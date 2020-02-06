6 февраля – какой сегодня праздник: с Днем бармена и Днем Оксаны

6 февраля – праздник бармена и День Оксаны 2020 – что нельзя делать, поздравления / 1zoom.ru

6 февраля 2020 – сегодня праздник коктейлей.

Мир отмечает Международный день бармена 2020.

ООН проводит Международный день борьбы с женским обрезанием. А на Ямайке нынче День Боба Марли.

По народному календарю, 6 февраля – Аксиньин день, Ксения-полузимница.

6 февраля: праздник церковный

6 февраля православные почитают христианскую святую Ксению по прозвищу Римляныня (в миру Евсения). Эта преподобная жила в V веке и, ограничивая себя во всем, вела крайне аскетическую жизнь.

Также почитается блаженная Ксения Петербургская. У нее часто просят помощи в замужестве и чтоб Небеса послали ребенка. В чем еще помогает Ксения Петербургская и как ей молиться, что это вообще за праздник – читайте в нашем материале День Ксении: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами.

Поста нет.

6 февраля: приметы

Есть такие приметы 6 февраля на погоду:

каков Аксиньин день – такова и весна;

погода безветренная – вторая половина июля обойдется без ветров и дождей, будет тепло и сухо;

солнечно – к пригожей весне;

на светлом небе облака – к краснопогодью;

вьюга – к дефициту корма для скота.

6 февраля: что нельзя делать, а что нужно

В этот день гадали, какими будут цены на хлеб. Взвешивали каравай хлеба утром и вечером и смотрели: усох за ночь – упадут цены и наоборот.

Если на Аксиньину снился дурной сон – его тут же старались кому-то рассказать: тогда, мол, не сбудется.

В этот день старались не ужинать: по поверью, кто первым за ужин примется – тот умрет первым в семье. Так что в крайнем случае за стол первыми садились старики, чтоб деток и внучков оградить от ранней смерти.

По народным поверьям, 6 февраля нельзя:

стричь волосы и ногти;

перестилать постель – к болезни;

вязать и шить, заниматься рукоделием – чем спокойнее проведешь день, тем лучше.

6 февраля: именины

День ангела справляют Ксения, Герасим, Денис, Иван, Николай, Павел и Тимофей.

Самые прекрасные поздравления для Оксан, Ксюш и Ксений мы собрали в наших материалах З Днем ангела Оксани – привітання та листівки казково-чудові и С Днем ангела Оксаны и Ксении – открытки и яркие поздравления.

6 февраля: кто родился

6 февраля родились такие знаменитости: