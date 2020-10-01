Как правильно погадать на кофейной гуще в День кофе 2020: толкование

Гадание на кофейной гуще – дело несложное, надо просто знать несколько правил и делать правильное толкование обозначений.
1 октября – сегодня праздник бодрый. Это Международный день кофе 2020.
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И по этому случаю Главред решил выяснить, как правильно гадать на кофейной гуще.
Как рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская, при употреблении кофе лучше придерживаться золотой середины: одну или две чашки кофе можно пить в день, чтобы не навредить организму.
Для гадания на кофейной гуще – одной чашки более, чем достаточно. Только это должен быть натуральный молотый кофе крепкого сорта, смешанный в определенной пропорции:
- кофе грубого помола – 2 большие ложки;
- кофе мелкого помола – 1 ложка;
- вода – из расчета по 100 г воды на каждую 1 чайную ложку кофе.
Варить в турке. Сахар, молоко, сливки и прочее не добавлять! А гадать лучше в белой чашке без узоров и принтов. Пить кофе для гадания надо маленькими глотками, чтобы не взбаламутить гущу.
После того, как кофе допит – кружку берут левой рукой, закрывают глаза, точно формулируют свое желание или вопрос к вселенной, трижды двигают кружкой по кругу по часовой стрелке (чтобы гуща распределилась по стенкам) – и быстро переворачивают чашку на блюдце. Затем надо досчитать до семи, перевернуть кружку и, не торопясь, приступать к толкованию образов на стенках.
Гадание на кофейной гуще: толкование узора
Гуща на блюдце говорит о событиях в прошлом, а вот пятна в чашке отвечают на вопросы о будущем: те, что ближе к центру – о далеком будущем. Чем четче символ, тем больше внимания ему стоит уделить.
- Белка – дорога выбрана правильно, но хвататься за все и сразу нельзя.
- Буйвол, бык – к грусти и мучениям.
- Ворон – к несчастьям и болезням.
- Голубь – к добру, гармонии, дружбе и любви.
- Дельфин – к приятному времяпрепровождению.
- Жуки или жук – означает усталость, пора отдохнуть.
- Заяц, кролик – тот, кто гадает, слишком осторожен в общении.
- Ишак, ослик: в середине чашки – опасайся предательства на работе, с открытым ртом – к удаче.
- Коза, козел – путешествия и прибыль.
- Конь, лошадь – успех в делах, хорошие новости.
- Корова – к счастью и долголетию.
- Кошка или лиса – встреча с коварным человеком.
- Крокодил – к денежным неприятностям из-за людей.
- Лебедь – верный друг, преданная любовь.
- Лягушка – к беззаботной и радостной жизни.
- Медведь: темный – к решению бумажного вопроса, светлый – к прибыли.
- Рыба – к прибыли или беременности.
- Собака – друг рядом.
- Дракон: светлый означает покровительство сильного человека, темный – серьезный противник.
- Черт означает риск.
- Квадрат – к удаче и любви.
- Линии: волнистые – путешествие, ломанные — неприятности, кривые – неприятности от окружения. Одна прямая и длинная – перемен не жди, а одна короткая – наоборот.
- Крест – к празднику.
- Круг замкнутый – общение будет удачным, не замкнутый – рядом интриган.
- Дуга – рядом враги.
- Точки – к удаче .
- Штрихи – к большой удаче.
- Четырехугольник – к любовному приключению.
- Черточки – к приятным новостям на работе.
Гадание на кофейной гуще: цифры от 1 до 9 – определение символа
- 1 – к любви;
- 2 – к разочарованию, болезни;
- 3 – к денежной прибыли;
- 4 – к удаче, успеху;
- 5 – пустые хлопоты;
- 6 – к свадьбе;
- 7 – к семейному счастью, взаимной любви;
- 8 – к неприятному разговору, размолвке с близкими;
- 9 – к знакомству.
Все цифры от 10 и до 100 следует трактовать как благостное знамение, свыше 100 – как обещание долголетия.