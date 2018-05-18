День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках

18 мая 2018, 16:07

"Главред" собрал идеи поздравлений Ирины с именинами на словах и в открытках.

  • День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках
  • День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках
  • День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках
  • День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках
  • День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках
  • День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках
  • День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках
  • День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках
  • День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках

18 мая отмечается День Ангела Ирины по церковному календарю.

Именины установлены в честь великомученицы Ирины Македонской – славянки, которая жила во второй половине I века.

Святая Ирина: именины 18 мая

Ирина Македонская была дочерью язычника Ликиния, правителя города Магеддона в Македонии. Отсюда и прозвище Македонская.

При рождении ее назвали Пенелопой. Уже к 6 годам девочка затмевала своей красотой всех сверстниц. Ликиний приставил к своей дочери в качестве воспитательницы старицу Карию, старцу Апелиану поручил обучать ее книжной премудрости. Отец Пенелопы не знал, что Апелиан был тайным христианином.

Когда девочке исполнилось 12 лет, отец стал решать, за кого ее выдать замуж очь. Однако, желая посвятить свою жизнь Богу, святая Ирина от замужества отказалась.

Когда отец предложил Пенелопе выбрать себе жениха, она просила семь дней на размышление. За это время она приняла у апостола Тимофея (ученика святого апостола Павла) святое Крещение с именем Ирина. Затем святая Ирина открыто исповедала себя христианкой.

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Не раз претерпевая муки во имя веры, Ирина в итоге всегда оставалась невредимой, не предавала своих христианских убеждений и проповедовала слово Божье язычникам. По преданиям, за всю свою жизнь святая Ирина смогла обратить в православие более 10000 язычников.

Святая Ирина: в чем помогает

Молитва к святой поможет избежать различных напастей в жизни.

У великомученицы Ирины просят о:

  • семейном благополучии,
  • здоровье,
  • уверенности в себе.

Именины Ирины: поздравления с Днем Ангела

Милая моя Иришка,

В день чудесный именин

Я хочу, чтоб счастья вспышка

Озарила бы твой мир.

Пусть легко и очень верно

Сбудется твоя мечта.

И такой же несравненной

Остается красота.

***

Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи.

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***

Очень много для Иришки

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Все, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Была рядышком с тобой.

На душе — весны и лета,

В теле — бодрости, огня.

Будь вниманием согрета.

В общем, с праздником тебя!

***

В этот чудесный день поздравляем с Днем Рождения Ирину и желаем ей успехов во всех начинаниях, удачи, здоровья, любви и вдохновения. Пусть любая проблема решается быстро и безболезненно, а каждый новый день будет лучше предыдущего. Пусть сбываются желания, а близкие никогда не разочаровывают.

***

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

***

3 смс - 196 символов:

Пусть в чудесный праздник этот

Ты получишь сто букетов.

Пусть удача улыбнется,

Ну а горе не коснется.

И пусть будет рядом, Ира,

Всегда любящий мужчина.

Будут пусть всегда друзья

И надежная семья!

***

4 смс - 236 символов:

Милая Ирина, дорогая Ирочка, от всей души тебя поздравляю и желаю вечного ощущения счастья и радости, оптимистичного настроения и воодушевления, перспективного будущего и доброго настоящего, крепкой любви и необыкновенного чуда в жизни.

***

3 смс - 158 символов:

Ира, я желаю тебе счастья,

Роскоши, достатка, женской страсти.

И еще — любви, огромной, сильной,

Не было чтоб лучше ее в мире,

А тревоги прочь чтоб проходили.

Привітання з Днем ангела Ірини

Іринко-Ірусю,

Тобою горджуся!

Сто літ тебе знаю!

З Днем Ангела вітаю!

***

Нехай молитва лине

До святої покровительки

Заступниці Ірини!

Нехай тебе оберігає

Щодня і щогодини!

***

Нехай в день ангела Ірини

красою квітне світ

і радість з неба лине!

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ!

У щасті й радості, любові та надії!

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поздравления именины Ирина
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