджия Мелони;

канцлер Германии Фридрих Мерц.

В рамках визита Зеленский встретится с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Антониу Коштой. Также президент встретится с премьер-министром Японии Исибой Сигеру, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Бразилии Лула да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Кроме этого, в Канаде Зеленский проведет переговоры с президентом Всемирного банка Аджай Бангой и премьер-министром канадской провинции Манитоба Вабой Кинью.

В завершение программы визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины в Канаде.

Саммит G7 в Канаде - новости по теме

Как сообщал Главред, 12 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Большой семерки (G7). Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила подготовку двусторонних встреч президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами, среди которых будет и Зеленский.

Однако 17 июня Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся в Вашингтон. В соцсети Truth Social он резко раскритиковал президента Франции Макрона за неправильное толкование причин своего отъезда, заверив, что это не из-за перемирия на Ближнем Востоке, а из-за "чего-то гораздо более важного".

Большинство стран G7 поддерживают идею снизить максимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, даже если США не присоединятся к инициативе. Обсуждение этого предложения состоится на саммите в Канаде.

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Что такое G7? G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия. Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно. С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

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