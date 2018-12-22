Пожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны 2018 на словах и в анимированных открытках

Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Анны и православным праздником 22 декабря.
22 декабря, в день зимнего солнцестояния, православные отмечают великий церковный праздник – зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Подробнее об этом празднике читайте в нашем материале День Анны 2018: что за праздник, приметы и традиции.
Также Главред выяснил приметы и традиции праздника: подробнее читайте в нашем материале День святой Анны 2018: что нельзя делать, а что необходимо.
Молитвы святой Анне и иконе Нечаянная Радость о зачатии – читайте в нашем материале Молитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздник.
И, конечно же, в этот день отмечаются главные именины Ань по православному календарю. Мы уже писали о том, что означает имя Анна и о характеристике имени.
Главред собрал поздравления Анне прикольные и душевные пожелания в честь праздника.
Именины Анны: поздравления в стихах
Ранишь сердце ты любого,
Даже Дон Жуана.
Ты прекрасна и желанна,
Сказочная Анна.
В праздник твой я пожелаю
Чтоб мечты все сбылись.
И от счастья твои глазки
Радостно светились.
Чтоб везло тебе всегда,
Планы удавались.
Люди добрые в пути
Лишь тебе встречались.
***
Анна — значит "благодать".
Точно ведь, ни дать ни взять.
Ей на все хватает рук,
Самый верный в мире друг,
Никогда не подведет,
Вкусно пироги печет.
Хочу Анне пожелать
Сотню лет не увядать.
Здоровья, счастья, красоты!
Пусть сбываются мечты.
***
Сегодня День ангела Анны прекрасной,
Любимой и милой Анютки моей.
Тебе я желаю, чтоб было все классно,
Чтоб жизнь с каждым днем становилась светлей.
Пусть ангел тебя от беды охраняет,
По верной дороге к успеху ведет.
Пусть счастье твоим частым гостем бывает,
И радостный день всегда утро несет.
Поздравления с именинами Анны в прозе
Поздравляю, Анечка. Желаю тебе, милая, всегда любить и с каждым днем расцветать с новой силой, обаянием. Пусть невзгоды тебя не касаются, Аня, пусть твое сердце и твоя душа утопают в океане счастья и любви. Здоровья тебе, Анют, успехов и ежедневного везения.
***
Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
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В День зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы пожелать хочу, чтобы жизнь дарила плодородие и счастье, чтобы небеса защищали от бед и невзгод, чтобы душа была чистой и свободной, а сердце любящим и чутким.
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Поздравляем с праздником Зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы! Это значимый день для всех христиан, ведь Анна и муж ее святой Иоким были богоотцами, предками Иисуса Христа во плоти. Пусть же Анна хранит всех верующих, что нуждаются в ее благословении.
День ангела Анны: поздравления в смс
3 смс - 184 символа:
Поздравляем тебя, Анна!
Улыбайся, не грусти!
Добивайся неустанно
Счастья на своем пути!
Будь прекрасной и любимой,
Будь уверенной в себе,
Яркой и неотразимой,
Лишь удач тебе в судьбе!
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4 смс - 251 символ:
Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.
***
3 смс - 141 символ:
Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,
Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.
Настоящих тебе, преданных друзей,
А еще любви душе твоей!
***
Аня – праздник наступил,
Добрый ангел посетил,
Поздравляем мы тебя
Пусть везет тебе всегда.
Будь ты модной и счастливой,
И веселой, и красивой.
Пусть тебе всегда везет
И удача в жизни ждет!
***
4 смс - 202 символа:
С Днем благочестивой Анны!
Пусть сбываются желания,
Небеса надежду дарят
И проблемы все исправят.
Будут счастье и здоровье,
Доброта и мир с любовью,
Жизнь без ссор и без обид —
И Господь всегда хранит!
Привітання з Анною
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!
***
В День Ангела Ганнусі, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна – покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!