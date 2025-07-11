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Родственник режиссера "Сватов" отправился убивать всех украинцев

Алена Кюпели
11 июля 2025, 11:07обновлено 11 июля, 11:37
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Оккупант Эдуард Радзюкевич рассказал о том, что в Украине делает его племянник.
Эдуард Радзюкевич тоже собирается воевать
Эдуард Радзюкевич тоже собирается воевать / Коллаж Главред, Фото kino-teatr.ru

Кратко:

  • О чем рассказал российский оккупант
  • Кто станет 200-м в Украине

Российский актер и режиссер Эдуард Радзюкевич, который причастен также к украинскому сериалу "Сваты" сообщил о том, что его племянник убивает украинцев.

Об этом он рассказал российским пропагандистским СМИ. В частности, российского оккупанта спросили о том, будет ли он праздновать свой день рождения. На что Радзюкевич ответил, что не будет, ведь у его племянник как раз в это время убивает украинцев.

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Путинист Радзюкевич рассказал о племяннике/Фото kino-teatr.ru

"Я долго размышлял и пришел к выводу, что никак не буду отмечать. По нескольким причинам. Если уж отмечать, то надо всех приглашать, всех родных, близких и знакомых, кого хочу видеть. Но я что-то подумал, сейчас все-таки война. У меня племянник воюет, и поэтому я все свел до минимума. Сейчас время такое, что, мне кажется, не стоит этого делать, какие-то широкие отмечания, гулянки. Когда все пройдет, закончится, тогда уже вспомним о широких юбилеях. Сейчас пока не стоит этого делать. Очень скромно, все по-домашнему", — рассказывает оккупант.

Оккупант и террорист Радзюкевич знаком украинцам, поскольку скетч-шоу "6 кадров" часто транслировали и на украинском телевидении. Он также работал в проекте "Сваты" и был лично знаком с Владимиром Зеленским. Однако после вторжения России в Украину, он начал оскорблять украинского президента и поддерживать уничтожение Украины Россией. Более того, тот называл главу государства "фашистом".

Сам Радзюкевич трусливо отсиживается, ссылаясь на свое здоровье.

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