Молитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздник

О чем молятся в день зимнего солнцестояния / 1zoom.ru

День зимнего солнцестояния 2018 года совпал с полнолунием. Так что у этих суток будет особая энергетика, не воспользоваться которой просто грех.

Какого числа День зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния в 2018 году выпал на субботу. Это практически всегда 22 декабря.

Заговоры на зимнее солнцестояние

Самая популярная традиция для дней солнцестояния – и летнего, и зимнего – это загадывание желаний.

Главред уже писал о способе загадать желание на зимнее солнцестояние – записав его, а затем повесив на елку. Но есть еще один – для наиболее смелых и амбициозных стремлений.

Читайте такжеДень зимнего солнцестояния 2017: традиции, ритуалы и гаданияЖелание также нужно записать на белом листке бумаге, затем бумагу сворачивают в трубочку и поджигают. При этом произносят заговор: "Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке – что в душе моей, все то в огне – все то пламя поглотит, все, что в космос пойдет, все, то до высших сил дойдет. А от них назад придет – да исполненное, да такое что довольствие придет. Да такое что недовольство уж уйдет. Пусть идет – исполнится, сбудется, да силам не забудется".

Пепел от сгоревшей записки развеивают по ветру.

Также есть несколько обрядов на привлечение денегна зимнее солнцестояние. Первый – оставить все копейки из кошелька под порогом дома богатых людей. Заговор на деньги на зимнее солнцестояние в этом случае звучит так: "Им денег, мне денег, как им деньги, так и мне деньги. Вместе богатеть будем, счастья и богатства всем". Затем порог нужно перекрестить 3 раза и идти сразу домой, никуда не заходя по дороге.

Читайте такжеЛунное затмение совпадет с солнцестояниемВариант второй. После захода солнца несколько купюр или даже монет любым номиналом положить перед зеркалом. Всматриваясь в отражение денег, прочесть заговор: "Как зеркало деньги увеличивает, так и у меня их больше станет. Как день на возрастание пойдет, так и прибыль расти будет. Солнце взойдет — мою просьбу исполнит. Ключ – замок – язык. Аминь".

Есть и обряд на любовь на зимнее солнцестояние. Для этого незамужние девушки пекут блины (так как сейчас продолжается Рождественский пост-2018, то можно выбрать рецепт постных блинов), приговаривая: "Пеку не себе, девице, а своему милому. Ты, Ярило, этот вкусный дар прими, да моего суженого ко мне в гости скорее приведи. Буду его кормить-угощать, своим общением ублажать. А тебя, Ярило, век не забуду, будешь гостем моим в доме, поклоняться тебе буду до конца жизни. Аминь". Главное условие при этом – быть в хорошем настроении, то есть готовить надо на позитиве.

Читайте такжеСколько длится солнцестояниеОбряд "Семя намерения". Выполняют этот обряд в одиночестве, не свидетелей и никому о нем не рассказывают – то есть максимально секретно. В день зимнего солнцестояния покупается семя любого растения. Дома его кладут в мокрую тряпицу под заговор: "Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (тут надо сказать, чего вы хотите, например, купить квартиру), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь".

Затем семечко сажают и 7 дней подряд поливают по чуть-чуть. После чего количество поливов сокращают до 1 раза – раз в месяц на полную луну. Весной семя пересаживают под не засохшим деревом – вместе с землей, в которой то находилось все это время. Пересадку устраивают в независимости от того, проросло что-то или нет. В течение месяца после пересадки желание обязано начать сбываться.

Молитвы в день зимнего солнцестояния

Читайте такжеПоздравления с именинами Анны в прозе, стихах и красивых открыткахЗимнее солнцестояние совпадает с церковным праздником 22 декабря – Днем святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Празднование установлено в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы. Также православные в этот день чествуют икону Божией Матери "Нечаянная Радость".

Считается, что икона "Нечаянная Радость" помогает забеременеть, поэтому перед нею молятся о зачатии. С аналогичными молитвами обращаются и к святой Анне.

Молитва иконе Нечаянная Радость о зачатии

О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице!

Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость: грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, – вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех – утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих – совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и изобилии живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду.

О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; не имущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым – заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием.

Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и положи им союз любве неразрушимый; матерем детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи; прельщенныя же и во грех и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй.

Преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми жити сотвори; скончавшимся внезапною смертию милостива быти Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, о Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Икона Нечаянная Радость / Правмир

Молитва святой Анне и Иокаму о даровании детей

О, святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, рабов Божиих (имярек), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас.

Таже молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Древняя молитва святой Анны на удачу

Благоугодный корень, израстивший былие благоплодное и вечноцветущее - препетую Богородицу, из Нея же произыде Начальник жизни и Совершитель веры Иисус Христос, многоточный источник, из неяже произыде, яко поток сладости и река мира Благословенная в женах, источающая бездну благ и неизреченное море благости и бесконечного блаженства. Предопределенная чревоносити несравненно Светлейшую лучей солнечных, Еяже прозреша и проповедаша пророческие трубы. Познанная от Плода ея, Царицы Ангелов и вышшей сущей небес, яко сосуд избранный Святаго Духа и вместилище благодати яснейшее. Образ праведности и непорочного жительства и мудрости луг благоуханный и сладкоблаговонный. Исполняющая законная повеления в правости сердца и горящем благоговении и всяким тщанием со блаженным своим супругом и богоносцем Иоакимом. Божественным волением зачавшая в старости маститей и рождшая прежде век предопределенную родитися Матерь Божию. Прамати всемилостивого и всещедраго Бога, готовое заступление и предстательство с верою прибегающих к тебе, утешение страждущих и покой скорбящим, благодатию Внука твоего показующая безчадных и неплодных жен благочадны, приими и моление нас грешных и преложи печаль безчадия молящихся тебе в радость.

Даждь плод чрева призывающим тя, разрешая мрак их безплодия и, яко разрешение безплодия, безчадных жен благочадны сотвори ублажающих тя и славословящих Богочеловека - Внука твоего и Создателя и Господа.

Ей, блаженная и благодатная Анна, всем, яко луна пресветлая, посылающая мирный и тихий свет богоданных в тебе дарований, показавшаяся Сарры честнейшая, Анны матери Самуила светлейшая, Елисаветы славнейшая и всех праведных жен, ихже закон прославляет, честнейшая и яко от сего многой чести и благодати удостоенная, исполни радости и веселия сердца к тебе прибегающих и даждь благодать твою рабе твоей, приемлющей твою скорую помощь, отверзая ей чрево, да твоим предстательством и заступлением улучит зачатие чада и прославит всесвятое Имя Богочеловека - Внука Твоего и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Канон святой Анне – матери Богородицы