Шуточные и матерные поздравления с Днем энергетика на словах и в анимированных картинках

День энергетика 2018 Украина отмечает в один из самых коротких световых дней года – в день зимнего солнцестояния 2018 – 22 декабря.

Читайте такжеЭксперт рассказала о вероятности остановок атомных блоков в 2019-мЭто профессиональный праздник всех, кто обеспечивает украинцев электрической и тепловой энергией. Именно благодаря этим людям есть тепло и свет в домах Украины.

Также 22 декабря День энергетика отмечает Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Главред подобрал поздравительные слова на День энергетика – это поздравления энергетикам-знакомым, членам семьи и поздравление коллегам-энергетикам.

Поздравление с Днем энергетика в прозе

Поздравляю вас, уважаемые коллеги с Днем энергетика. Желаю, чтоб у каждого был большой запас энергии для достижения поставленных целей и осуществления своих желаний. Пусть в жизни будет всегда светло и тепло, пусть в семьях царит понимание, любовь и достаток, пусть фортуна улыбается каждому.

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Много лет назад вопрос об электрификации страны встал так остро, что в эту честь придумали день энергетика. Поздравляем с этим праздником! Наши пожелания просты. Пусть у специалистов-энергетиков всегда хватит электричества, чтобы получить по электронной почте поздравления. С праздником!

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Поздравляю с профессиональным праздником — днем энергетика! Желаю, чтобы неистощимы были энергетические запасы и появлялись новые альтернативы в энергетических системах. Пусть каждая разработка или проектировка приносит только желанный результат. Будьте находчивы, бдительны, внимательны и всегда в безопасности. Пусть случается как можно меньше пробоев и неполадок. Успехов в работе и ежедневном труде!

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День энергетика можно считать народным праздником, ведь результатами вашего труда пользуются все люди. И хотя за окнами хозяйничает зима, она не помешает выразить ту теплоту, с которой мы к вам относимся! Пусть отступят во тьму огорчения и тоска. Желаем огня в сердцах, любви в глазах и неуемной энергии в теле!

Поздравления с Днем энергетика шуточные и матерные поздравления с Днем энергетика

Профессоров цепей релейных,

Которые любой режим

До милливатта просчитают,

От сердца честь и слава им!

Пускай не будет небаланса

В карманах ваших и в душе,

Защиты чтобы не пускались,

И вектора сошлись в "звезде"!

***

За отсутствием контакта

Нет желательного акта.

Я люблю тебя, Зараза,

Но у нас противофаза.

***

Есть в энергетике варяги,

Они на месте не сидят,

В пути линейщики-бродяги,

И "телескоп" — их кровный брат.

Кто сетью ЛЭП страну опутал,

Кто в паутине той живет,

На анкера висит макушке,

Пусть счастье вас и там найдет!

***

Мне сегодня снился сон...

Нет, не так: кошмар, вопль, стон!

Будто вырубили свет:

Электричества вмиг — нет!

Нет тепла, нет интернета,

Стынет бедная планета...

Не работает плита

Даже если дать пинка...

Подскочив, к плите бегу:

Уф, лишь сон! Благодарю

Энергетиков страны:

Как вы, братцы, нам нужны!

В праздничный день декабря,

В ваш день кланяюсь вам я!

Кофе жгучий попиваю

И желаю вам, желаю!

***

А у нас с тобою круто,

Я заряжен, ты замкнУта,

Герцы падают в волну,

Хрен достанешь хоть одну!

Стихи про энергетиков

Энергетикам-профессионалам

В День энергетика желаем:

Работы не пыльной,

Зарплаты стабильной,

Без сильных обрывов,

Аварий, порывов.

Чтоб электрический ток

По линям ровно тек.

Вовремя платили потребители,

Исчезли воры-расхитители.

Счастья, успеха,

Радости, смеха.

***

В ваш, энергетик, праздник энергичный

Пускай душа от радости поет.

Хоть сельский энергетик, хоть столичный —

Вам всем, ребята, истинный почет!

***

3 смс - 170 символов:

Желаю энергетикам

За банкой энергетика

Отпраздновать достойно

Свой главный день в году!

И я, конечно, тоже

С улыбчивою рожей

И с лампочкой в подарок

Поздравить их приду!

***

3 смс - 193 символа:

Повелитель искр волшебных,

Силы тока властелин!

Счастье будет пусть до неба

И до сумрачных глубин.

Пусть в глазах сияет радость,

Будто лампа на шнуре,

Чтоб удача улыбалась,

Принося успех тебе!