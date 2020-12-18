День зимнего солнцестояния: что делать, приметы и магия дня

День зимнего солнцестояния 2020 - что делать: практики и ритуалы / 1zoom.ru

День зимнего солнцестояния в 2020 году немного сдвинулся из-за високосного года: обычно зимнее солнцестояние (или день зимнего солнцеворота) выпадает на 22 декабря – а в этом году проходит 21 декабря.

Момент зимнего солнцестояния произойдет в 12:02 по киевскому времени. Это время, когда Солнце зависнет в самой низкой точке относительно горизонта Земли. В это время Северный полюс нашей планеты находится в самой дальней своей точке от Солнца.

Именно поэтому это день зимнего солнцестояния – а говорить "день зимнего равноденствия" или "зимнее равноденствие 2020" неправильно. Равноденствием называют дни, когда световой день равен по продолжительности с ночью. То есть это весеннее и осеннее равноденствие.

Читайте такжеДень святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замужЭто те самые сутки, когда настает самая длинная ночь 2020 года. И тот самый долгожданный момент, когда день начинает прибавляться в 2020 году. То есть уже 22 декабря день будет немного длиннее: Солнце взойдет в 07:56 (на минуту раньше, чем 21-го числа), а зайдет – в 15:56 по Киеву (на минуту позже). То есть световой день станет дольше на целых две минуты.

И раз уж мы заговорили о датах, то немного спойлеров.

День равноденствия 2021 и солнцестояния в 2021 году

Весеннее равноденствие : день весеннего равноденствия в 2021 году случится 20 марта.

: день весеннего равноденствия в 2021 году случится 20 марта. Летнее солнцестояние : день летнего солнцестояния 2021 пройдет 21 июня и по продолжительности составит 17 часов и 33 минуты.

: день летнего солнцестояния 2021 пройдет 21 июня и по продолжительности составит 17 часов и 33 минуты. Осеннее равноденствие : день осеннего равноденствия в 2021 году наступит 22 сентября (момент равноденствия – в 22:21 по киевскому времени).

: день осеннего равноденствия в 2021 году наступит 22 сентября (момент равноденствия – в 22:21 по киевскому времени). Зимнее солнцестояние: день зимнего солнцестояния 2021 выпал на 21 декабря (точное время – 17:59 по Киеву).

День зимнего солнцестояния – ритуалы и традиции

В этот день принято проводить ритуалы очищения. В частности, считается, что принять ванну при свечах (то есть без "мертвого" электрического света, а при "живом" огне) – поможет защититься от всех болезней на год вперед.

Также практики в день зимнего солнцестояния предлагают именно в этот день купить семена – и посадить дома "Семя намерения". Само растение может быть любым, а вот заговор над ним читается особенный:

"Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (купить квартиру в следующем году/удачно выйти замуж и так далее), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь".

Также можно записать на белом листке бумаги свое самое заветное желание – а затем сжечь в пламени свечи. Пепел нужно хранить, пока желание не сбудется, а потом его развивают по ветру.

Ранее в комментарии Главреду астролог Юлия Погорельченко рассказала, что делать в зимнее солнцестояние 2020 и накануне. Эксперт предупредила, что накануне зимнего солнцестояния определенные дела нужно отложить и назвала идеальные занятия.

А, по народным приметам, в день зимнего солнцестояния делать нужно следующее:

украшать елку и дом на новогодние праздники 2021 (детальнее читайте в нашем материале Как украсить елку 2021: фото модных трендов и что нельзя вешать в Год Быка);

накрывать пышный стол;

загадывать желание и устраивать гадания (можно гадать на кофе, на картах, класть на ночь записки под подушку и смотреть, какую вытащишь первой, ставить в вазу сорванную ветку – и смотреть потом зацветет ли и т.д.);

проводить день только с любимыми приятными людьми;

целоваться с теми, кого любишь;

сходить в церковь.

День зимнего солнцестояния – молитвы

21 декабря всем православным нужно читать тропарь всем святым:

Апостолы, мученики и пророки, святители, преподобные и праведные, подвиг доблестно совершившие и веру сохранившие, дерзновение пред Спасителем имея, Его за нас, как благого, умолите, молимся, во спасение душам нашим!

И кондак всем святым:

Как первые плоды природы Насадителю всего творения вселенная приносит, Тебе, Господи, богоносных мучеников. Их мольбами и ходатайством Богородицы, Церковь Твою – Твой народ в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.