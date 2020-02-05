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5 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Агафьев день, приметы

5 февраля 2020, 00:19

Традиции и приметы 5 февраля расскажут, что есть на ужин и что нельзя делать сегодня.

5 февраля – праздник нутеллы и Агафьев день – что точно нельзя делать, приметы
5 февраля – праздник нутеллы и Агафьев день – что точно нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

5 февраля 2020 – сегодня праздник сладкий.

Мир отмечает Всемирный день Нутеллы.

Свою государственность чествует ряд держав: Бурунди — День единства, Мексика — День Конституции.

В Россия проходит День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. А в США отмечают Национальный день метеоролога.

Интересный праздник сегодня в Финляндии: там на национальном уровне отмечают День рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга, автора финляндского гимна.

По народному календарю, 5 февраля – Агафий-полухлебник.

5 февраля: праздник церковный

5 февраля православные почитают священомученика епископа Анкирского Климента и мученика Агафангела Римлянина. Они оба пострадали за христианскую веру.

Постный день.

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5 февраля: приметы

Есть такие приметы 5 февраля на погоду:

  • какова погода до полудня – такова первая половина следующей зимы, после полудня — вторая половина;
  • сильный мороз – к раннему приходу весны, а если еще и солнечно – к душному августу;
  • снега много – к богатому урожаю хлеба;
  • синицы щебечут утром громко – к скорым морозам.

5 февраля: что нельзя делать, а что нужно

День посвящали уборке в доме. Также старались очистить мысли и душу (последнюю – молитвами, добрыми делами и постом).

На ужин старались подать куриные пироги – чтобы в доме водилось всегда семейное счастье, а в семье – плодородие.

По народным поверьям, 5 февраля нельзя:

  • отказывать в милостыне;
  • ссориться;
  • чтоб в доме бардак был.

5 февраля: именины

День ангела справляют Евдокия и Екатерина, Владимир, Геннадий, Иван и Иосиф, Климент, Макар, Федор.

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5 февраля: кто родился

Считается, что родившиеся сегодня будут слабы здоровьем – зато долгожители.

5 февраля родились такие знаменитости:

  • 1804 — финский поэт, автор гимна Финляндии Юхан Людвиг Рунеберг.
  • 1878 – французский инженер, промышленник, основатель автомобилестроительной компании Ситроен Андре-Густав Ситроен.
  • 1943 — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Майкл Манн (Старски и Хатч, Полиция Майями, Хэнкок, Последний из могикан и др.).
  • 1945 — английская киноактриса Шарлотта Рэмплинг (Шпионские игры, Герцогиня, Кредо убийцы, Красный воробей, Дюна и пр.).
  • 1985 — португальский футболист Криштиану Роналду.
  • 1992 — бразильский футболист Неймар.

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