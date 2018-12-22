Пожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны 2018 на словах и в анимированных открытках

22 декабря, в день зимнего солнцестояния, православные отмечают великий церковный праздник – зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Подробнее об этом празднике читайте в нашем материале День Анны 2018: что за праздник, приметы и традиции.

Также Главред выяснил приметы и традиции праздника: подробнее читайте в нашем материале День святой Анны 2018: что нельзя делать, а что необходимо.

Молитвы святой Анне и иконе Нечаянная Радость о зачатии – читайте в нашем материале Молитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздник.

И, конечно же, в этот день отмечаются главные именины Ань по православному календарю. Мы уже писали о том, что означает имя Анна и о характеристике имени.

Главред собрал поздравления Анне прикольные и душевные пожелания в честь праздника.

Именины Анны: поздравления в стихах

Ранишь сердце ты любого,

Даже Дон Жуана.

Ты прекрасна и желанна,

Сказочная Анна.

В праздник твой я пожелаю

Чтоб мечты все сбылись.

И от счастья твои глазки

Радостно светились.

Чтоб везло тебе всегда,

Планы удавались.

Люди добрые в пути

Лишь тебе встречались.

***

Анна — значит "благодать".

Точно ведь, ни дать ни взять.

Ей на все хватает рук,

Самый верный в мире друг,

Никогда не подведет,

Вкусно пироги печет.

Хочу Анне пожелать

Сотню лет не увядать.

Здоровья, счастья, красоты!

Пусть сбываются мечты.

***

Сегодня День ангела Анны прекрасной,

Любимой и милой Анютки моей.

Тебе я желаю, чтоб было все классно,

Чтоб жизнь с каждым днем становилась светлей.

Пусть ангел тебя от беды охраняет,

По верной дороге к успеху ведет.

Пусть счастье твоим частым гостем бывает,

И радостный день всегда утро несет.

Поздравления с именинами Анны в прозе

Поздравляю, Анечка. Желаю тебе, милая, всегда любить и с каждым днем расцветать с новой силой, обаянием. Пусть невзгоды тебя не касаются, Аня, пусть твое сердце и твоя душа утопают в океане счастья и любви. Здоровья тебе, Анют, успехов и ежедневного везения.

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

***

В День зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы пожелать хочу, чтобы жизнь дарила плодородие и счастье, чтобы небеса защищали от бед и невзгод, чтобы душа была чистой и свободной, а сердце любящим и чутким.

***

Поздравляем с праздником Зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы! Это значимый день для всех христиан, ведь Анна и муж ее святой Иоким были богоотцами, предками Иисуса Христа во плоти. Пусть же Анна хранит всех верующих, что нуждаются в ее благословении.

День ангела Анны: поздравления в смс

3 смс - 184 символа:

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

***

4 смс - 251 символ:

Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.

***

3 смс - 141 символ:

Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,

Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.

Настоящих тебе, преданных друзей,

А еще любви душе твоей!

***

Аня – праздник наступил,

Добрый ангел посетил,

Поздравляем мы тебя

Пусть везет тебе всегда.

Будь ты модной и счастливой,

И веселой, и красивой.

Пусть тебе всегда везет

И удача в жизни ждет!

***

4 смс - 202 символа:

С Днем благочестивой Анны!

Пусть сбываются желания,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид —

И Господь всегда хранит!

Привітання з Анною

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

В День Ангела Ганнусі, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!