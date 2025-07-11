РФ должна выполнить одно условие: Мерц выдвинул Москве жесткий ультиматум

Государственные активы РФ на сотни миллиардов евро будут оставаться замороженными.

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Фридрих Мерц сделал заявление о поддержке Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

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Сумма нанесенного Украине ущерба составляет около €500 млрд

Активы РФ на сотни миллиардов евро будут оставаться замороженными

Россия обязана компенсировать Украине ущерб, нанесенный во время полномасштабной войны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме.

По оценкам Берлина, сумма нанесенного ущерба составляет около €500 млрд, говорится в сообщении на сайте Федерального правительства Германии.

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"Россия должна возместить этот материальный ущерб. Пока этого не произойдет, она не получит и не должна получить доступ к замороженным активам", - подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, государственные активы РФ на сотни миллиардов евро, преимущественно размещенные в странах Европейского Союза, будут оставаться замороженными.

Канцлер ФРГ также пояснил, что доходы с этих активов, как и раньше, будут направляться на обеспечение кредитной поддержки Украины.

Ранее ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ. Министр обороны Украины акцентировал на том, что это позволит развернуть производство широкого спектра вооружения для Сил обороны.

Как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории.

Напомним, некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ.

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О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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