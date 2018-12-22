Пожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны 2018 на словах и в анимированных открытках

22 декабря 2018, 06:11

Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Анны и православным праздником 22 декабря.

  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников
  • С Днем Анны – картинки Фото из открытых источников

22 декабря, в день зимнего солнцестояния, православные отмечают великий церковный праздник – зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Подробнее об этом празднике читайте в нашем материале День Анны 2018: что за праздник, приметы и традиции.

Также Главред выяснил приметы и традиции праздника: подробнее читайте в нашем материале День святой Анны 2018: что нельзя делать, а что необходимо.

Молитвы святой Анне и иконе Нечаянная Радость о зачатии – читайте в нашем материале Молитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздник.

И, конечно же, в этот день отмечаются главные именины Ань по православному календарю. Мы уже писали о том, что означает имя Анна и о характеристике имени.

Главред собрал поздравления Анне прикольные и душевные пожелания в честь праздника.

Именины Анны: поздравления в стихах

Ранишь сердце ты любого,

Даже Дон Жуана.

Ты прекрасна и желанна,

Сказочная Анна.

В праздник твой я пожелаю

Чтоб мечты все сбылись.

И от счастья твои глазки

Радостно светились.

Чтоб везло тебе всегда,

Планы удавались.

Люди добрые в пути

Лишь тебе встречались.

***

Анна — значит "благодать".

Точно ведь, ни дать ни взять.

Ей на все хватает рук,

Самый верный в мире друг,

Никогда не подведет,

Вкусно пироги печет.

Хочу Анне пожелать

Сотню лет не увядать.

Здоровья, счастья, красоты!

Пусть сбываются мечты.

***

Сегодня День ангела Анны прекрасной,

Любимой и милой Анютки моей.

Тебе я желаю, чтоб было все классно,

Чтоб жизнь с каждым днем становилась светлей.

Пусть ангел тебя от беды охраняет,

По верной дороге к успеху ведет.

Пусть счастье твоим частым гостем бывает,

И радостный день всегда утро несет.

Поздравления с именинами Анны в прозе

Поздравляю, Анечка. Желаю тебе, милая, всегда любить и с каждым днем расцветать с новой силой, обаянием. Пусть невзгоды тебя не касаются, Аня, пусть твое сердце и твоя душа утопают в океане счастья и любви. Здоровья тебе, Анют, успехов и ежедневного везения.

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

***

В День зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы пожелать хочу, чтобы жизнь дарила плодородие и счастье, чтобы небеса защищали от бед и невзгод, чтобы душа была чистой и свободной, а сердце любящим и чутким.

***

Поздравляем с праздником Зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы! Это значимый день для всех христиан, ведь Анна и муж ее святой Иоким были богоотцами, предками Иисуса Христа во плоти. Пусть же Анна хранит всех верующих, что нуждаются в ее благословении.

День ангела Анны: поздравления в смс

3 смс - 184 символа:

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

***

4 смс - 251 символ:

Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.

***

3 смс - 141 символ:

Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,

Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.

Настоящих тебе, преданных друзей,

А еще любви душе твоей!

***

Аня – праздник наступил,

Добрый ангел посетил,

Поздравляем мы тебя

Пусть везет тебе всегда.

Будь ты модной и счастливой,

И веселой, и красивой.

Пусть тебе всегда везет

И удача в жизни ждет!

***

4 смс - 202 символа:

С Днем благочестивой Анны!

Пусть сбываются желания,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид —

И Господь всегда хранит!

