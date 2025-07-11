Там были роженицы с малышами: Шахеды 'зацепили' роддом в Харькове

В Харькове зафиксировано много разрушений и пожаров.

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Последствия атаки РФ по Харькову / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, новости LIVE

Коротко:

В Харькове поврежден роддом из-за атаки РФ

Обошлось без пострадавших

Рожениц с малышами срочно эвакуируют

В результате утреннего российского удара по центру Харькова был поврежден роддом. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

"Утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами", - сообщил он. видео дня

По его словам, к счастью, в медицинском учреждении обошлось без пострадавших. Рожениц с малышами эвакуируют в другое медучреждение.

В то же время, в МВД Украины добавили, что, предварительно, 9 человек пострадали в результате утренней российской атаки БПЛА на Харьков.

"В Салтовском районе города произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома. Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто", - говорится в сообщении.

Удар россиян по Харькову - видео:

Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.

В ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.

В то же время, в ночь на 9 июля была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на Луцк и общину. Было зафиксировано возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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