День Владимира 2019: когда и как отмечают и что подарить Вове

День Владимира / Соцсети

Поздравление Владимиру своими словами будет лучшим подарком имениннику, ведь по характеру Вовы люди спокойные, необидчивые, любители жить "по-простому".

Но для начала разберемся, почему День Владимира летом – это главный День ангела Владимира по православному календарю.

День ангела Владимир празднует:

1 февраля – в честь священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого;

4 июня – в честь мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского;

28 июля – в день смерти равноапостольного князя Владимира Киевского, внука святой княгини Ольги;

29 августа – в честь мученика иерея Владимира и его брата Бориса;

17 октября – в честь благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского.

Причем главные именины Владимира по церковному календарю – это именно День Владимира в июле (28.07). Таким образом церковь чтит вклад святого князя Владимира, который крестил Русь в 988 году в развитие православного христианства.

Читайте такжеКрещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника в 2019 году

Славянское имя Владимир толкуют как "владеющий миром", хотя современные эксперты склоняются к версии, что оно означает, что Владимир "владеет мерой", то есть знает, когда ему остановиться и как распределять свои силы. Эта способность помогает ему добиваться успеха и активно продвигаться по жизни.

Вовы любят общественные сферы работы, где чаще всего и находят свое призвание.

Муж он верный, а отец строгий, но справедливый.

В быту любят комфорт, а в людях – силу и ум. Так что на его именины лучше всего подбирать мудрое поздравление с Днем ангела Владимира, нежели смешное. Хотя у Володь, как правило, хорошее чувство юмора, так что прикольное поздравление с Днем Владимира также отлично впишется в атмосферу его праздника.

Святой Владимир – покровитель военных и правоохранителей. Икона святого Владимира помогает в защите от врагов. Помогает икона князя Владамира также при болезнях головы (особенно глазных), так как князя поразил недуг слепоты, и вновь прозрел тот лишь после своего крещения.

Впрочем, в трудную минуту многие молятся святому Владимиру, прося помочь преодолеть проблемы личные.

Икона святого Владимира и княгини Ольги в Ватикане

Святой угодник Божий, премудрый князь Владимир! Не обойди вниманием мольбы наши, умоли Господа о нас, дабы не прогневался он за грехи наши, вольно или невольно совершенные, но удостоит милосердия Своего и прощения, дабы могли мы удостоиться Спасения и Царствия Небесного. К Тебе, всемилостивый, взываем: упаси от врагов видимых и невидимых, от наветов дьявольских и человеческих, от недугов телесных и душевных. Не оставь своим покровительством в делах, во благо человеческое совершаемых. Во веки веков славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

В этот день многие верующие участвуют в Крестном ходе (их устраивает большинство церквей, есть и главный Крестный ход, который как раз в этот день заканчивает свое шествие в Киеве). Как минимум – верующий должен сходить в церковь или помолиться святому Владимиру дома – искренне и от всей души.

На День Владимира под запретом:

ругань, склоки и свары;

ставить материальное превыше духовного (к примеру, сходить в кино можно, не после молитвы и посещения храма, а не вместо этого);

заниматься тяжелым трудом – по народной примете, если перетрудиться 28 июля днем, то ночью приснятся кошмары.

Так как князя называют Владимир Красное Солнышко, то, по примете, в этот день всегда солнечная погода в Украине.

Владимиру лучше подарить что-то практичное и не мелочиться, если уж решили дарить подарок материальный. Это может быть как бутылка хорошего вина, так и абонемент в спортзал, сертификат на ужин в ресторане или модный аксессуар для одежды.

Можно подарить сувенир из зеленой яшмы (это камень имени Владимир) или именную иконку.

Ну и, конечно, трогательное поздравление на именины Владимира лишним никогда не будет.

Володимире, прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела Володимира! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

Вітаю з Днем ангела Володимира! Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

В День Ангела, Володю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

У серці любові,

І світлих надій,

Казкової долі,

Та здійснення мрій!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань!

Вова, поздравляю тебя и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

***

С Днем ангела, Владимир! Поздравляем тебя и желаем всего самого лучшего. Мы любим тебя, несмотря на то, что ты – прирожденный авантюрист и всегда нас втягиваешь в какие-то истории. Но это весело и интересно. Пусть у тебя в жизни будет побольше ярких, запоминающихся, счастливых и радостных моментов!

***

Дорогой именинник! Советуем напрячь сегодня свою память, чтобы запомнить все-все приятные слова, какими бы банальными и незначительными они тебе ни казались! Складывай их друг к дружке, суммируй и ни одно, смотри, не потеряй! Ведь потом, когда праздник будет окончен, и суровые будни вступят вновь в свои права, ты сможешь доставать их по одному и наслаждаться пропитанными любовью пожеланиями! А от нас, Владимир, получай самое теплое и дружественное послание – мы счастливы быть твоими друзьями, и нет в мире обстоятельств, способных помешать нашей дружбе!

Владеющий миром, и добрый, и сильный,

Любое решенье тебе по плечу.

Хочу пожелать тебе доли красивой,

Сказать в именины так много хочу!

Пусть рядом с тобой будут те, кто любимы,

Пусть радость земная не знает границ.

Владимир, желаю быть Богом хранимым,

И в книге судьбы много ярких страниц!

***

Владимир, с праздником тебя.

Мира, и счастья, и добра

Желаю я, в достатке жить,

Проблем не знать и не тужить.

Желаю крепкого здоровья,

Желаю сбыться всем мечтам,

Забыть обиды и плохое.

Пусть мир ложится весь к ногам.

Желаю в жизни не сдаваться,

Надежду с верой не терять,

С родными в жизни не расстаться,

Проблем себе не создавать!

***

Дорогой Владимир, поздравляю!

Побольше женского внимания желаю!

И кучу денег в бумажнике кожаном,

Пусть не будет на пути отмороженных!

На дорогах вечного света зеленого

И всегда чтобы к выпивке много соленого!

Пусть плещется жизнь в сладостной сказке

И только модели тебе строят глазки!

Владимир, безграничного счастья тебе!

Запомни: ты будешь всегда на коне!

С Днем ангела тебя! Не грусти никогда!

Пусть в гости удача придет навсегда!

3 смс - 196 символов:

В Вашем имени, Владимир,

Спокойствие, власть, мужество и мир.

Вы по жизни — победитель,

Судьбы своей Вы командир.

Я желаю Вам удачи в покорение высот,

Пусть в делах Вам и работе обязательно везет!

***

4 смс - 210 символов:

Тебе, Вова, от всего сердца хочу пожелать счастливых мгновений, веселых друзей и огромного везения! Пускай любовь заполняет твое сердце, а деньги — кошелек! Будь здоровым, не болей и всегда заряжайся позитивом!

***

Здоровья богатырского, любви, тепла и ласки,

Чтоб жилось Владимиру всегда, как будто в сказке.

Чтоб все легко и просто в его жизни получалось,

Чтоб счастье было вечным, ни на миг, чтоб не кончалось.