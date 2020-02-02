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2 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День сурка 2020

2 февраля 2020, 00:01

Приметы в День сурка 2 февраля связаны с погодой.

2 февраля – праздник Инны и День сурка – что нельзя делать, приметы
2 февраля – праздник Инны и День сурка – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

2 февраля 2020 – сегодня праздник ожидания весны.

Канада и США празднуют сегодня День сурка 2020. Впервые Штаты официально отпраздновали День сурка в 1886 году.

По примете, если день пасмурный – то сурок не может увидеть свою тень, а это значит, что зиме конец – весна уже не за горами. А вот солнечный день гарантирует встречу с сурковой тенью – и еще минимум шесть недель зимы.

Сам праздник родом из Древнего Рима. Только там он звался День ежа. И предсказание даты прихода весны возлагали, соответственно, на ежей.

В День сурка полагается очищаться мысли, жилище и тело от всего вредного, устаревшего и ненужного. Люди делают генеральную уборку, медитируют и строят позитивные планы.

Считается, что человек получит в будущем от судьбы то, о чем думает 2 февраля.

Особую популярность праздник обрел после выхода фильма День сурка с Биллом Мюрреем в главной роли. Однако с тех пор это выражение ассоциируется у большинства не с гаданием о приходе весны – а с повтором одного и того же дня (главному герою, по сюжету, пришлось переживать один и тот же день бесчисленное количество раз).

Читайте такжеДень сурка 2020 – что делать и как повеселитьсяПримечательно, что в Эстонии это День свечей – праздник, в который зима, по местным приметам, "преломляется" надвое.

Мир проводит Всемирный день водно-болотных угодий, а в Азербайджане – День молодежи. В России это День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

По народному календарю, 2 февраля – Ефимов день.

2 февраля: праздник церковный

День сурка отмечается в один день праздником Сретение Господне у западных христиан. Православные этот церковный праздник отмечают 15 февраля.

Второго же февраля православные почитают Евфимия Великого (еще его называют Евфимием-схимником или Евфимием Благодушным). Как и Антония, Макария и Пахомия Великих его чтят как отшельника, одного из основателей монашества и столпов пустынножительства.

Поста нет.

2 февраля: приметы

Есть такие приметы 2 февраля на погоду:

  • по погоде в Ефимов день судят о погоде на Масленицу;
  • в полдень солнечно – к дождливому лету;
  • день ветреный – весь год сырым будет;
  • метель – до конца зимы заметать будет.

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2 февраля: что нельзя делать, а что нужно

В этот день наши предки особо берегли руки. Считалось, что порезать руку сегодня – к болезни кого-то очень близкого. А если потерять рукавицу с руки – это к бедности.

Очень радовались приходу гостей в Ефимов день: их приход сулил богатство и достаток на год вперед.

А чтобы в доме счастье не переводилось – именно в этот день старались выбросить из жилища всю битую посуду. Заодно выносили мусор, чтоб очистить дом от дурного (это следует сделать и по примете на День сурка).

Сны на Ефимия вещие – но толковать их надо с точностью до наоборот.

По народным поверьям, 2 февраля нельзя:

  • мелочь поднимать с пола – а то три года бедствовать, мол, доведется;
  • думать о дурном, предаваться пессимизму – а то и весь год в бедах пройдет;
  • петь после заката – по поверью, плакать много придется;
  • стричь ногти – так, мол, можно себе здоровье и богатство обрезать;
  • перебирать крупу – к ссорам в семье;
  • ссориться с кем-то.

2 февраля: именины

День ангела справляют Инна и Римма, Ефим, Захар, Лаврентий и Лев, Павел и Семен.

К слову, поздравления с Днем ангела Инна получает всего дважды в год. Так что не стоит упускать возможность поздравлять именинницу сегодня. Детальнее в нашем материале С Днем Инны 2020 – картинки и тексты поздравлений от души.

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2 февраля: кто родился

2 февраля родились такие знаменитости:

  • 1882 — ирландский писатель Джеймс Джойс.
  • 1883 — русский музыкальный педагог и композитор Михаил Гнесин.
  • 1901 — российский и американский музыкант еврейского происхождения, крупнейший скрипач XX века Яша Хейфец.
  • 1977 — колумбийская певица Шакира.

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