Зимнее солнцестояние 2018: в чем особенность и что делать в этот день

Зимнее солнцестояние – когда и что делать в этот день / perunica.ru

Уже на этой неделе нас ждет самый короткий световой день этого года – день зимнего солнцестояния 2018. Это будет самая длинная ночь года.

Именно день зимнего солнцеворота знаменует конец осени в Северном полушарии и приход зимы, хотя календарная зима стартовала почти месяц назад.

Примечательно, что в этот же день свой профессиональный праздник отметят энергетики Украины. У язычников же примерно в это время начинался Йоль – и продолжался до 1 января.

Какого числа День зимнего солнцестояния

Читайте такжеСколько длится солнцестояниеДень зимнего солнцестояния в 2018 году выпал на субботу. Это практически всегда 22 декабря.

Начнется астрономический день зимнего солнцестояния 21 декабря в 22:23 по Гринвичу. По киевскому времени это уже будет 00:23 ночи 22 декабря.

Даты дня зимнего солнцестояния по григорианскому календарю могут сдвигаться из-за високосного сдвига. Но бывает это редко: последнее солнцестояние 23 декабря выпадало в 1903 году, а следующее будет аж в 2303 году. При этом солцеворот 20 декабря ожидается лишь в 2080 году.

День зимнего солнцестояния в 2018 году: в чем особенность

Главная особенность Дня зимнего солнцестояния 2018 года – он совпадает с полнолунием. Поэтому активность Солнца в этот день будет минимальна, а вот его энергетика – крайне мощной. Эзотерики предупреждают, что энергия этих суток будет сильно давить на людей.

Зимнее солнцестояние 2018: что делать

Считается, что в этот день стоит:

провести генеральную уборку – чтобы убрать из жизни все лишнее;

медитировать и/или молиться – с той же целью;

принять очищающую ванну;

гадать – так как грань между нашим миром и потусторонним считается особенно тонкой;

загадывать желания.

К слову, загадывать желания на день зимнего солнцестояния считается самой главной традицией праздника. Идет она с Йоля – и новое воплощение получала в традиции загадывать желание на Новый год под бой курантов.

Многие – для верности, чтоб уж точно исполнилось – не просто проговаривают желание про себя или загадывать на падающую звезду, а пишут на белой бумаге и прикрепляют на елку. Снимать такую записку с новогоднего дерева нельзя вплоть до 1 января (окончания Нового года и Йоля).

Зимнее солнцестояние 2018: что нельзя делать

Читайте такжеДень зимнего солнцестояния: традиции, ритуалы и гаданияСчитается, что в этот день нельзя жадничать и мусорить.

Оставлять незаконченные дела также, говорят, дурная примета: все важные проекты астрологи рекомендуют завершить до 21 декабря.

У православных к тому же продолжается Рождественский пост: верующим людям нельзя сквернословить, бурно веселиться, заниматься сексом, следует придерживаться постных ограничений в еде.