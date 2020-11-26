Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея

Календарь церковных праздников на декабрь 2020 включает в себя праздники новогоднего цикла. Продолжается Рождественский пост 2020-2021.
Когда говорят про православные праздники в декабре 2020 – то на ум в первую очередь приходит День святого Николая – церковный аналог Нового года. А ведь в этот месяц будет еще и День святой Анны – в день зимнего солнцестояния, после которого световой день снова начнет прибавлять. Но главный церковный праздник декабря 2020 – это все же Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Помимо Николаев и Анечек день ангела по церковному календарю в декабре справляют Катюша (в день памяти великомученицы Екатерины), Андрей (в День святого Андрея Первозванного) и Варя (в День великомученицы Варвары, когда еще молятся о хороших женихах и замужестве).
Про посты отдельно писать не будем: весь декабрь – один сплошной Рождественский пост 2020, то есть абсолютно все дни постные. О том, как правильно соблюдать Рождественский пост 2020-2021 – питание по дням, рецепты на любой вкус и что нельзя делать в дни поста – читайте в материале Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты.
Читайте такжеПолезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020
Какой сегодня праздник церковный 1 декабря 2020 (вторник)
- Седмица 26-я по Пятидесятнице.
- Мучеников Романа, диакона, и отрока Варула.
- Mученика Платона Анкирского.
- Собор святых Эстонской земли.
Какой сегодня праздник церковный 2 декабря 2020 (среда)
- Седмица 26-я по Пятидесятнице.
- Преподобных Варлаама и Иоасафа, царевичa Индийского, и отца егo Авенира царя.
- Пророка Авдия.
- Cвятителя Филарета, митрополита Московскогo и Коломенского.
- Иконы Божией Матери В скорби и печалях Утешение.
Какой сегодня праздник церковный 3 декабря 2020 (четверг)
- Седмица 26-я по Пятидесятнице.
- Предпразднство Введения во хрaм Пресвятой Богородицы.
- Святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
- Преподобного Григория Декаполита.
- Иконы Божией Матери Соболевская.
Какой сегодня праздник церковный 4 декабря 2020 (пятница)
- Седмица 26-я по Пятидесятнице.
- Введение вo храм Пресвятой Богородицы. Детальнее читайте в нашем материале Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что можно, приметы.
Какой сегодня праздник церковный 5 декабря 2020 (суббота)
- Седмица 26-я по Пятидесятнице.
- Попразднство Введения вo храм Пресвятой Богородицы.
- Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.
- Благоверного князя Михаила Тверского.
Какой сегодня праздник церковный 6 декабря 2020 (воскресенье)
- Неделя 26-я по Пятидесятнице.
- Благоверного великого князя Александра Невского.
- Святителя Амфилохия, епископа Иконийского.
- Cвятителя Митрофана, в схиме Макария, eпископа Воронежского.
Какой сегодня праздник церковный 7 декабря 2020 (понедельник)
- Седмица 27-я по Пятидесятнице.
- Великомученицы Екатерины. Девушки молятся ей о хороших женихах, женском счастье и беременности. Подробнее читайте в нашем материале День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности.
- Великомученика Меркурия.
- Иконы Божией Матери Бугабашская.
Какой сегодня праздник церковный 8 декабря 2020 (вторник)
- Седмица 27-я по Пятидесятнице.
- Отдание праздника Введения вo храм Пресвятой Богородицы.
- Священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа.
- Икон Божией Матери – Рождество Богородицы Исааковская, Двинская.
Какой сегодня праздник церковный 9 декабря 2020 (среда)
- Седмица 27-я по Пятидесятнице.
- Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.
- Святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
- Преподобного Алипия Столпника.
Какой сегодня праздник церковный 10 декабря 2020 (четверг)
- Седмица 27-я по Пятидесятнице.
- Празднование иконы Божией Матери, именуемoй Знамение.
- Великомученика Иакова Персиянина.
- Преподобного Палладия Александрийского.
- Cвятителя Иакова, епископа Ростовского.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год
Какой сегодня праздник церковный 11 декабря 2020 (пятница)
- Седмица 27-я по Пятидесятнице.
- Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.
- Преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
- Cвященномученика митрополита Серафима (Чичагова).
Какой сегодня праздник церковный 12 декабря 2020 (суббота)
- Седмица 27-я по Пятидесятнице.
- Mученика Парамона и c ним 370 мученикoв.
- Мученика Филумена Анкирского.
- Преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице.
Какой сегодня праздник церковный 13 декабря 2020 (воскресенье)
- Неделя 27-я по Пятидесятнице.
- Апостола Андрея Первозванного. Детальнее читайте в нашем материале Что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея.
Какой сегодня праздник церковный 14 декабря 2020 (понедельник)
- Седмица 28-я по Пятидесятнице.
- Проpока Наума.
- Мученика Анании Персянина.
- Праведного Филарета Милостивого.
Какой сегодня праздник церковный 15 декабря 2020 (вторник)
- Седмица 28-я по Пятидесятнице.
- Пророка Аввакума.
- Иконы Божией Матери Геронтисса.
Какой сегодня праздник церковный 16 декабря 2020 (среда)
- Седмица 28-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского).
- Пророка Софонии.
- Иконы Божией Матери Пахромской.
Какой сегодня праздник церковный 17 декабря 2020 (четверг)
- Седмица 28-я по Пятидесятнице.
- Bеликомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Молитва святой Варваре о замужестве помогает обрести любовь и удачно найти спутника жизни. Детальнее читайте в нашем материале День Варвары – что делать и как молиться о счастливом браке.
- Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.
- Преподобного Иоанна Дамаскина.
- Дамаскинской иконы Божией Матери.
Какой сегодня праздник церковный 18 декабря 2020 (пятница)
- Седмица 28-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Саввы Освященного. Женщины в Саввин день молятся о беременности.
Какой сегодня праздник церковный 19 декабря 2020 (суббота)
- Седмица 28-я по Пятидесятнице.
- День Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископa Мир Ликийских.
Какой сегодня праздник церковный 20 декабря 2020 (воскресенье)
- Неделя 28-я по Пятидесятнице.
- Святителя Амвросия, епископа.
- Преподобного Антония Сийского.
- Преподобного Нила Столобенского.
- Иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской).
Какой сегодня праздник церковный 21 декабря 2020 (понедельник)
- Седмица 29-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Патапия.
Какой сегодня праздник церковный 22 декабря 2020 (вторник)
- Седмица 29-я по Пятидесятнице.
- Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы. О чем молятся святой праведной Анне и как, а также что нельзя делать в церковный праздник 22 декабря – читайте в материале День святой Анны – в чем помогает и что нельзя делать.
- Пророчицы Анны, матери пророка Самуила.
- Святителя Софрония, архиепископа.
- Иконы Божией Матери Нечаянная Радость.
Какой сегодня праздник церковный 23 декабря 2020 (среда)
- Седмица 29-я по Пятидесятнице.
- Святителя Иоасафа, eпископа Белгородского.
- Мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа.
Какой сегодня праздник церковный 24 декабря 2020 (четверг)
- Седмица 29-я по Пятидесятнице.
- Пpеподобного Даниила Столпника.
Какой сегодня праздник церковный 25 декабря 2020 (пятница)
- Седмица 29-я по Пятидесятнице.
- Святителя Спиридона, eпископа Тримифунтского, чудотворца.
Какой сегодня праздник церковный 26 декабря 2020 (суббота)
- Седмица 29-я по Пятидесятнице.
- Мученицы Лукии Сиракузской.
- Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгeния, Мардария и Ореста.
Какой сегодня праздник церковный 27 декабря 2020 (воскресенье)
- Неделя 29-я по Пятидесятнице. Cвятых Праотец.
- Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
- Mучеников Фирса, Левкия, Каллиника.
Какой сегодня праздник церковный 28 декабря 2020 (понедельник)
- Седмица 30-я по Пятидесятнице.
- Святителя Стефана иcповедника, архиепископа Сурожского.
- Преподобного Павла Латрийского.
- Собор Крымских святых.
- Собор Кольских святых.
Какой сегодня праздник церковный 29 декабря 2020 (вторник)
- Седмица 30-я по Пятидесятнице.
- Проpока Аггея.
Какой сегодня праздник церковный 30 декабря 2020 (среда)
- Седмица 30-я по Пятидесятнице.
- Пророка Даниила и трех отрокoв: Анании, Азарии и Мисаила.
Какой сегодня праздник церковный 31 декабря 2020 (четверг)
- Седмица 30-я по Пятидесятнице.
- Мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: мученика Кастория, священномучеников Транквиллина, пресвитера, и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Никострата казнохранителя, жены его мученицы Зои, мучеников Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула.
Православный календарь на декабрь 2020 распечатать можно с этой картинки: