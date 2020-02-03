3 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Максимов день

3 февраля отмечаются японский Новый год по лунному календарю и Максимов день. Приметы у дня добрые, "утешительные".
3 февраля 2020 – сегодня праздник желто-сладкий.
Национальный день морковного торта празднуют в США. В Мексике – День Конституции, а в Мозамбике – День героев.
Япония отмечает Сэцубун. Это фактически японский Новый год по лунному календарю.
По народному календарю, 3 февраля – Максимов день.
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3 февраля: праздник церковный
3 февраля православные почитают преподобного Максима Грека и также преподобного Максима Исповедника.
Максим Грек в народе прослыл утешителем. Говорят, что он помогает людям в разных бедах. Именно ему молятся о заступничестве за вдов и сирот.
В этот день принято молиться о семейном благополучии.
Поста нет.
3 февраля: приметы
Есть такие приметы 3 февраля на погоду:
- чистое небо без туч – жди мороза и неурожайного года;
- ночью месяц скрыт облаками – к хорошему урожаю жита.
3 февраля: что нельзя делать, а что нужно
Народное название дня – Максим-утешитель. По традиции, в этот день полагается добрым словом вспоминать всех, кто хоть раз приходил человеку на помощь. А желательно – не только словом, но и делом.
Любое доброе дело, сделанное сегодня – вернется добром стократно.
Чтоб семья процветала, супруги в Максимов день выходили во двор и, взявшись за руки, стряхивали с деревьев снег и иней.
С этой же целью на Максима пекли пироги с начинкой из мяса, яиц, рыбы и грибов. Такими пирогами затем угощали всех домочадцев и близких. Остальное раздавали бедным.
По поверью, если в этот день сорвалась встреча – это к лучшему: значит, сам Бог от беды отвел.
По народным поверьям, 3 февраля нельзя:
- ругаться и ссориться;
- пришивать пуговицы – проблемы, мол, "пришиваешь", избавиться от них трудно будет.
3 февраля: именины
День ангела справляют Агния, Анастасия и Анна, Евгений, Иван и Илья.
Главный именинник дня, конечно, Максим. Как поздравить Максима с Днем ангела – читайте в нашем материале День Максима – поздравления и картинки мужественные.
3 февраля: кто родился
Люди, родившиеся 3 февраля, считаются отличными хозяйственниками.
3 февраля родились такие знаменитости:
- 1809 — немецкий композитор Феликс Мендельсон.
- 1821 — первая женщина в США, получившая высшее медицинское образование, Элизабет Блэкуэлл.
- 1970 — британский актер-карлик Уорик Дэвис (Звездные войны, Лабиринт, Лепрекон, Десятое королевство, профессор Флитвик из Гарри Поттера и др.).
- 1976 — австралийская актриса Айла Фишер (Скуби-Ду, Шопоголик, Иллюзия обмана и др.).
- 1982 — украинская и российская певица, экс-солистка группы ВИА Гра Вера Брежнева.