Саввин день 2020 – что за праздник и что категорически нельзя делать

Саввин день 2020 – приметы от нищеты и тяжелой жизни, открытки / Bdzhola.com

Саввин день в православии – не большой церковный праздник, но к нему все равно относятся с почтением и любовью. Вот только дней таких – несколько.

Христианство знает немало мучеников и святых по имени Савва. Неудивительно, что многие путаются, когда Савин день – домашний праздник, а когда просто день памяти Саввы (причем это разные святые). Поэтому давайте разберемся, какой сегодня праздник – 29 марта.

Читайте также29 марта – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день 202029 марта православные почитают мученика Савина Ермопольского. Его часто путают с Саввой Освященным, которого почитают 18 декабря. Именно 18 декабря тот самый Савин день, который домашний праздник. О чем молятся святому Савве – читайте в нашем материале Саввин день: как вылечиться от бесплодия, похоронить свои грехи и что нельзя делать. А еще 1 февраля у православных был праздник в честь преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.

Мы же вернемся к мученику Савину. С его днем тоже связаны интересные приметы, а запреты дня уберегают от нищеты и тяжелой жизни.

Кондак мученику Савину Ермопольскому, глас 2

Божественного произрастания неувядающий цветок, многоплодная ветвь, Богоносный Савин, всех, кто почитает с верой память твою, наполни твоей радостью и молись всегда обо всех нас.

Теплая погода 29 марта – на Саввин день – обещает теплую весну в целом. Судя по прогнозу погоды – такой она и будет: по Украине днем в среднем обещают +15 градусов.

Если снег тает от солнечных лучей, а не от дождя – то это к хорошему урожаю хлеба (хотя в Украине снег сейчас вряд ли где найдешь). А вот если солнечные лучи только проглядывают сквозь облака – это к дождливой погоде в ближайшие дни.

В народе Саввин день в конце марта называли Тележным днем: хозяева занимались "техосмотром" телег. Если у кого есть своя машина, то день смело можно посвятить ей.

Огородники удобряют землю и молятся о хорошем урожае (кто из них верующий).

Можно смело отправляться за покупками: они будут удачными.

В Саввин день 29 марта нельзя:

есть хлеб после захода солнца и давать/брать в долг – по поверью, эти действия обрекают на нищенскую бедную жизнь;

разжигать в доме огонь (имеются в виду камины и печи, у кого есть) – это сулит неприятности;

носить тяжести (особенно это касается женщин) – иначе жди тяжелой жизни.

И, конечно, общий запрет для любого церковного праздника – постарайтесь не ссориться, не скандалить и ни с кем не ругаться в этот день.