Православные празднуют День Святой Анны: верования, традиции, обряды

Сегодня, 22 декабря, православные чествуют святую Анну. Этот праздник связан с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии — Матери Иисуса Христа. Считалось, что в день зачатия Пресвятой Богородицы начинается настоящая суровая зима.

Согласно церковному преданию, основанный на апокрифическому Протоевангелии Якова, Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете, пишет Telegraf.

Родителями ее были праведные Анна и ее муж Иоаким, которые прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. В отчаянии Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил ему на счастье ребенка. Молилась и Анна. И вскоре явился ей Архангел Гавриил и сказал, что зачнет она Преблагословенную дочь Марию, через которую будет даровано спасение всему миру.

В древности в народе праздник называли "рождение солнца": это самый короткий день года. Такое название связано с тем, что на этот праздник приходится зимнее солнцестояние, после чего оно "поворачивает на лето, а зима на мороз".

Существует такая поговорка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный шаг".

В древности был такой обычай: звонарю, который извещал о рождении солнца, давали 24 сребреника, а за то, что объявлял летом "возвращение солнца на зиму", заставляли сутки отсидеть в тюрьме.

По народным верованиям, лето встречается с зимой дважды в год: на Сретение и в день святой Анны.

День святой Анны на Руси считался самым опасным за весь год. Начиная с 21 числа, и вплоть до самого Крещения запрещалось ходить в темное время суток по улице в одиночестве, особенно если неподалёку находился лес или болото. В разгул нечистой силы легко можно было заплутать, встретить нечисть на дороге, или пропасть без вести. Боялись в это время волков, поскольку у них начинался голодный сезон, когда дичи в лесу было мало, и они пробирались в деревни и села чтобы украсть домашний скот.

В этот день занимались знахарством. Молились об избавлении от бесплодия. Ведь в древности этот праздник особенно почитали беременные женщины. В течение дня им запрещалось браться за любую работу, чтобы не навредить будущему ребенку, избегать любых ссор и не попадаться на глаза увечным и больным людям.

Люди верили, что огонь, который женщина разожжет в этот день, оставит отметину на теле младенца; запутавшиеся нитки скрутят пуповину; а убогие передадут ему свое уродство.

В этот день девушки собирались на свои собрания, чтобы посоветоваться, как будут отмечаться рождественские праздники. Девичьи общины, как и холостяцкие, имели свои традиции. На сходках тоже выбирали "атаманшу" — старшую девушку, которая организовывала девичьи сборы и руководила общественными делами.

На таких девичниках не существовал обряд посвящения, но действовало неписаное правило: могла приходить сюда и девушка, которая умела вышивать, шить, прясть. Правда, экзамен ей не устраивали, однако наблюдали, не ленится ли она, и действительно ли обладает секретами рукоделия. Если так, то можно идти на посиделки и вечеринки.

На Анны, кроме согласования торжеств, изготавливали рождественские украшения — "пауков" и "ежей" из соломы. С этого дня начинали готовиться к праздникам и женщины: белили и убирали дома, лучше подкармливали свиней, чтобы есть свежину к Рождеству.

На Буковине считали, что с этого дня начинается год. В это время, как правило, уже устанавливалась зимняя дорога, поэтому говорили: "На Ганьки садись в сани", "Анна зиму нарушила".

Дня Анны касается ряд наблюдений, связанных с пчеловодством: "Начинают пчелы мед есть", "Ходят в погреб к пчелам, чтобы хорошо роились". Пасечники заходили в омшанике, где хранились ульи, и обращались с молитвой к Господу, чтобы начинался белый и желтый воск и, конечно, густой мед.

Также обращали внимание на приметы. В старину поговаривали: После Анны солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.

Ясное солнце — на Новый год будет сильный мороз, если ясно, на деревьях иней — под Новый год будет оттепель.

Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.

Какая Анна к ночи, такая зима до весны.

Когда иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.

Когда идет дождь — вся весна будет дождливой.

Тихий и безветренный день — на урожай фруктов.

Напомним, 19 декабря, православные и греко-католики отмечали День святителя Николая Чудотворца.