3 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Максимов день

3 февраля – праздник Новый год по лунному календарю и Максимов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

3 февраля 2020 – сегодня праздник желто-сладкий.

Национальный день морковного торта празднуют в США. В Мексике – День Конституции, а в Мозамбике – День героев.

Япония отмечает Сэцубун. Это фактически японский Новый год по лунному календарю.

По народному календарю, 3 февраля – Максимов день.

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3 февраля: праздник церковный

3 февраля православные почитают преподобного Максима Грека и также преподобного Максима Исповедника.

Максим Грек в народе прослыл утешителем. Говорят, что он помогает людям в разных бедах. Именно ему молятся о заступничестве за вдов и сирот.

В этот день принято молиться о семейном благополучии.

Поста нет.

3 февраля: приметы

Есть такие приметы 3 февраля на погоду:

чистое небо без туч – жди мороза и неурожайного года;

ночью месяц скрыт облаками – к хорошему урожаю жита.

3 февраля: что нельзя делать, а что нужно

Народное название дня – Максим-утешитель. По традиции, в этот день полагается добрым словом вспоминать всех, кто хоть раз приходил человеку на помощь. А желательно – не только словом, но и делом.

Любое доброе дело, сделанное сегодня – вернется добром стократно.

Чтоб семья процветала, супруги в Максимов день выходили во двор и, взявшись за руки, стряхивали с деревьев снег и иней.

С этой же целью на Максима пекли пироги с начинкой из мяса, яиц, рыбы и грибов. Такими пирогами затем угощали всех домочадцев и близких. Остальное раздавали бедным.

По поверью, если в этот день сорвалась встреча – это к лучшему: значит, сам Бог от беды отвел.

По народным поверьям, 3 февраля нельзя:

ругаться и ссориться;

пришивать пуговицы – проблемы, мол, "пришиваешь", избавиться от них трудно будет.

3 февраля: именины

День ангела справляют Агния, Анастасия и Анна, Евгений, Иван и Илья.

Главный именинник дня, конечно, Максим. Как поздравить Максима с Днем ангела – читайте в нашем материале День Максима – поздравления и картинки мужественные.

3 февраля: кто родился

Люди, родившиеся 3 февраля, считаются отличными хозяйственниками.

3 февраля родились такие знаменитости: