5 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Агафьев день, приметы

Традиции и приметы 5 февраля расскажут, что есть на ужин и что нельзя делать сегодня.
5 февраля 2020 – сегодня праздник сладкий.
Мир отмечает Всемирный день Нутеллы.
Свою государственность чествует ряд держав: Бурунди — День единства, Мексика — День Конституции.
В Россия проходит День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. А в США отмечают Национальный день метеоролога.
Интересный праздник сегодня в Финляндии: там на национальном уровне отмечают День рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга, автора финляндского гимна.
По народному календарю, 5 февраля – Агафий-полухлебник.
5 февраля: праздник церковный
5 февраля православные почитают священомученика епископа Анкирского Климента и мученика Агафангела Римлянина. Они оба пострадали за христианскую веру.
Постный день.
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5 февраля: приметы
Есть такие приметы 5 февраля на погоду:
- какова погода до полудня – такова первая половина следующей зимы, после полудня — вторая половина;
- сильный мороз – к раннему приходу весны, а если еще и солнечно – к душному августу;
- снега много – к богатому урожаю хлеба;
- синицы щебечут утром громко – к скорым морозам.
5 февраля: что нельзя делать, а что нужно
День посвящали уборке в доме. Также старались очистить мысли и душу (последнюю – молитвами, добрыми делами и постом).
На ужин старались подать куриные пироги – чтобы в доме водилось всегда семейное счастье, а в семье – плодородие.
По народным поверьям, 5 февраля нельзя:
- отказывать в милостыне;
- ссориться;
- чтоб в доме бардак был.
5 февраля: именины
День ангела справляют Евдокия и Екатерина, Владимир, Геннадий, Иван и Иосиф, Климент, Макар, Федор.
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5 февраля: кто родился
Считается, что родившиеся сегодня будут слабы здоровьем – зато долгожители.
5 февраля родились такие знаменитости:
- 1804 — финский поэт, автор гимна Финляндии Юхан Людвиг Рунеберг.
- 1878 – французский инженер, промышленник, основатель автомобилестроительной компании Ситроен Андре-Густав Ситроен.
- 1943 — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Майкл Манн (Старски и Хатч, Полиция Майями, Хэнкок, Последний из могикан и др.).
- 1945 — английская киноактриса Шарлотта Рэмплинг (Шпионские игры, Герцогиня, Кредо убийцы, Красный воробей, Дюна и пр.).
- 1985 — португальский футболист Криштиану Роналду.
- 1992 — бразильский футболист Неймар.