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День кофе 2019: что интересного стоит знать об этом напитке

1 октября 2019, 07:14

Сколько чашек кофе можно пить в день и откуда у него отдельный праздник – выяснил Главред.

  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети
  • Международный день кофе – картинки и открытки Соцсети

День кофе 2019 празднует 1 октября Вена, а с ней заодно и все почитатели этого славного напитка.

Кофе – напиток чудный. И, в разумных пределах, весьма полезный: кофе снижает риск заболеть Альцгеймером или болезнью Паркинсона. Ученые уже пояснили пользу кофе для сосудов.

Также кофе помогает похудеть: кофе с корицей эффективно снижает уровень голода и предотвращает переедание. 

Это второй по продаваемости товар на нашей голубой-"кофейной" планете: по объемам продаж кофе уступает лишь нефти.

Помимо кофе по-венски есть и другие рецепты приготовления сего "эликсира бодрости", в том числе и кофе по-русски (с добавлением водки, да). Примечательно, что "русский" вариант кофе изобрели в Германии.

Сколько чашек кофе можно пить в день

Норма кофе в день у каждого своя. Бальзак вот по 60 чашек кофе выпивал ежедневно, Вольтер – по 50 порций.

А вот врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала Главреду, что при употреблении кофе лучше придерживаться золотой середины: одну или две чашки кофе можно пить в день, чтобы не навредить организму.

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