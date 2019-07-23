Главные именины Ольги в 2019 году: что подарить Олечкам на праздник

Святая Ольга. Икона

Трогательное и оригинальное поздравление на именины Ольги подобрать (или поздравить Ольгу с именинами своими словами) получится лучше, если знать характер и тайные мечты Оли.

Имя Ольга имеет скандинавское происхождение и означает "светлая" и "святая". Примечательно что именно это имя носила первая христианская на Руси – святая княгиня Ольга, бабка святого князя Владимира, который и крестил всю Русь в 988 году.

Сама святая Ольга крестилась в 954 году в Константинополе. И стала после этого воздвигать на Руси первые православные храмы. Отметим, что Софийским собором – своей главной достопримечательностью – Киев обязан именно Ольге.

Ольга: характер

Ольга с детства рассудительна и самодостаточна. Внешне привлекательна. Всегда ухаживает за собой, что нравится мужчинам.

Меланхолична и может принимать к сердцу сущие мелочи.

Карьерных высот достигает, как правило, благодаря своему обаянию и умению договориться с вышестоящим начальством практически о чем угодно. Лучше всего Ольга реализует себя в Ольга в сфере культуры, бизнеса и торговли. Из нее выходит отличный организатор и координатор.

День Ольги: какого числа, дата

Именины Ольги (ее День ангела) отмечается несколько раз в год. В то же время считается, что главные именины Ольги по православному календарю отмечаются в день смерти святой Ольги – то есть 24 июля.

Другие даты именин Ольги:

10 февраля;

6 марта и 14 марта;

17 июля;

23 ноября.

Святая Ольга: в чем помогает

Читайте такжеКогда День Владимира и что подаритьСвятая Ольга – о чем ей молятся? Святая Ольга – покровительница вдов и всех новообращенных христиан. Поэтому люди верят, что икона святой Ольги утешает вдов, а еще незамужние девушки молятся, чтобы святая Ольга помогла выйти замуж удачно. Замужние женщины, у которых загулял муж, просят святую помочь вернуть супруга в семью.

Матери (особенно матери сыновей) просят святую Ольгу о защите детей. Те, у кого горе или кого одолевают сомнения – об укреплении веры.

Святая Ольга: молитва

Молитва святой Ольге о замужестве и женитьбе

О святая равноапостольная великая княгине Ольго, первоугоднице российская, теплая о нас пред Богом ходатаице и молитвеннице. К тебе прибегаем с верою и молимся с любовию: буди нам во всем ко благу помощница и споспешница и, якоже во временной жизни тщалася еси просветити праотцы наша светом святыя веры и наставити я творити волю Господню, тако и ныне, в небесней пребывая светлости, благоприятными твоими к Богу молитвами вспомоществуй нам в просвещении ума и сердца нашего светом Евангелия Христова, да преспеваем в вере, благочестии и любви Христове. В нищете и скорби сущия утеши, бедствующим подаждь руку помощи, обидимыя и напаствуемыя заступи, заблудшия от правыя веры и ересьми ослепленныя вразуми, и испроси нам у Всещедраго Бога вся благая и полезная в жизни временной и вечней, да тако благоугодне зде поживше, сподобимся наследия благ вечных в безконечнем Царствии Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Величание княгине Ольге

Приметы на День святой Ольги: что нельзя делать женщинам 24 июля

Считается, что в этот день нужно непременно сходить в храм и помолиться святой Ольге. Особенно строго это правило нужно соблюдать именинницам – девушкам по имени Ольга.

Причем часто у святой просят хорошей погоды (считается, что с 24 июля начинаются пора дождей и гроз) и доброго урожая.

А рыбаки верят: если на День Ольги гром гремел – быть хорошему улову.

На День Ольги 2019 нельзя:

ругаться (не только с другим человеком, но и просто клясть судьбу/события/вещи) и ссориться;

ставить дела материальные (работу по дому, рукоделие и пр.) превыше духовного.

День Ольги 2019: что подарить

На именины часто дарят именные иконки. Причем талисманом Ольги является янтарь, так что оптимальный вариант – икона из янтаря.

Оли зачастую большие модницы, так что можно презентовать ей модный аксессуар или недорогое украшение.

Также Ольга любит ходить в кино или же на выставки, особенно с мужем.

А еще Оли – натуры сентиментальные и чувствительные, так что доброе поздравление на именины Ольги придется как нельзя кстати.

Именины Ольги: поздравления

Для Ольги поздравления

Я соберу в букет.

Хочу, чтоб их хватило

Тебе на сотню лет.

Чтобы судьба дарила

Любовь, и поминутно.

Чтоб в доме твоем было

Всегда тепло, уютно.

Чтоб счастье было рядом,

Чтоб ангелы хранили.

Желаю, чтобы в жизни

Все-все тебя любили.

***

Олечка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!