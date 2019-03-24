Диетолог рассказала, сколько можно пить кофе

Пить кофе полезно / 1zoom.ru

Врач-диетолог Оксана Скиталинская во время чата на Главреде рассказала, как правильно употреблять кофе, чтобы не навредить организму.

"Кофе, согласно многим исследованиям, является очень полезным напитком. Так, в частности, масштабное исследование Гарвардского университета, в котором приняли участие 130 000 человек в течение 15 лет, показало, что кофе положительно влияет на работу мозга, улучшает концентрацию внимания, уменьшает риск ожирения печени и депрессии, особенно у женщин, уменьшает риск сахарного диабета второго типа и болезни Альцгеймера", - объяснила она.

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"Но не все люди одинаково метаболизируются кофе. Есть люди, у которых отсутствует или очень слабый фермент, который расщепляет кофе, поэтому им желательно употреблять не более одной чашки этого напитка в день, и то если нет тремора рук. Узнать о наличии этого гена может помочь генетический тест", - добавила диетолог.

Скиталинская советует придерживаться золотой середины - пить одну-две чашки в день.

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