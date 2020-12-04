Как украсить елку 2021: фото модных трендов и что нельзя вешать в Год Быка

Каким цветом украсить елку 2021 и как сделать из новогодней красавицы – еще и крутую модницу, выяснил Главред.
Наступающий год идет к нам твердой уверенной поступью доброго надежного животного: 2021 год по восточному календарю будет годом Быка. Детальнее читайте в нашем материале 2021 - год кого это будет, и в чем встречать Новый год.
Традиционно украшать елку принято, начиная с 19 декабря – Дня святого Николая 2020. Но главная елка Украины уже монтируется – так что, в принципе, и для домашней красавицы можно продумать декор. Заранее продумать, каким цветом и как украсить елку 2021 – а потом неторопливо подбирать украшение для елки в магазинах и на рынках.
Модные тренды и фото, как украсить елку своими руками на Новый год 2021, подобрал Главред.
Каким цветом украсить елку 2021
Самый элегантный и стильный вариант – когда на елке сочетаются два цвета. Меньше – будет однотонно и скучно, больше – есть риск перестараться, и тогда дерево получится аляповатым, слишком пестрым и нелепым.
На елке всегда беспроигрышно смотрится золотой цвет – и сочетается он буквально со всем. В 2021 году альтернативой золотому может стать серебряный: ведь нас ждет год Белого Металлического Быка.
Поэтому белый, серебристый и/или золотой – лучшие цвета, чтобы задобрить хозяина будущего года.
Серебро и синие оттенки, золото и красные тона – отличные сочетания. А модным трендом 2021 года является фиолетовый цвет.
Как украсить елку 2021: фото лучших идей
Елка в скандинавском стиле
Скандинавское хюгге поможет создать зимнюю сказку в сердце вашей квартиры. В этом году это очень популярный стиль в оформлении квартир в целом – и для елок, в частности.
Елка в королевском стиле
Пурпурный и красный издревле считаются королевскими цветами. Сочетание красного и зеленого уже давно у многих ассоциируется именно с новогодними праздниками.
Кстати, заметьте, что именно на красном цвете в этом году сделала акцент Мелания Трамп, в последний раз украшая Белый дом к предстоящему Рождеству. А леди Трамп в стиле знает толк!
Яркая разноцветная елка
Украсить елку в нескольких цветах смело могут те, у кого сама комната оформлена в пастельных или серых тонах. В этом случае елка станет тем самым ярким акцентом, который логично завершит всю новогоднюю композицию в помещении.
Украшение елки в стиле минимализм
Можно прекрасно украсить елку одними лишь гирляндами – и поверьте, выйдет не менее стильно и элегантно, чем если украсить елку бантами или модными игрушками.
Украшать елку гирляндами можно:
- по спирали – от макушки кругами вниз;
- по вертикали – от макушки прямыми линиями вниз;
- кольцевой способ – гирлянды с маленькими огоньками сверху, а с крупными – по низу.
Что нельзя вешать на елку в Год Быка
Тут всё традиционно. На елке не место:
- битым игрушкам;
- однотонным матовым шарам;
- игрушкам черного цвета.
Все они поглощают позитивную энергетику дома, в том числе и денежную. А сами – портят не только красивый вид елки, но и атмосферу дома в целом.
Также в Год Быка на елку нельзя вешать игрушки-животные – кроме самого хозяина года.
А о том, что положить под елочку в Новый год Быка 2021 – сделанное своими руками или купленное, родителям, девушке, парню, коллегам, друзьям – читайте в нашем материале В преддверии Нового года выбираем подарки на Год Быка 2021: идеи.