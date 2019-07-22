Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника в 2019 году

22 июля 2019, 07:28

Крещение Киевской Руси в 2019 году Украина празднует в 1031-й раз.

Когда Крещение Руси и Крестный ход 2019 – Киев и Украина по-новому отпразднуют Крещение Руси в 2019
Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника в 2019 году / Униан

Крестный ход по случаю Крещения Руси 2019 традиционно пройдет дважды: один Крестный ход в Киеве проведет бывшая УПЦ Московского патриархата, второй, Украинский крестный ход, – новая Православная церковь Украины. Причем для ПЦУ это будет первый крестный ход.

Крещение Киевской Руси в 2019 году Украина празднует в 1031-й раз. Дата не круглая, но православных верующих все равно крайне важная.

Крещение Руси: кратко

Крещение Руси: год. Если говорить о том, когда было Крещение Руси – точнее, в каком году было Крещение Руси – то здесь историки однозначны: крестили Киевскую Русь в 988 году.

Крещение Руси: дата. А вот точной даты Крещения Руси нет. Предположительно это было 14 августа. Но так как точных доказательств нет, то отмечают Крещение Руси в день смерти Владимира Великого – 28 июля.

Кто крестил Русь. Как можно догадаться из предыдущего абзаца, креститель Руси – князь Владимир, поэтому и праздник установлен в день его памяти.

Читайте такжеКогда и сколько празднуют Крещение в 2019 году и когда в этом году крестить ребенкаКак происходило крещение Руси. Сначала в Херсонесе крестился сам князь Владимир. Причем при крещении он получил имя Василия, но в памяти предков так навсегда и остался Владимиром. После крестились княжьи дети и подданные. А вот с женами-язычницами князю пришлось попрощаться. На смену им пришла христианка-византийка Анна.

Народ попроще крестили в Днепре. Именно этот момент чаще всего изображают на картинках. Причем многих крестили силком, особенно "на местах", в языческих деревнях и селах, огнем и мечом "помогая" простому люду обрести веру.

Первые православные храмы на Руси. Строить их начала еще бабка Владимира, княгиня Ольга. А первый православный храм в Киеве, который построил сам Владимир – это старинная Десятинная церковь, которую он построил на месте языческого капища.

Крещение Руси: причины. Причины, с точки зрения властей, были куда как важные:

  • политические: нужна была поддержка христианской Византии. Самой Византии важно было расширить свое влияние и обрести союзника военного;
  • дипломатические: в те времена контакты на принципе единой веры строились не только с Византией, но и с остальными христианскими странами Западной Европы. Аналогию можно провести с современной Ассоциацией с ЕС;
  • культурные: например, христианские богослужения разрешается совершать на родном языке;
  • вера в единого Бога способствовала консолидации феодальных княжеств X века вокруг великого князя и административного центра в Киеве, заодно уменьшая религиозные распри из-за веры разных городов в разных богов.

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Крестный ход 2019: Киев

Крестный ход 2019 в Киеве УПЦ МП традиционно пройдет 27 июля.

Начало Крестного хода по улицам Киева намечено на 13:30 (после завершения молебна на Владимирской горке, которое запланировано на 13:00). В Крестном ходе УПЦ МП в 2019 году пронесут 5 чудотворных икон:

  • Почаевская икона Пресвятой Богородицы;
  • икона Божией Матери Зимненская;
  • Святогорский образ Богородицы;
  • Касперовская икона Божией Матери;
  • икона Успение Богородицы из Киево-Печерской лавры.

Завершится Крестный ход 2019 года в Киево-Печерской лавре, где сразу же по прибытию паломников начнется торжественное всенощное бдение.

На следующий день, 28 июля, в 9:00 пройдет торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Все желающие в этот день могут исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.

Крестный ход 2019 в Киеве ПЦУ проводит 28 июля (ранее в этот день крестный ход проводила УПЦ КП).

Начало Крестного хода запланировано на в 08:30 с территории Софийского собора. Шествие возглавит митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Крестный ход: правила

Проводится Крестный ход во славу Божию, а не человеческую – поэтому не благословляются и не поощряются:

  • политическая реклама и агитация;
  • строжайше запрещаются национальная рознь, исключительность и нетерпимость.

Крестный ход всегда движется пешком.

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