Как во время разговора понять, что вы не нравитесь человеку: 9 главных жестов

А вы знали, что расшифровать язык тела во время разговора очень легко.

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Как расшифровывается язык тела / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

На что указывают жесты человека во время разговора

Как понять, что человек что-то скрывает

Иногда бывает трудно понять, что чувствует человек во время разговора. Однако, движения тела могут многое сказать о собеседнике и его отношении к вам.

Издание Bright Side опубликовало объяснение 9 популярных жестов, которые раскрывают истинные чувства людей, передает Главред.

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Что означают различные движения человека во время разговора

Почесывание шеи

Это часто означает, что человек не уверен в чем-то или сомневаются в том, что говорит. Конечно, такое поведение может быть также кокетливым. Если плечи собеседника поднимаются к ушам, скрывая шею, это означает, что он не согласен с вами или не говорит всей правды.

Поджатие губ

Если вы видите, что люди поджимают губы, это обычно признак того, что что-то не так. Это может свидетельствовать о том, что человек чувствует себя очень некомфортно в вашем присутствии, или ему не нравится тема или вопрос, который вы задаете.

Соблюдение дистанции

Если человек делает шаг назад во время разговора с вами, это может сигнализировать о том, что он хочет сохранить определенную физическую или эмоциональную дистанцию от вас. Возможно он чувствует себя некомфортно.

Фальшивая улыбка

Искренняя улыбка задействует множество мышц лица. Поэтому, когда кто-то действительно смеется над вашей шуткой, вы можете увидеть морщины вокруг глаз. Фальшивые улыбки задействуют не так много мышц, и они выглядят напряженными и вынужденными.

Избегание зрительного контакта

Отсутствие зрительного контакта с самого начала является плохим признаком во время разговора с кем-то. Это может означать, что человек не очень заинтересован в разговоре. Также это может сигнализировать о лжи.

Отворачивание ног

Если человек не очень заинтересован в разговоре, то он располагает ноги в другом направлении от вас. Обычно вместе со стопами поворачивается и туловище.

Однословные ответы

Если каждый раз, когда вы задаете вопрос или начинаете разговор, ответ собеседника минимален, то, возможно, он не очень заинтересован в вас. Очень короткие ответы, состоящие всего из одного-трех слов, показывают, что человек может отвечать просто из долга или вежливости.

Изменение тона голоса

Тон голоса задает тон разговору. Когда кто-то говорит холодно или резко, люди хотят держаться на расстоянии от этого собеседника.

Расположение рук на кресле

Если вы сидите за столом, а руки собеседник держит на коленях, это может свидетельствовать о том, что он очень взволнован разговором. Если его руки на кресле, то это может говорить о том, что человек хочет по быстрее уйти.

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