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Как украсить елку 2021: фото модных трендов и что нельзя вешать в Год Быка

4 декабря 2020, 04:41

Каким цветом украсить елку 2021 и как сделать из новогодней красавицы – еще и крутую модницу, выяснил Главред.

Как украсить елку 2021 - в каком цвете и что нельзя вешать в Год Быка
Как украсить елку 2021 - в каком цвете и что нельзя вешать в Год Быка / 1zoom.ru

Наступающий год идет к нам твердой уверенной поступью доброго надежного животного: 2021 год по восточному календарю будет годом Быка. Детальнее читайте в нашем материале 2021 - год кого это будет, и в чем встречать Новый год.

Традиционно украшать елку принято, начиная с 19 декабря – Дня святого Николая 2020. Но главная елка Украины уже монтируется – так что, в принципе, и для домашней красавицы можно продумать декор. Заранее продумать, каким цветом и как украсить елку 2021 – а потом неторопливо подбирать украшение для елки в магазинах и на рынках.

Модные тренды и фото, как украсить елку своими руками на Новый год 2021, подобрал Главред.

Каким цветом украсить елку 2021

Самый элегантный и стильный вариант – когда на елке сочетаются два цвета. Меньше – будет однотонно и скучно, больше – есть риск перестараться, и тогда дерево получится аляповатым, слишком пестрым и нелепым.

На елке всегда беспроигрышно смотрится золотой цвет – и сочетается он буквально со всем. В 2021 году альтернативой золотому может стать серебряный: ведь нас ждет год Белого Металлического Быка.

Поэтому белый, серебристый и/или золотой – лучшие цвета, чтобы задобрить хозяина будущего года.

Серебро и синие оттенки, золото и красные тона – отличные сочетания. А модным трендом 2021 года является фиолетовый цвет.

Как украсить елку 2021: фото лучших идей

Елка в скандинавском стиле

Скандинавское хюгге поможет создать зимнюю сказку в сердце вашей квартиры. В этом году это очень популярный стиль в оформлении квартир в целом – и для елок, в частности.

  • Елка в скандинавском стиле Instagram
  • Елка в скандинавском стиле Instagram
  • Елка в скандинавском стиле Instagram

Елка в королевском стиле

Пурпурный и красный издревле считаются королевскими цветами. Сочетание красного и зеленого уже давно у многих ассоциируется именно с новогодними праздниками.

Кстати, заметьте, что именно на красном цвете в этом году сделала акцент Мелания Трамп, в последний раз украшая Белый дом к предстоящему Рождеству. А леди Трамп в стиле знает толк!

  • Елка в королевском стиле Белый дом
  • Елка в королевском стиле Белый дом

Яркая разноцветная елка

Украсить елку в нескольких цветах смело могут те, у кого сама комната оформлена в пастельных или серых тонах. В этом случае елка станет тем самым ярким акцентом, который логично завершит всю новогоднюю композицию в помещении.

Яркая разноцветная елка
Яркая разноцветная елка / miracle-lady.ru

Украшение елки в стиле минимализм

Можно прекрасно украсить елку одними лишь гирляндами – и поверьте, выйдет не менее стильно и элегантно, чем если украсить елку бантами или модными игрушками.

Украшать елку гирляндами можно:

  • по спирали – от макушки кругами вниз;
  • по вертикали – от макушки прямыми линиями вниз;
  • кольцевой способ – гирлянды с маленькими огоньками сверху, а с крупными – по низу.
Украшение елки в стиле минимализм
Украшение елки в стиле минимализм / botanichka.ru

Что нельзя вешать на елку в Год Быка

Тут всё традиционно. На елке не место:

  • битым игрушкам;
  • однотонным матовым шарам;
  • игрушкам черного цвета.

Все они поглощают позитивную энергетику дома, в том числе и денежную. А сами – портят не только красивый вид елки, но и атмосферу дома в целом.

Также в Год Быка на елку нельзя вешать игрушки-животные – кроме самого хозяина года.

А о том, что положить под елочку в Новый год Быка 2021 – сделанное своими руками или купленное, родителям, девушке, парню, коллегам, друзьям – читайте в нашем материале В преддверии Нового года выбираем подарки на Год Быка 2021: идеи.

новогодняя елка Новый год 2021
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