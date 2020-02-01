1 февраля – какой сегодня праздник: Макарьев день и День десерта

Приметы 1 февраля предсказывают погоду на весь февраль, а заодно – весну и лето. А традиции дня объясняют, что нельзя делать сегодня.
1 февраля 2020 – сегодня праздник сладко тающий во рту.
Гурманы всего мира отмечают Международный день десерта. Заодно мир проводит Всемирный день хиджаба.
Заодно проводятся Национальный день свободы в США и День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) в России.
ООН начинает Всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений.
По народному календарю, 1 февраля – Макарьев день, Макар – весноуказчик.
1 февраля: праздник церковный
1 февраля у православных праздник в честь преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского. Он был духовным наставником для многих иноков.
Также это День памяти преподобного Макария Великого, Египетского, большую часть жизни проведшего отшельником. Он прославился своим даром исцеления.
В этот день молятся Иоанну Златоусту, чтобы дети учились хорошо. Также молитвы Иоанну Златоусту помогают избавиться от ощущения разочарования в жизни и отчаяния.
Поста нет.
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1 февраля: приметы
По погоде в Макарьев день судили о том, какой будет весна.
Есть такие приметы 1 февраля на погоду:
- звездное небо – к холодам и поздней весне;
- ясный день – к ранней весне;
- снег метет – и на Масленицу метели жди;
- теплый Макарьев день – первая половина лета выдастся дождливой;
- холодный Макарьев день – и февраль студеным выдастся;
- холодная погода – к благоприятному лету.
1 февраля: что нельзя делать, а что нужно
В Макарьев день принято ходить по гостям (ну, или самому гостей принимать), устраивать дружеские посиделки и чаевничать.
По поверью, устроить чаепитие в этот день избавит от болей в животе на год вперед.
Из народных средств от болей в животе, к слову, отлично помогает чай с ромашкой и зверобоем.
Читайте такжеКакой чай для похудения эффективен больше всего, а какой самый опасныйЕсть и заговор в Макарьев день. Выходя из дому и переступая порог, стоит сказать: "Из дома иду барином, а в дом вернусь боярином" – чтобы на весь год заговорить себя от болячек и слабоумия.
Сны в ночь на Макара считаются вещими. Да еще и исполняются быстро – уже на следующий день.
День благоприятен для начала новых дел. Особенно удачными будут добрые дела, направленные на благо других людей.
По народным поверьям, 1 февралянельзя работать – а то весь год пахать придется.
1 февраля: именины
День ангела справляют Антон и Арсений, Ефим, Макар и Марк, Николай, Петр и Федор.
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1 февраля: кто родился
1 февраля родились такие знаменитости:
- 1402 — принцесса арагонская, королева Португалии Элеонора Арагонская.
- 1828 — изобретатель, автор первого в России проекта самолета и одного из первых в мире проектов реактивного самолета Николай Телешов.
- 1901 — американский актер Кларк Гейбл (Унесенные ветром, Это случилось однажды ночью и др.).
- 1931 — первый президент РФ Борис Ельцин.
- 1942 — эстрадный певец Лев Лещенко.
- 1954 — российский певец, поэт и композитор Юрий Лоза.
- 1965 — американский актер, мастер восточных единоборств Брэндон Ли, сын Брюса Ли.
- 1971 — американский актер Майкл Холл (сериалы Декстер, Корона и др.)