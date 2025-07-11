Там были роженицы с малышами: Шахеды 'зацепили' роддом в Харькове

Коротко:
- В Харькове поврежден роддом из-за атаки РФ
- Обошлось без пострадавших
- Рожениц с малышами срочно эвакуируют
В результате утреннего российского удара по центру Харькова был поврежден роддом. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
"Утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами", - сообщил он.видео дня
По его словам, к счастью, в медицинском учреждении обошлось без пострадавших. Рожениц с малышами эвакуируют в другое медучреждение.
В то же время, в МВД Украины добавили, что, предварительно, 9 человек пострадали в результате утренней российской атаки БПЛА на Харьков.
"В Салтовском районе города произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома. Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто", - говорится в сообщении.
Удар россиян по Харькову - видео:
Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.
В ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.
В то же время, в ночь на 9 июля была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на Луцк и общину. Было зафиксировано возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий.
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О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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