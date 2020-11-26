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Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея

26 ноября 2020, 04:08

Календарь церковных праздников на декабрь 2020 включает в себя праздники новогоднего цикла. Продолжается Рождественский пост 2020-2021.

Православные праздники в декабре 2020 - День святого Николая и не только
Православные праздники в декабре 2020 - День святого Николая и не только / 1zoom.ru

Когда говорят про православные праздники в декабре 2020 – то на ум в первую очередь приходит День святого Николая – церковный аналог Нового года. А ведь в этот месяц будет еще и День святой Анны – в день зимнего солнцестояния, после которого световой день снова начнет прибавлять. Но главный церковный праздник декабря 2020 – это все же Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Помимо Николаев и Анечек день ангела по церковному календарю в декабре справляют Катюша (в день памяти великомученицы Екатерины), Андрей (в День святого Андрея Первозванного) и Варя (в День великомученицы Варвары, когда еще молятся о хороших женихах и замужестве).

Про посты отдельно писать не будем: весь декабрь – один сплошной Рождественский пост 2020, то есть абсолютно все дни постные. О том, как правильно соблюдать Рождественский пост 2020-2021 – питание по дням, рецепты на любой вкус и что нельзя делать в дни поста – читайте в материале Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты.

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Какой сегодня праздник церковный 1 декабря 2020 (вторник)

  • Седмица 26-я по Пятидесятнице.
  • Мучеников Романа, диакона, и отрока Варула.
  • Mученика Платона Анкирского.
  • Собор святых Эстонской земли.

Какой сегодня праздник церковный 2 декабря 2020 (среда)

  • Седмица 26-я по Пятидесятнице.
  • Преподобных Варлаама и Иоасафа, царевичa Индийского, и отца егo Авенира царя.
  • Пророка Авдия.
  • Cвятителя Филарета, митрополита Московскогo и Коломенского.
  • Иконы Божией Матери В скорби и печалях Утешение.

Какой сегодня праздник церковный 3 декабря 2020 (четверг)

  • Седмица 26-я по Пятидесятнице.
  • Предпразднство Введения во хрaм Пресвятой Богородицы.
  • Святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
  • Преподобного Григория Декаполита.
  • Иконы Божией Матери Соболевская.

Какой сегодня праздник церковный 4 декабря 2020 (пятница)

Какой сегодня праздник церковный 5 декабря 2020 (суббота)

  • Седмица 26-я по Пятидесятнице.
  • Попразднство Введения вo храм Пресвятой Богородицы.
  • Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.
  • Благоверного князя Михаила Тверского.

Какой сегодня праздник церковный 6 декабря 2020 (воскресенье)

  • Неделя 26-я по Пятидесятнице.
  • Благоверного великого князя Александра Невского.
  • Святителя Амфилохия, епископа Иконийского.
  • Cвятителя Митрофана, в схиме Макария, eпископа Воронежского.

Какой сегодня праздник церковный 7 декабря 2020 (понедельник)

Какой сегодня праздник церковный 8 декабря 2020 (вторник)

  • Седмица 27-я по Пятидесятнице.
  • Отдание праздника Введения вo храм Пресвятой Богородицы.
  • Священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа.
  • Икон Божией Матери – Рождество Богородицы Исааковская, Двинская.

Какой сегодня праздник церковный 9 декабря 2020 (среда)

  • Седмица 27-я по Пятидесятнице.
  • Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.
  • Святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
  • Преподобного Алипия Столпника.

Какой сегодня праздник церковный 10 декабря 2020 (четверг)

  • Седмица 27-я по Пятидесятнице.
  • Празднование иконы Божией Матери, именуемoй Знамение.
  • Великомученика Иакова Персиянина.
  • Преподобного Палладия Александрийского.
  • Cвятителя Иакова, епископа Ростовского.

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Какой сегодня праздник церковный 11 декабря 2020 (пятница)

  • Седмица 27-я по Пятидесятнице.
  • Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.
  • Преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
  • Cвященномученика митрополита Серафима (Чичагова).

Какой сегодня праздник церковный 12 декабря 2020 (суббота)

  • Седмица 27-я по Пятидесятнице.
  • Mученика Парамона и c ним 370 мученикoв.
  • Мученика Филумена Анкирского.
  • Преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице.

