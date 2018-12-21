Шуточные и матерные поздравления с Днем энергетика на словах и в анимированных картинках

Главред подобрал прикольные поздравления энергетикам.
День энергетика 2018 Украина отмечает в один из самых коротких световых дней года – в день зимнего солнцестояния 2018 – 22 декабря.
Читайте такжеЭксперт рассказала о вероятности остановок атомных блоков в 2019-мЭто профессиональный праздник всех, кто обеспечивает украинцев электрической и тепловой энергией. Именно благодаря этим людям есть тепло и свет в домах Украины.
Также 22 декабря День энергетика отмечает Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.
Главред подобрал поздравительные слова на День энергетика – это поздравления энергетикам-знакомым, членам семьи и поздравление коллегам-энергетикам.
Поздравление с Днем энергетика в прозе
Поздравляю вас, уважаемые коллеги с Днем энергетика. Желаю, чтоб у каждого был большой запас энергии для достижения поставленных целей и осуществления своих желаний. Пусть в жизни будет всегда светло и тепло, пусть в семьях царит понимание, любовь и достаток, пусть фортуна улыбается каждому.
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Много лет назад вопрос об электрификации страны встал так остро, что в эту честь придумали день энергетика. Поздравляем с этим праздником! Наши пожелания просты. Пусть у специалистов-энергетиков всегда хватит электричества, чтобы получить по электронной почте поздравления. С праздником!
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Поздравляю с профессиональным праздником — днем энергетика! Желаю, чтобы неистощимы были энергетические запасы и появлялись новые альтернативы в энергетических системах. Пусть каждая разработка или проектировка приносит только желанный результат. Будьте находчивы, бдительны, внимательны и всегда в безопасности. Пусть случается как можно меньше пробоев и неполадок. Успехов в работе и ежедневном труде!
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День энергетика можно считать народным праздником, ведь результатами вашего труда пользуются все люди. И хотя за окнами хозяйничает зима, она не помешает выразить ту теплоту, с которой мы к вам относимся! Пусть отступят во тьму огорчения и тоска. Желаем огня в сердцах, любви в глазах и неуемной энергии в теле!
Поздравления с Днем энергетика шуточные и матерные поздравления с Днем энергетика
Профессоров цепей релейных,
Которые любой режим
До милливатта просчитают,
От сердца честь и слава им!
Пускай не будет небаланса
В карманах ваших и в душе,
Защиты чтобы не пускались,
И вектора сошлись в "звезде"!
***
За отсутствием контакта
Нет желательного акта.
Я люблю тебя, Зараза,
Но у нас противофаза.
***
Есть в энергетике варяги,
Они на месте не сидят,
В пути линейщики-бродяги,
И "телескоп" — их кровный брат.
Кто сетью ЛЭП страну опутал,
Кто в паутине той живет,
На анкера висит макушке,
Пусть счастье вас и там найдет!
***
Мне сегодня снился сон...
Нет, не так: кошмар, вопль, стон!
Будто вырубили свет:
Электричества вмиг — нет!
Нет тепла, нет интернета,
Стынет бедная планета...
Не работает плита
Даже если дать пинка...
Подскочив, к плите бегу:
Уф, лишь сон! Благодарю
Энергетиков страны:
Как вы, братцы, нам нужны!
В праздничный день декабря,
В ваш день кланяюсь вам я!
Кофе жгучий попиваю
И желаю вам, желаю!
***
А у нас с тобою круто,
Я заряжен, ты замкнУта,
Герцы падают в волну,
Хрен достанешь хоть одну!
Стихи про энергетиков
Энергетикам-профессионалам
В День энергетика желаем:
Работы не пыльной,
Зарплаты стабильной,
Без сильных обрывов,
Аварий, порывов.
Чтоб электрический ток
По линям ровно тек.
Вовремя платили потребители,
Исчезли воры-расхитители.
Счастья, успеха,
Радости, смеха.
***
В ваш, энергетик, праздник энергичный
Пускай душа от радости поет.
Хоть сельский энергетик, хоть столичный —
Вам всем, ребята, истинный почет!
***
3 смс - 170 символов:
Желаю энергетикам
За банкой энергетика
Отпраздновать достойно
Свой главный день в году!
И я, конечно, тоже
С улыбчивою рожей
И с лампочкой в подарок
Поздравить их приду!
***
3 смс - 193 символа:
Повелитель искр волшебных,
Силы тока властелин!
Счастье будет пусть до неба
И до сумрачных глубин.
Пусть в глазах сияет радость,
Будто лампа на шнуре,
Чтоб удача улыбалась,
Принося успех тебе!