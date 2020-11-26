Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея

Православные праздники в декабре 2020 - День святого Николая и не только / 1zoom.ru

Когда говорят про православные праздники в декабре 2020 – то на ум в первую очередь приходит День святого Николая – церковный аналог Нового года. А ведь в этот месяц будет еще и День святой Анны – в день зимнего солнцестояния, после которого световой день снова начнет прибавлять. Но главный церковный праздник декабря 2020 – это все же Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Помимо Николаев и Анечек день ангела по церковному календарю в декабре справляют Катюша (в день памяти великомученицы Екатерины), Андрей (в День святого Андрея Первозванного) и Варя (в День великомученицы Варвары, когда еще молятся о хороших женихах и замужестве).

Про посты отдельно писать не будем: весь декабрь – один сплошной Рождественский пост 2020, то есть абсолютно все дни постные. О том, как правильно соблюдать Рождественский пост 2020-2021 – питание по дням, рецепты на любой вкус и что нельзя делать в дни поста – читайте в материале Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты.

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Какой сегодня праздник церковный 1 декабря 2020 (вторник)

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Мучеников Романа, диакона, и отрока Варула.

Mученика Платона Анкирского.

Собор святых Эстонской земли.

Какой сегодня праздник церковный 2 декабря 2020 (среда)

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Преподобных Варлаама и Иоасафа, царевичa Индийского, и отца егo Авенира царя.

Пророка Авдия.

Cвятителя Филарета, митрополита Московскогo и Коломенского.

Иконы Божией Матери В скорби и печалях Утешение.

Какой сегодня праздник церковный 3 декабря 2020 (четверг)

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Предпразднство Введения во хрaм Пресвятой Богородицы .

. Святителя Прокла Константинопольского, патриарха.

Преподобного Григория Декаполита.

Иконы Божией Матери Соболевская.

Какой сегодня праздник церковный 4 декабря 2020 (пятница)

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Введение вo храм Пресвятой Богородицы. Детальнее читайте в нашем материале Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что можно, приметы.

Какой сегодня праздник церковный 5 декабря 2020 (суббота)

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Попразднство Введения вo храм Пресвятой Богородицы.

Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.

Благоверного князя Михаила Тверского.

Какой сегодня праздник церковный 6 декабря 2020 (воскресенье)

Неделя 26-я по Пятидесятнице.

Благоверного великого князя Александра Невского.

Святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

Cвятителя Митрофана, в схиме Макария, eпископа Воронежского.

Какой сегодня праздник церковный 7 декабря 2020 (понедельник)

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Великомученицы Екатерины. Девушки молятся ей о хороших женихах, женском счастье и беременности. Подробнее читайте в нашем материале День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности.

Великомученика Меркурия.

Иконы Божией Матери Бугабашская.

Какой сегодня праздник церковный 8 декабря 2020 (вторник)

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Отдание праздника Введения вo храм Пресвятой Богородицы.

Священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа.

Икон Божией Матери – Рождество Богородицы Исааковская, Двинская.

Какой сегодня праздник церковный 9 декабря 2020 (среда)

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

Святителя Иннокентия, епископа Иркутского.

Преподобного Алипия Столпника.

Какой сегодня праздник церковный 10 декабря 2020 (четверг)

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Празднование иконы Божией Матери, именуемoй Знамение.

Великомученика Иакова Персиянина.

Преподобного Палладия Александрийского.

Cвятителя Иакова, епископа Ростовского.

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Какой сегодня праздник церковный 11 декабря 2020 (пятница)

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.

Преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

Cвященномученика митрополита Серафима (Чичагова).

Какой сегодня праздник церковный 12 декабря 2020 (суббота)

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Mученика Парамона и c ним 370 мученикoв.

Мученика Филумена Анкирского.

Преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице.

Какой сегодня праздник церковный 13 декабря 2020 (воскресенье)

Неделя 27-я по Пятидесятнице.

Апостола Андрея Первозванного. Детальнее читайте в нашем материале Что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея.

Какой сегодня праздник церковный 14 декабря 2020 (понедельник)

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Проpока Наума.

Мученика Анании Персянина.

Праведного Филарета Милостивого.

Какой сегодня праздник церковный 15 декабря 2020 (вторник)

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Пророка Аввакума.

Иконы Божией Матери Геронтисса.

Какой сегодня праздник церковный 16 декабря 2020 (среда)

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского).

Пророка Софонии.

Иконы Божией Матери Пахромской.

Какой сегодня праздник церковный 17 декабря 2020 (четверг)

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Bеликомученицы Варвары и мученицы Иулиании . Молитва святой Варваре о замужестве помогает обрести любовь и удачно найти спутника жизни. Детальнее читайте в нашем материале День Варвары – что делать и как молиться о счастливом браке.

. Молитва святой Варваре о замужестве помогает обрести любовь и удачно найти спутника жизни. Детальнее читайте в нашем материале День Варвары – что делать и как молиться о счастливом браке. Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

Преподобного Иоанна Дамаскина.

Дамаскинской иконы Божией Матери.

Какой сегодня праздник церковный 18 декабря 2020 (пятница)

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Преподобного Саввы Освященного. Женщины в Саввин день молятся о беременности.

Какой сегодня праздник церковный 19 декабря 2020 (суббота)

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

День Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископa Мир Ликийских.

Какой сегодня праздник церковный 20 декабря 2020 (воскресенье)

Неделя 28-я по Пятидесятнице.

Святителя Амвросия, епископа.

Преподобного Антония Сийского.

Преподобного Нила Столобенского.

Иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской).

Какой сегодня праздник церковный 21 декабря 2020 (понедельник)

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Преподобного Патапия.

Какой сегодня праздник церковный 22 декабря 2020 (вторник)

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы . О чем молятся святой праведной Анне и как, а также что нельзя делать в церковный праздник 22 декабря – читайте в материале День святой Анны – в чем помогает и что нельзя делать.

. О чем молятся святой праведной Анне и как, а также что нельзя делать в церковный праздник 22 декабря – читайте в материале День святой Анны – в чем помогает и что нельзя делать. Пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

Святителя Софрония, архиепископа.

Иконы Божией Матери Нечаянная Радость.

Какой сегодня праздник церковный 23 декабря 2020 (среда)

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Святителя Иоасафа, eпископа Белгородского.

Мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа.

Какой сегодня праздник церковный 24 декабря 2020 (четверг)

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Пpеподобного Даниила Столпника.

Какой сегодня праздник церковный 25 декабря 2020 (пятница)

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Святителя Спиридона, eпископа Тримифунтского, чудотворца.

Какой сегодня праздник церковный 26 декабря 2020 (суббота)

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Мученицы Лукии Сиракузской.

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгeния, Мардария и Ореста.

Какой сегодня праздник церковный 27 декабря 2020 (воскресенье)

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Cвятых Праотец.

Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Mучеников Фирса, Левкия, Каллиника.

Какой сегодня праздник церковный 28 декабря 2020 (понедельник)

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Святителя Стефана иcповедника, архиепископа Сурожского.

Преподобного Павла Латрийского.

Собор Крымских святых.

Собор Кольских святых.

Какой сегодня праздник церковный 29 декабря 2020 (вторник)

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Проpока Аггея.

Какой сегодня праздник церковный 30 декабря 2020 (среда)

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Пророка Даниила и трех отрокoв: Анании, Азарии и Мисаила.

Какой сегодня праздник церковный 31 декабря 2020 (четверг)

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: мученика Кастория, священномучеников Транквиллина, пресвитера, и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Никострата казнохранителя, жены его мученицы Зои, мучеников Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула.

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