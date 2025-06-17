У младшего сына певицы Шер случилась передозировка - детали

Шер ранее хотела стать опекуном зависимого сына.

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Шер сейчас - сына певицы забрали в больницу с передозировкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cher, instagram.com/elijahblueoffic

Кратко:

Элайджа Блю Оллман попал в больницу с передозировкой

Шер находится рядом со своим младшим сыном

79-летняя американская актриса и певца Шер сейчас переживает сложный период: ее младший сын, 48-летний музыкант Элайджа Блю Оллман, находится в одной из калифорнийских больниц после тяжелой передозировки наркотическими веществами. Об этом сообщает издание TMZ.

Состояние Оллмана было тяжелым и сейчас ему нужна вся возможная помощь медиков. Рядом с ним в госпитале находится его звездная мать, которая в 2023 году через суд пыталась получить опеку над Элайджей до тех пор, пока тот не преодолеет свои проблемы с алкоголем и запрещенными веществами (заявление было отклонено в судебном порядке в 2024 году - прим. редактора).

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Сейчас представители Оллмана и Шер не комментируют ситуацию. Издание People сообщает, что в субботу, 14 июня, в полицейский участок поступило сообщение о мужчине, который проявляет признаки неадекватного поведения. Когда правоохранители прибыли на место вызова, то застали Элайджу Блю Оллмана, которому в тот момент оказывали помощь парамедики. После этого мужчина был доставлен в больницу, а в его доме прошел обыск - у сына Шер обнаружили наркотические вещества среди его личных вещей.

В комментарии для People Марианджела Кинг Оллман, жена Элайджи и невестка Шер, отметила, что он признает свою зависимость, имеет твердое намерение с ней бороться, но на пути к трезвости у него случаются проблемы.

"Хотя Элайджа действительно сталкивался с личными проблемами в прошлом, неизменным остается его непоколебимая приверженность трезвости и верность тем, кого он любит. Как и многие другие, он продолжает бороться со своими внутренними проблемами, но важно понимать, что он делает это с позиции силы, а не поражения. Несмотря на предположения, которые часто влияют на то, как изображается его путь, реальность такова, что Элайджа остается уравновешенным, сосредоточенным и глубоко преданным жизни с искренностью и целью. Я хочу без колебаний заявить, что всегда буду болеть за него. Моя поддержка непоколебима и исходит из глубокого уважения к человеку, которым он является, и стойкости, которую он продолжает демонстрировать", - заявила она.

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Кто такая Шер? Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

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