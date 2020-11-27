День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы

День святого Николая Чудотворца - когда, приметы на зимнего Николая / Коллаж Главреда

Зимний День святого Николая – это праздник добра и чудес. День, когда даже взрослые ненадолго переносятся в детство, а малыши – в сказку.

День Николая Чудотворца 2020 году выпал на субботу, так что у людей будет больше возможностей отметить праздник в кругу семьи или друзей, устроив уютные посиделки или выбравшись на веселую прогулку. А отмечает День святого Николая 2020 Украина – также как и Россия, и другие православные страны – 19 декабря. Эта дата неизменна. Для сравнения: День святого Николая католический празднуется 6 декабря, то есть традиционно на две недели раньше.

Есть еще Николай Летний – это День святого Николая в мае (22 мая). В 2021 году он тоже выпал на субботу.

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День святого Николая – что подарить детям, девушке, друзьям

Традиционный подарок – это сладости. Это связано с легендой о святом Николае: тот пожертвовал все свои богатства на добрые дела. В том числе на его деньги решили купить подарки от имени святого Николая воспитанникам в местный детский приют.

Так что плитка шоколада или набор конфет – универсальное решение.

Детям в последние годы всё чаще дарят вместе с конфетами еще и игрушки или гаджеты для школы.

Кому святой Николай Чудотворец – покровитель

Читайте такжеДень святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делатьВ первую очередь – детям, а еще – студентам, всем путешественниками и водителями, морякам и торговцам.

К слову, в народе верят, что святой Николай защищает и хранит людей от стихийных бедствий, особенно на воде (потому-то он и покровитель моряков).

Молитва к святому Николаю поможет всем, кто находится в трудном положении. А еще святому Николая молятся замужние женщины, если в их семье не хватает мира и покоя.

Приметы на День святого Николая Зимнего

♦ Следом за Днем Николая ждут и Никольские морозы, то есть резкое похолодание и снег.

♦ Студеная и/или снежная погода в День Святого Николая – к суровой зиме, тепло на улице – и зима выдастся ясной и не очень морозной.

♦ День святого Николая в старину был последним днем года, когда следовало раздать все долги. Если остались долги – в наступающем году жди финансовых бед.

♦ Хозяин дома на Николая должен первым делом обойти свое хозяйство – это привлечет удачу в дом.

19 декабря – День святого Николая Чудотворца: что нельзя делать и что делать можно

Из обязательных обязанностей на День святого Николая – поход в церковь, чтобы поставить свечку и помолиться святителю.

Многие задаются вопросом, можно ли работать на День святого Николая. Тут есть любопытный нюанс: по поверью, в День святого Николая нельзя ничего делать лично для себя – а лишь на благо и в помощь нуждающимся. Мол, если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то потом придется 7 лет терпеть нужду и убытки.

Поработать придется и девушкам, которые мечтают о замужестве: считается, что именно в этот день они должны собрать свое приданое и подготовить наряд, в котором будут встречать сватов.

Еще одна приятная для многих традиция: в старину на Николая варили пиво и устраивали веселые посиделки с друзьями и знакомыми. Современные приверженцы традиций могут пиво купить – а потом устроить веселое застолье. Только помните, что блюда на праздничном столе должны быть постными – ведь продолжается Рождественский пост 2020-2021 (при этом разрешается подавать рыбные блюда).

К слову, в Харьковской области на праздник святого Николая принято варить не пиво – а кутью и узвар: это должно обеспечить богатый урожай хлеба и фруктов.

А вот что ни в коем случае нельзя делать на святого Николая, так это:

ссориться – наоборот, принято просить прощения и мириться с теми, с кем в ссоре;

отказывать бедным людям в помощи;

не стоить одалживать деньги или домашнюю утварь – чтобы не "отдать" вместе с ними домашнее счастье.

Ранее мы опубликовали Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея. Календарь церковных праздников на декабрь 2020 включает в себя праздники новогоднего цикла.