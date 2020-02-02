С Днем Инны 2020 – картинки и тексты поздравлений от души

На День Инны 2020 поздравления стоит выбирать смешные и веселые – под характер именинницы – что и сделал Главред.
Поздравления с Днем ангела Инна получает всего дважды в год. Так что не стоит упускать возможность поздравлять именинницу сегодня, отправив открытки и поздравления с Днем ангела Инны своими словами.
Отмечается День ангела Инны 2 февраля и 3 июля. Оба раза в честь мученика Инны Новодунского, Славянина, ведь изначально Инна было мужским именем. При этом именно День Инны 2 февраля – это главные именины Инны по церковному календарю.
Имя Инна означает быстрый поток. По характеру Инны находчивы, решительны и предприимчивы. Натуры они неунывающие. Поэтому в День Инны 2020 поздравления должны звучать такие же задорные и веселые, как и сама именинница.
А посему именно прикольные поздравления с Днем ангела Инны 2020 подобрал Главред.
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День ангела Инны – поздравления в прозе, стихах и короткие смс
Поздравление с Днем Инны своими словами мудрое:
С именным днем поздравляю вас, Инна! Хочу пожелать вам счастливой и удачливой судьбы, такой как улыбка Джоконды. Яркой и разнообразной жизни, как творчество Леонардо да Винчи. Пускай вы будете за тридевять земель от вашей зимы, а тоска никогда не проникает в вашу душу. Пусть постоянно ее согревает солнце любви!
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Красивое поздравление с Днем Инны – стихи:
Пусть доход несет работа,
Нежность и любовь — мужчина.
Будет все пусть гармонично
В твоей жизни славной, Инна.
Пусть задумки удаются,
Ладятся пускай дела,
Я тебе желаю счастья,
Процветания, добра.
Будь загадочной, манящей,
Ослепительной, хмельной,
Неожиданной, роскошной,
Собранной и деловой.
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Поздравление для Инны в прозе:
Дорогая Инна, поздравляю тебя и от души желаю всегда оставаться такой очаровательной, внимательной, лучезарной, искренней, веселой, обаятельной, заводной, талантливой и самой яркой. Пусть мечты всегда сбываются, пусть жизнь твоя с каждым днем радует тебя приятными сюрпризами и счастливыми моментами.
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Поздравление с Днем Инны короткое – смс:
Инна, ты сегодня именинница, поздравляем,
Жизни долгой и счастливой желаем,
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пусть часто прилетает счастья птица.
Пусть добрый ангел тебя хранит,
Пускай друзья надежные окружают,
Пускай в душе всегда весна звенит,
Пусть жизнь приятно удивляет.
***
Дорогая наша Инна,
Поздравленья принимай,
Каждый день неотразима,
Лишь с улыбкою встречай,
Мы тебе любви желаем,
Позитива и тепла,
Мы хотим, чтоб ежедневно
Ты счастливою была!
***
Поздравляем, тебя, Инна,
Не проходит жизнь пусть мимо,
Ты бери от жизни все,
А потом еще, еще!
Много радости, веселья,
Переполнят пусть идеи,
Разум твой несет доход,
Двигай к цели лишь вперед!
***
Ты прекрасна, как картина,
Как закат, великолепна,
Будь всегда роскошной, Инна,
Пред тобой пусть звезды меркнут.
***
Мы желаем, чтобы личико Инны всегда светилось от радости бытия, чтобы на ее ланитах проступал румянец удовольствия от проживаемой жизни. Будь счастлива Инна, с Днем ангела тебя!
День ангела Інни – привітання прозою, у віршах і смс
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Інна вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Інна вітає!
***
Інна! З днем ангела вітаємо,
Всього найкращого бажаємо!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
Сьогодні настали іменини
У Інни, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Інна, найкращі привітання!