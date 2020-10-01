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Как правильно погадать на кофейной гуще в День кофе 2020: толкование

1 октября 2020, 05:30

Гадание на кофейной гуще – дело несложное, надо просто знать несколько правил и делать правильное толкование обозначений.

Международный день кофе 2020 - гадание на кофейной гуще на сегодня
Международный день кофе 2020 - гадание на кофейной гуще на сегодня / 1zoom.ru

1 октября – сегодня праздник бодрый. Это Международный день кофе 2020.

Красивые открытки на Международный день кофе можно бесплатно скачать в нашем материале День кофе: что интересного стоит знать об этом напитке.

И по этому случаю Главред решил выяснить, как правильно гадать на кофейной гуще.

Как рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская, ​при употреблении кофе лучше придерживаться золотой середины: одну или две чашки кофе можно пить в день, чтобы не навредить организму.

Для гадания на кофейной гуще – одной чашки более, чем достаточно. Только это должен быть натуральный молотый кофе крепкого сорта, смешанный в определенной пропорции:

  • кофе грубого помола – 2 большие ложки;
  • кофе мелкого помола – 1 ложка;
  • вода – из расчета по 100 г воды на каждую 1 чайную ложку кофе.

Варить в турке. Сахар, молоко, сливки и прочее не добавлять! А гадать лучше в белой чашке без узоров и принтов. Пить кофе для гадания надо маленькими глотками, чтобы не взбаламутить гущу.

После того, как кофе допит – кружку берут левой рукой, закрывают глаза, точно формулируют свое желание или вопрос к вселенной, трижды двигают кружкой по кругу по часовой стрелке (чтобы гуща распределилась по стенкам) – и быстро переворачивают чашку на блюдце. Затем надо досчитать до семи, перевернуть кружку и, не торопясь, приступать к толкованию образов на стенках.

Гадание на кофейной гуще: толкование узора

Гуща на блюдце говорит о событиях в прошлом, а вот пятна в чашке отвечают на вопросы о будущем: те, что ближе к центру – о далеком будущем. Чем четче символ, тем больше внимания ему стоит уделить.

  • Белка – дорога выбрана правильно, но хвататься за все и сразу нельзя.
  • Буйвол, бык – к грусти и мучениям.
  • Ворон – к несчастьям и болезням.
  • Голубь – к добру, гармонии, дружбе и любви.
  • Дельфин – к приятному времяпрепровождению.
  • Жуки или жук – означает усталость, пора отдохнуть.
  • Заяц, кролик – тот, кто гадает, слишком осторожен в общении.
  • Ишак, ослик: в середине чашки – опасайся предательства на работе, с открытым ртом – к удаче.
  • Коза, козел – путешествия и прибыль.
  • Конь, лошадь – успех в делах, хорошие новости.
  • Корова – к счастью и долголетию.
  • Кошка или лиса – встреча с коварным человеком.
  • Крокодил – к денежным неприятностям из-за людей.
  • Лебедь – верный друг, преданная любовь.
  • Лягушка – к беззаботной и радостной жизни.
  • Медведь: темный – к решению бумажного вопроса, светлый – к прибыли.
  • Рыба – к прибыли или беременности.
  • Собака – друг рядом.
  • Дракон: светлый означает покровительство сильного человека, темный – серьезный противник.
  • Черт означает риск.
  • Квадрат – к удаче и любви.
  • Линии: волнистые – путешествие, ломанные — неприятности, кривые – неприятности от окружения. Одна прямая и длинная – перемен не жди, а одна короткая – наоборот.
  • Крест – к празднику.
  • Круг замкнутый – общение будет удачным, не замкнутый – рядом интриган.
  • Дуга – рядом враги.
  • Точки – к удаче .
  • Штрихи – к большой удаче.
  • Четырехугольник – к любовному приключению.
  • Черточки – к приятным новостям на работе.
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Гадание на кофейной гуще: цифры от 1 до 9 – определение символа

  • 1 – к любви;
  • 2 – к разочарованию, болезни;
  • 3 – к денежной прибыли;
  • 4 – к удаче, успеху;
  • 5 – пустые хлопоты;
  • 6 – к свадьбе;
  • 7 – к семейному счастью, взаимной любви;
  • 8 – к неприятному разговору, размолвке с близкими;
  • 9 – к знакомству.

Все цифры от 10 и до 100 следует трактовать как благостное знамение, свыше 100 – как обещание долголетия.

Гадание на кофейной гуще – онлайн видео на Ютуб

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