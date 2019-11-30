Как варить кофе в турке дома: секреты и правила

Когда варите кофе в турке дома, сначала насыпьте кофе, а потом - влейте воду / Reuters

Многие украинцы не представляют начало утра без чашки кофе. Каждый день покупать готовый ароматный напиток - удовольствие не из дешевых, поэтому многие готовят его дома.

Кофе можно заваривать или варить в турке. Главред решил объяснить, как варить кофе в турке дома, и раскрыть ряд секретов, без которых напиток не получится вкусным и ароматным.

Секреты и правила варки кофе:

Нужна чистая или очищенная вода со средней минерализацией и с показателем жесткость не более 8. Вода для приготовления кофе должна быть комнатной температуры, для порции ее изменяют в чашках - одна порция - одна кофейная чашка;

Лучше использовать стопроцентную арабику средней обжарки. Зерна должны быть очень хорошо помолоты - буквально в пыль;

Для приготовления 1 маленькой чашки напитка понадобится 1 чайная ложка кофе с очень большой горкой;

Сначала положите в турку кофе, а только потом - лейте воду;

Кофе необходимо размешать в турке до того, как ставить на огонь.

Как варить кофе в турке дома, чтобы не испортить напиток

Варите кофе в турке на огне выше среднего. Напиток нельзя доводить до кипения на максимальном огне - вода закипит, а кофе не успеет раскрыться и не отдаст свой вкус так, как это было бы возможно при приготовлении напитка на среднем огне.

Когда кофейная шапка из турки поднимется - напиток можно снимать с огня и подавать.

Также кофе можно "выгулять" - когда кофейная шапка поднимается, кофе снимают с огня, круговыми движениями перемешивают, ставят на огонь, ждут пока кофе снова поднимется, снова перемешивают и ставят, а когда кофейная шапка поднимется в третий раз - кофе считается готовым.

Не допустите, чтобы напиток закипел. Готовое кофе не нужно фильтровать каким-либо способом.

Ранее врач - диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова - посоветовала, что кофеин, который содержится, в частности, в кофе не стоит употреблять детям и подросткам.