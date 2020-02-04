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4 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Тимофеев день

4 февраля 2020, 00:19

С чем сегодня поздравлять калоши и почему непременно стоит съесть супчика – пояснят приметы и традиции 4 февраля.

4 февраля – праздник калош и супа, Тимофеев день – что нельзя делать, приметы
4 февраля – праздник калош и супа, Тимофеев день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

4 февраля 2020 – сегодня праздник сухих ног и сытого желудка.

Мир отмечает День рождения резиновых калош, а США – Национальный день домашнего супа в Штатах.

ООН проводит Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

По народному календарю, 4 февраля – Тимофеев день, Тимофей-полузимник.

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4 февраля: праздник церковный

4 февраля у православных День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

Также они почитают память святого апостола Тимофея, в честь которого день и получил свое народное название. Он принял мученическую смерть за веру в 80 году нашей эры.

Поста нет.

4 февраля: приметы

Тимофеев день считается переломным днем зимы, ее серединой. Считается, что именно с Тимофеева дня начинаются самые злые морозы, так как зима лютует напоследок.

Есть такие приметы 4 февраля на погоду:

  • запотевшие окна – к потеплению, перпендикулярные снежные узоры – к затянувшемуся похолоданию;
  • снегопад – к урожаю зерновых;
  • небо чисток и хорошо видно солнце – к ранней весне.

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4 февраля: что нельзя делать, а что нужно

Этот день старались провести в тесном семейном кругу – так семья более сплоченной будет.

Если у кого грыжа, то ее старались начать лечить именно на Тимофея – по поверью, это резко увеличивает шансы на выздоровление.

Сны в этот день считаются вещими.

По народным поверьям, 4 февраля нельзя выносить мусор – счастье, мол, заодно выкинешь. А вот работать можно, особенно по дому.

4 февраля: именины

День ангела справляют Анастасия, Гавриил и Георгий, Ефим, Иван и Иосиф. Также нынче именинники – Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей и Яков.

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4 февраля: кто родился

4 февраля родились такие знаменитости:

  • 1494 — французский писатель, один из величайших сатириков Франсуа Рабле.
  • 1881 — советский государственный, партийный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов.
  • 1906 – американский астроном Клайд Томбо, открывший девятую планету Солнечной системы Плутон.
  • 1913 — американский общественный деятель, зачинательница движения за гражданские права чернокожих в США Роза Паркс.
  • 1933 – российский актер Игорь Кваша (Тот самый Мюнхгаузен, Принцесса на горошине, Человек с бульвара Капуцинов, Сердца трех и др.).
  • 1974 – американский боксер, чемпион Олимпийских игр 1992 года, абсолютный чемпион среди профессионалов в среднем весе Оскар де ла Хойя.
  • 1975 — австралийская певица и актриса Натали Имбрулья.
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