Поздравления с Днем энергетика – проза, стихи и прикольные картинки

Поздравления с Днем энергетика в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки с Днем энергетика в Украине – подобрал Главред.
С Днем энергетика поздравления в Украине и в России звучат всегда 22 декабря. Это праздник всех "зажигателей" света в наших домах.
День энергетика 2020 на одни сутки разминулся с днем зимнего солнцестояния – так что в праздник 22 декабря мы отмечаем еще и первый удлинившийся день нового светового года.
Поздравления с Днем энергетика в прозе своими словами, официальные и шуточные, короткие и длинные, коллегам-энергетикам и просто знакомым специалистам, прикольные стихи про энергетика и матерные поздравления с Днем энергетика подобрал Главред.
Еще мы собрали самые красивые открытки с Днем энергетика в Украине, а наша анимация на День энергетика – это самые зажигательные, мерцающие и живые картинки с Днем энергетика 2020.
Привітання з Днем енергетика українською мовою
Поздравления с Днем энергетика – в прозе официальные, прикольные стихи и короткие смс
Поздравления энергетикам – проза:
С Днём энергетика. Желаю яркой и светлой жизни без высокого напряжения, желаю отменной и безопасной работы без аварийных ситуаций. Пусть твой труд всегда будет уважаем, пусть твоя жизнь постоянно дарит тебе большие возможности, успехи и улыбки родных.
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Поздравление с Днем энергетика официальное:
С Днем энергетика Украины! Желаем работникам, ветеранам и молодым энергетикам, познающим азы этой непростой профессии дальнейших успехов в развитии и совершенствовании энергетической отрасли. Желаем вам новых планов, успехов, удачи и достижений, а также благополучия, здоровья и счастья вам и вашим близким! Неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!
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Поздравление с Днем энергетика в прозе:
Желаю, чтобы в ваш праздник все лампочки сберегали энергию больше обычного, а фонари на улицах ярким радостным светом освещали дорогу от самого шикарного ресторана, где вас будет поздравлять высокое начальство, до дома, где вся техника отныне будет работать без перебоев, а женщина вашей мечты встретит застенчивой улыбкой и свежеприготовленными пирогами.
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Поздравление с Днем энергетика своими словами:
День Энергетика можно считать народным праздником, ведь результатами вашего труда пользуются все люди. И хотя за окнами хозяйничает зима, она не помешает выразить ту теплоту, с которой мы к вам относимся! Пусть отступят во тьму огорчения и тоска. Желаем огня в сердцах, любви в глазах и неуемной энергии в теле!
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Поздравления с Днем энергетика коллегам:
Дорогие коллеги, сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным днём – Днём энергетика. Желаю крепкого здоровья, успехов в нашей нелёгкой работе и настоящего семейного счастья! Дорогие коллеги, пусть в вашей судьбе будут только приятные сюрпризы, а дороги вашей жизни будут хорошо освещены!
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Поздравления с Днем энергетика шуточные:
Желаю только нужной искры:
В работе, в доме, в отношеньях.
И лучших лишь моментов в жизни.
С Днем энергетика примите поздравленья!
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Прикольные стихи про энергетика:
Знает толк в тепле и свете
Наш чудесный энергетик!
Ты — виновник торжества,
Слушай теплые слова!
Так тебя поздравить рады,
С благодарностью в награду!
Пожелать благополучья,
И удач на всякий случай!
Безупречного здоровья,
Наслаждения судьбой!
Так гордимся мы тобою,
Энергетик, наш герой!
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Матерные поздравления с Днем энергетика:
Так как жизнь у нас одна
Живи смело, старина:
Пукай громко, чихай вслух,
Подстригай на "друге" пух,
Нюхай, пей, гуляй, дерись,
Каждый день как конь е*ись.
Помни жизнь у нас одна,
С Днём энергетика тебя!
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Матерные поздравления с Днем энергетика коллегам:
Дружище-коллега, хочу поздравить тебя с нашим днем – Днем энергетика! И пожелать тебе смелости и упорства. Бери от жизни все что можно, не тупи. И помни, что жизнь не дается дважды, успевай и пое*ланить, но и пахать не забывай. Счастья тебе.
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Поздравление с Днем энергетика короткое:
С Днём энергетика! Ты даришь свет всему населению и в этот профессиональный праздник хочется пожелать тебе яркости в жизни, светлого будущего и искренних чувств в отношениях!
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В День энергетика желаю:
Пусть бьет энергия ключом,
Короткие все замыкания
Пускай вам будут нипочем.
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С Днем энергетика! Пусть любая поставленная задача решается беспрепятственно, а труд будет оценен сполна!
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С Днем энергетика, друг! Желаю спокойной и легкой работы, замечательных отпусков и исполнения желаний!