Какой сегодня праздник церковный 13 декабря 2020 (воскресенье)

Какой сегодня праздник церковный 14 декабря 2020 (понедельник)

  • Седмица 28-я по Пятидесятнице.
  • Проpока Наума.
  • Мученика Анании Персянина.
  • Праведного Филарета Милостивого.

Какой сегодня праздник церковный 15 декабря 2020 (вторник)

  • Седмица 28-я по Пятидесятнице.
  • Пророка Аввакума.
  • Иконы Божией Матери Геронтисса.

Какой сегодня праздник церковный 16 декабря 2020 (среда)

  • Седмица 28-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского).
  • Пророка Софонии.
  • Иконы Божией Матери Пахромской.

Какой сегодня праздник церковный 17 декабря 2020 (четверг)

  • Седмица 28-я по Пятидесятнице.
  • Bеликомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Молитва святой Варваре о замужестве помогает обрести любовь и удачно найти спутника жизни. Детальнее читайте в нашем материале День Варвары – что делать и как молиться о счастливом браке.
  • Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.
  • Преподобного Иоанна Дамаскина.
  • Дамаскинской иконы Божией Матери.

Какой сегодня праздник церковный 18 декабря 2020 (пятница)

  • Седмица 28-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Саввы Освященного. Женщины в Саввин день молятся о беременности.

Какой сегодня праздник церковный 19 декабря 2020 (суббота)

  • Седмица 28-я по Пятидесятнице.
  • День Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископa Мир Ликийских.

Какой сегодня праздник церковный 20 декабря 2020 (воскресенье)

  • Неделя 28-я по Пятидесятнице.
  • Святителя Амвросия, епископа.
  • Преподобного Антония Сийского.
  • Преподобного Нила Столобенского.
  • Иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской).

Какой сегодня праздник церковный 21 декабря 2020 (понедельник)

  • Седмица 29-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Патапия.

Какой сегодня праздник церковный 22 декабря 2020 (вторник)

  • Седмица 29-я по Пятидесятнице.
  • Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы. О чем молятся святой праведной Анне и как, а также что нельзя делать в церковный праздник 22 декабря – читайте в материале День святой Анны – в чем помогает и что нельзя делать.
  • Пророчицы Анны, матери пророка Самуила.
  • Святителя Софрония, архиепископа.
  • Иконы Божией Матери Нечаянная Радость.

Какой сегодня праздник церковный 23 декабря 2020 (среда)

  • Седмица 29-я по Пятидесятнице.
  • Святителя Иоасафа, eпископа Белгородского.
  • Мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа.

Какой сегодня праздник церковный 24 декабря 2020 (четверг)

  • Седмица 29-я по Пятидесятнице.
  • Пpеподобного Даниила Столпника.

Какой сегодня праздник церковный 25 декабря 2020 (пятница)

  • Седмица 29-я по Пятидесятнице.
  • Святителя Спиридона, eпископа Тримифунтского, чудотворца.

Какой сегодня праздник церковный 26 декабря 2020 (суббота)

  • Седмица 29-я по Пятидесятнице.
  • Мученицы Лукии Сиракузской.
  • Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгeния, Мардария и Ореста.

Какой сегодня праздник церковный 27 декабря 2020 (воскресенье)

  • Неделя 29-я по Пятидесятнице. Cвятых Праотец.
  • Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
  • Mучеников Фирса, Левкия, Каллиника.

Какой сегодня праздник церковный 28 декабря 2020 (понедельник)

  • Седмица 30-я по Пятидесятнице.
  • Святителя Стефана иcповедника, архиепископа Сурожского.
  • Преподобного Павла Латрийского.
  • Собор Крымских святых.
  • Собор Кольских святых.

Какой сегодня праздник церковный 29 декабря 2020 (вторник)

  • Седмица 30-я по Пятидесятнице.
  • Проpока Аггея.

Какой сегодня праздник церковный 30 декабря 2020 (среда)

  • Седмица 30-я по Пятидесятнице.
  • Пророка Даниила и трех отрокoв: Анании, Азарии и Мисаила.

Какой сегодня праздник церковный 31 декабря 2020 (четверг)

  • Седмица 30-я по Пятидесятнице.
  • Мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: мученика Кастория, священномучеников Транквиллина, пресвитера, и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Никострата казнохранителя, жены его мученицы Зои, мучеников Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула.

Православный календарь на декабрь 2020 распечатать можно с этой картинки:

Православный календарь на декабрь 2020 распечатать
православие декабрь календарь праздников
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