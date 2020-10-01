Как правильно погадать на кофейной гуще в День кофе 2020: толкование

Международный день кофе 2020 - гадание на кофейной гуще на сегодня / 1zoom.ru

1 октября – сегодня праздник бодрый. Это Международный день кофе 2020.

Красивые открытки на Международный день кофе можно бесплатно скачать в нашем материале День кофе: что интересного стоит знать об этом напитке.

И по этому случаю Главред решил выяснить, как правильно гадать на кофейной гуще.

Как рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская, ​при употреблении кофе лучше придерживаться золотой середины: одну или две чашки кофе можно пить в день, чтобы не навредить организму.

Для гадания на кофейной гуще – одной чашки более, чем достаточно. Только это должен быть натуральный молотый кофе крепкого сорта, смешанный в определенной пропорции:

кофе грубого помола – 2 большие ложки;

кофе мелкого помола – 1 ложка;

вода – из расчета по 100 г воды на каждую 1 чайную ложку кофе.

Варить в турке. Сахар, молоко, сливки и прочее не добавлять! А гадать лучше в белой чашке без узоров и принтов. Пить кофе для гадания надо маленькими глотками, чтобы не взбаламутить гущу.

После того, как кофе допит – кружку берут левой рукой, закрывают глаза, точно формулируют свое желание или вопрос к вселенной, трижды двигают кружкой по кругу по часовой стрелке (чтобы гуща распределилась по стенкам) – и быстро переворачивают чашку на блюдце. Затем надо досчитать до семи, перевернуть кружку и, не торопясь, приступать к толкованию образов на стенках.

Гадание на кофейной гуще: толкование узора

Гуща на блюдце говорит о событиях в прошлом, а вот пятна в чашке отвечают на вопросы о будущем: те, что ближе к центру – о далеком будущем. Чем четче символ, тем больше внимания ему стоит уделить.

Белка – дорога выбрана правильно, но хвататься за все и сразу нельзя.

– дорога выбрана правильно, но хвататься за все и сразу нельзя. Буйвол , бык – к грусти и мучениям.

, – к грусти и мучениям. Ворон – к несчастьям и болезням.

– к несчастьям и болезням. Голубь – к добру, гармонии, дружбе и любви.

– к добру, гармонии, дружбе и любви. Дельфин – к приятному времяпрепровождению.

– к приятному времяпрепровождению. Жуки или жук – означает усталость, пора отдохнуть.

или – означает усталость, пора отдохнуть. Заяц, кролик – тот, кто гадает, слишком осторожен в общении.

– тот, кто гадает, слишком осторожен в общении. Ишак, ослик : в середине чашки – опасайся предательства на работе, с открытым ртом – к удаче.

: в середине чашки – опасайся предательства на работе, с открытым ртом – к удаче. Коза, козел – путешествия и прибыль.

– путешествия и прибыль. Конь, лошадь – успех в делах, хорошие новости.

– успех в делах, хорошие новости. Корова – к счастью и долголетию.

– к счастью и долголетию. Кошка или лиса – встреча с коварным человеком.

или – встреча с коварным человеком. Крокодил – к денежным неприятностям из-за людей.

– к денежным неприятностям из-за людей. Лебедь – верный друг, преданная любовь.

– верный друг, преданная любовь. Лягушка – к беззаботной и радостной жизни.

– к беззаботной и радостной жизни. Медведь : темный – к решению бумажного вопроса, светлый – к прибыли.

: темный – к решению бумажного вопроса, светлый – к прибыли. Рыба – к прибыли или беременности.

– к прибыли или беременности. Собака – друг рядом.

– друг рядом. Дракон : светлый означает покровительство сильного человека, темный – серьезный противник.

: светлый означает покровительство сильного человека, темный – серьезный противник. Черт означает риск.

означает риск. Квадрат – к удаче и любви.

– к удаче и любви. Линии : волнистые – путешествие, ломанные — неприятности, кривые – неприятности от окружения. Одна прямая и длинная – перемен не жди, а одна короткая – наоборот.

: волнистые – путешествие, ломанные — неприятности, кривые – неприятности от окружения. Одна прямая и длинная – перемен не жди, а одна короткая – наоборот. Крест – к празднику.

– к празднику. Круг замкнутый – общение будет удачным, не замкнутый – рядом интриган.

замкнутый – общение будет удачным, не замкнутый – рядом интриган. Дуга – рядом враги.

– рядом враги. Точки – к удаче .

– к удаче . Штрихи – к большой удаче.

– к большой удаче. Четырехугольник – к любовному приключению.

– к любовному приключению. Черточки – к приятным новостям на работе.

Гадание на кофейной гуще: цифры от 1 до 9 – определение символа

1 – к любви;

2 – к разочарованию, болезни;

3 – к денежной прибыли;

4 – к удаче, успеху;

5 – пустые хлопоты;

6 – к свадьбе;

7 – к семейному счастью, взаимной любви;

8 – к неприятному разговору, размолвке с близкими;

9 – к знакомству.

Все цифры от 10 и до 100 следует трактовать как благостное знамение, свыше 100 – как обещание долголетия.

Гадание на кофейной гуще – онлайн видео на Ютуб