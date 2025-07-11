Удар РФ по роддому в Харькове: Зеленский жестко отреагировал

В результате вражеской атаки по Харькову пострадали женщины в роддоме.

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Россияне атаковали Украину "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

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Россияне ударили "Шахедами" по Харькову

В результате атаки ранены 9 человек

Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Утром 11 июля российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки ранения получили девять человек, среди пострадавших - женщины в роддоме. На очередную атаку со стороны россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что в результате удара РФ по Харькову дети не пострадали.

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"Россия целится в жизнь. Даже туда, где она только начинается", - написал Зеленский.

Президент добавил, что ночью враг бил также по Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях. Утром атаковали Одесскую область. Сейчас россияне снова запустили новые волны.

"Нет тишины в Украине. Постоянные российские удары дронами, ракетами, авиабомбами. Именно поэтому очень важно как можно скорее воплотить все, о чем договорились с партнерами на днях в Италии", - сказал Зеленский.

Лидер добавил, что Украине нужны дополнительные системы ПВО и дроны-перехватчики.

"Со всеми партнерами об этом говорили, есть позитивные сигналы, и важно, чтобы они перешли к реальным инвестициям в эту технологию. Нужно усилить санкции. Ожидаем одобрения нового санкционного пакета. Все, что будет давить и останавливать Россию, должны воплощать как можно быстрее", - подчеркнул президент Украины.

Смотрите видео, в котором Главред рассказывает об ударе РФ по Харькову:

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 11 июля Харьков подвергся атаке со стороны врага. Российские войска атаковали центр города ударными беспилотниками типа Шахед. Утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами. Также этой ночью под российский удар попал Чугуевский район. Там зафиксировано 7 попаданий БпЛА.

Напомним, серия взрывов прогремела в Одессе в пятницу утром, 11 июля, во время массированной атаки российских ударных беспилотников. По данным СМИ, РФ нанесла удар дронами по зданию одесского Территориального центра комплектации и социальной защиты.

В ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами "Шахед". В Киеве раздавалась серия мощных взрывов. Известно, что в Подольском районе в результате атаки повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.

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Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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