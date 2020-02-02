С Днем Инны 2020 – картинки и тексты поздравлений от души

День ангела Инны 2020 и День ангела Інни – яркие поздравления и открытки на именины Инны / 1zoom.ru

Поздравления с Днем ангела Инна получает всего дважды в год. Так что не стоит упускать возможность поздравлять именинницу сегодня, отправив открытки и поздравления с Днем ангела Инны своими словами.

Отмечается День ангела Инны 2 февраля и 3 июля. Оба раза в честь мученика Инны Новодунского, Славянина, ведь изначально Инна было мужским именем. При этом именно День Инны 2 февраля – это главные именины Инны по церковному календарю.

Имя Инна означает быстрый поток. По характеру Инны находчивы, решительны и предприимчивы. Натуры они неунывающие. Поэтому в День Инны 2020 поздравления должны звучать такие же задорные и веселые, как и сама именинница.

А посему именно прикольные поздравления с Днем ангела Инны 2020 подобрал Главред.

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День ангела Инны – поздравления в прозе, стихах и короткие смс

Поздравление с Днем Инны своими словами мудрое:

С именным днем поздравляю вас, Инна! Хочу пожелать вам счастливой и удачливой судьбы, такой как улыбка Джоконды. Яркой и разнообразной жизни, как творчество Леонардо да Винчи. Пускай вы будете за тридевять земель от вашей зимы, а тоска никогда не проникает в вашу душу. Пусть постоянно ее согревает солнце любви!

***

Красивое поздравление с Днем Инны – стихи:

Пусть доход несет работа,

Нежность и любовь — мужчина.

Будет все пусть гармонично

В твоей жизни славной, Инна.

Пусть задумки удаются,

Ладятся пускай дела,

Я тебе желаю счастья,

Процветания, добра.

Будь загадочной, манящей,

Ослепительной, хмельной,

Неожиданной, роскошной,

Собранной и деловой.

***

Поздравление для Инны в прозе:

Дорогая Инна, поздравляю тебя и от души желаю всегда оставаться такой очаровательной, внимательной, лучезарной, искренней, веселой, обаятельной, заводной, талантливой и самой яркой. Пусть мечты всегда сбываются, пусть жизнь твоя с каждым днем радует тебя приятными сюрпризами и счастливыми моментами.

***

Поздравление с Днем Инны короткое – смс:

Инна, ты сегодня именинница, поздравляем,

Жизни долгой и счастливой желаем,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть часто прилетает счастья птица.

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай друзья надежные окружают,

Пускай в душе всегда весна звенит,

Пусть жизнь приятно удивляет.

***

Дорогая наша Инна,

Поздравленья принимай,

Каждый день неотразима,

Лишь с улыбкою встречай,

Мы тебе любви желаем,

Позитива и тепла,

Мы хотим, чтоб ежедневно

Ты счастливою была!

***

Поздравляем, тебя, Инна,

Не проходит жизнь пусть мимо,

Ты бери от жизни все,

А потом еще, еще!

Много радости, веселья,

Переполнят пусть идеи,

Разум твой несет доход,

Двигай к цели лишь вперед!

***

Ты прекрасна, как картина,

Как закат, великолепна,

Будь всегда роскошной, Инна,

Пред тобой пусть звезды меркнут.

***

Мы желаем, чтобы личико Инны всегда светилось от радости бытия, чтобы на ее ланитах проступал румянец удовольствия от проживаемой жизни. Будь счастлива Инна, с Днем ангела тебя!

День ангела Інни – привітання прозою, у віршах і смс

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Інна вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Інна вітає!

***

Інна! З днем ангела вітаємо,

Всього найкращого бажаємо!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Сьогодні настали іменини

У Інни, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Інна, найкращі привітання!

День ангела Инны – картинки и открытки

День Инны / Fresh-Cards.ru

День Инны / Fresh-Cards.ru

День Инны / Fresh-Cards.ru

День ангела Інни / Особлива