Привітання з Анною

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

В День Ангела Ганнусі, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
поздравления именины открытки день Анны
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:30
Российский политолог оценила вероятность скорого свержения Путина
06:15
Стало известно, какие знаки Зодиака лучшие семьянины
06:11
Пожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны 2018 на словах и в анимированных открытках Фото Видео
05:50
Выжженная планета: ученые рассказали о необратимом сценарии гибели Земли Видео
04:00
Биткоин сдулся: экономист спрогнозировал курс криптовалют в 2019 году Видео
03:01
Сутенер устроил расстрел клиентов, защищая проститутку
02:10
Названы гонорары Кати Осадчей и Юрия Горбунова в новогоднюю ночь Видео
01:30
В Киеве пьяный коп ограбил 12-летнюю школьницу
00:40
Ядерная угроза: военный эксперт рассказал о нарушении Россией "ракетной сделки" Видео
21 декабря, пятница
23:49
Модель-скандалистка прошлась голой по Ватикану: опубликованы фото 18+ Фото
23:09
В Голливуде снимут новый "Один дома" с Маколеем Калкиным
22:29
Усик рассказал, кто виновен в коме нокаутированного Гвоздиком Стивенсона
22:28
"Мимо санкций": итальянские компании поставляют оборудование в Крым - СМИ Видео
22:19
В Латвии нашли документы агента КГБ на иерарха Московского патриархата
21:56
"Фактор сдерживания": эксперт оценил шансы Украины на восстановление ядерного потенциала Видео
21:38
Мужчина умер прямо на возлюбленной во время секс-марафона
21:15
В Харькове суд выпустил на свободу полицейских, избивших людей в метро
20:58
Скандал в Виннице: учительнице начали угрожать после комментария о создании ПЦУ Видео
20:38
Волкер прокомментировал вариант с отключение России от платежной системы SWIFT
20:22
Банкиры рассказали, что будет с курсом доллара перед Новым годом
19:53
"Раскол" и "столкновение верующих": РФ выдвинула новый церковный ультиматум Украине Видео
19:20
Во Львове радикалы с дымовыми шашками атаковали редакцию интернет-издания Фото
18:47
Депутат из фракции Порошенко предложил продать "Нафтогаз"
18:28
Новый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секреты Фото Видео
18:18
Евросоюз официально продлил экономические санкции против России Видео
17:55
"Тайное" соглашение с РФ: в Энергоатоме обвинили журналистов в "искажении информации"
17:47
Медведчук на росТВ рассказал, о чем разговаривал с Путиным Видео
17:39
Новогодние "игрушки, свечи и хлопушки"…от магазина Цитрус новости компании
17:27
Убийство Гандзюк: в СБУ назвали новую версию преступления Видео
17:20
На Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ
17:12
Качественное поле — высококлассный футбол: как условия определяют результат новости компании
17:08
Лолита Милявская Видео
17:07
Больше половины украинцев тоскуют по сильной руке во главе страны - опрос
16:59
"Это самоубийство": в Госдуме ответили на предложение нардепа объявить войну РФ
16:40
Волкер рассказал, что мешает вступлению Украины в НАТО
16:37
В МИД России заговорили об умышленном убийстве россиянина в колонии Львова
15:59
"Максимальная скрытность": Россия устроила в Черном море учения с подлодками Видео
15:46
В Раде призвали Порошенко объявить войну России
15:30
"Дальше будут кормить с лопат": под Киевом депутаты бросали детям подарки "как кости собакам" Фото
14:44
Лорак впервые после новости о разводе появилась на публике с другим мужчиной Фото Видео
14:40
Эксперт назвал гонорары Софии Ротару и Олега Винника в новогоднюю ночь Видео
14:35
Кирилл обвинил Константинополь в агрессии и припомнил "отжатые" территории Видео
14:11
Укрзализныця решила избавиться от России: что готовит перевозчик Видео
14:01
Россия перебрасывает в Азовское море фрегат с торпедами и вертолетами – Reuters Видео
13:25
"Такого лютого п*здеца я и представить не мог": Little Big выпустил совместный клип с "Руки вверх!" Видео
13:23
Народный синоптик рассказал о погоде в Украине в первые дни 2019-го и на Рождество Видео
13:12
Киев обменял транзитный потенциал Украины на церковные вопросы мнение
12:54
"Народ жоска троллит пердак Шнура": клип "Ленинграда" бьет рекорд по дислайкам Видео
12:51
НФ примет решение о выдвижении кандидата в президенты на съезде партии 2 февраля - Бурбак
12:10
Генерал-разведчик раскрыл, кто наживается на войне между Украиной и Россией Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять