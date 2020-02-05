5 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Агафьев день, приметы

5 февраля – праздник нутеллы и Агафьев день – что точно нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

5 февраля 2020 – сегодня праздник сладкий.

Мир отмечает Всемирный день Нутеллы.

Свою государственность чествует ряд держав: Бурунди — День единства, Мексика — День Конституции.

В Россия проходит День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. А в США отмечают Национальный день метеоролога.

Интересный праздник сегодня в Финляндии: там на национальном уровне отмечают День рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга, автора финляндского гимна.

По народному календарю, 5 февраля – Агафий-полухлебник.

5 февраля: праздник церковный

5 февраля православные почитают священомученика епископа Анкирского Климента и мученика Агафангела Римлянина. Они оба пострадали за христианскую веру.

Постный день.

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5 февраля: приметы

Есть такие приметы 5 февраля на погоду:

какова погода до полудня – такова первая половина следующей зимы, после полудня — вторая половина;

сильный мороз – к раннему приходу весны, а если еще и солнечно – к душному августу;

снега много – к богатому урожаю хлеба;

синицы щебечут утром громко – к скорым морозам.

5 февраля: что нельзя делать, а что нужно

День посвящали уборке в доме. Также старались очистить мысли и душу (последнюю – молитвами, добрыми делами и постом).

На ужин старались подать куриные пироги – чтобы в доме водилось всегда семейное счастье, а в семье – плодородие.

По народным поверьям, 5 февраля нельзя:

отказывать в милостыне;

ссориться;

чтоб в доме бардак был.

5 февраля: именины

День ангела справляют Евдокия и Екатерина, Владимир, Геннадий, Иван и Иосиф, Климент, Макар, Федор.

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5 февраля: кто родился

Считается, что родившиеся сегодня будут слабы здоровьем – зато долгожители.

5 февраля родились такие знаменитости: