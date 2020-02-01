1 февраля – какой сегодня праздник: Макарьев день и День десерта

1 февраля – праздник десерта и Макарьев день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

1 февраля 2020 – сегодня праздник сладко тающий во рту.

Гурманы всего мира отмечают Международный день десерта. Заодно мир проводит Всемирный день хиджаба.

Заодно проводятся Национальный день свободы в США и День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) в России.

ООН начинает Всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений.

По народному календарю, 1 февраля – Макарьев день, Макар – весноуказчик.

1 февраля: праздник церковный

1 февраля у православных праздник в честь преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского. Он был духовным наставником для многих иноков.

Также это День памяти преподобного Макария Великого, Египетского, большую часть жизни проведшего отшельником. Он прославился своим даром исцеления.

В этот день молятся Иоанну Златоусту, чтобы дети учились хорошо. Также молитвы Иоанну Златоусту помогают избавиться от ощущения разочарования в жизни и отчаяния.

Поста нет.

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1 февраля: приметы

По погоде в Макарьев день судили о том, какой будет весна.

Есть такие приметы 1 февраля на погоду:

звездное небо – к холодам и поздней весне;

ясный день – к ранней весне;

снег метет – и на Масленицу метели жди;

теплый Макарьев день – первая половина лета выдастся дождливой;

холодный Макарьев день – и февраль студеным выдастся;

холодная погода – к благоприятному лету.

1 февраля: что нельзя делать, а что нужно

В Макарьев день принято ходить по гостям (ну, или самому гостей принимать), устраивать дружеские посиделки и чаевничать.

По поверью, устроить чаепитие в этот день избавит от болей в животе на год вперед.

Из народных средств от болей в животе, к слову, отлично помогает чай с ромашкой и зверобоем.

Читайте такжеКакой чай для похудения эффективен больше всего, а какой самый опасныйЕсть и заговор в Макарьев день. Выходя из дому и переступая порог, стоит сказать: "Из дома иду барином, а в дом вернусь боярином" – чтобы на весь год заговорить себя от болячек и слабоумия.

Сны в ночь на Макара считаются вещими. Да еще и исполняются быстро – уже на следующий день.

День благоприятен для начала новых дел. Особенно удачными будут добрые дела, направленные на благо других людей.

По народным поверьям, 1 февралянельзя работать – а то весь год пахать придется.

1 февраля: именины

День ангела справляют Антон и Арсений, Ефим, Макар и Марк, Николай, Петр и Федор.

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1 февраля: кто родился

1 февраля родились такие знаменитости: