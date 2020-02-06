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6 февраля – какой сегодня праздник: с Днем бармена и Днем Оксаны

6 февраля 2020, 00:19

В день святой Ксении Петербургской звучат поздравления с Днем ангела Оксаны и, так совпало, поздравления с Днем бармена. Приметы дня защищают от ранней смерти.

6 февраля – праздник бармена и День Оксаны 2020 – что нельзя делать, поздравления
6 февраля – праздник бармена и День Оксаны 2020 – что нельзя делать, поздравления / 1zoom.ru

6 февраля 2020 – сегодня праздник коктейлей.

Мир отмечает Международный день бармена 2020.

ООН проводит Международный день борьбы с женским обрезанием. А на Ямайке нынче День Боба Марли.

По народному календарю, 6 февраля – Аксиньин день, Ксения-полузимница.

6 февраля: праздник церковный

6 февраля православные почитают христианскую святую Ксению по прозвищу Римляныня (в миру Евсения). Эта преподобная жила в V веке и, ограничивая себя во всем, вела крайне аскетическую жизнь.

Также почитается блаженная Ксения Петербургская. У нее часто просят помощи в замужестве и чтоб Небеса послали ребенка. В чем еще помогает Ксения Петербургская и как ей молиться, что это вообще за праздник – читайте в нашем материале День Ксении: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами.

Поста нет.

6 февраля: приметы

Есть такие приметы 6 февраля на погоду:

  • каков Аксиньин день – такова и весна;
  • погода безветренная – вторая половина июля обойдется без ветров и дождей, будет тепло и сухо;
  • солнечно – к пригожей весне;
  • на светлом небе облака – к краснопогодью;
  • вьюга – к дефициту корма для скота.

6 февраля: что нельзя делать, а что нужно

В этот день гадали, какими будут цены на хлеб. Взвешивали каравай хлеба утром и вечером и смотрели: усох за ночь – упадут цены и наоборот.

Если на Аксиньину снился дурной сон – его тут же старались кому-то рассказать: тогда, мол, не сбудется.

В этот день старались не ужинать: по поверью, кто первым за ужин примется – тот умрет первым в семье. Так что в крайнем случае за стол первыми садились старики, чтоб деток и внучков оградить от ранней смерти.

По народным поверьям, 6 февраля нельзя:

  • стричь волосы и ногти;
  • перестилать постель – к болезни;
  • вязать и шить, заниматься рукоделием – чем спокойнее проведешь день, тем лучше.

6 февраля: именины

День ангела справляют Ксения, Герасим, Денис, Иван, Николай, Павел и Тимофей.

Самые прекрасные поздравления для Оксан, Ксюш и Ксений мы собрали в наших материалах З Днем ангела Оксани – привітання та листівки казково-чудові и С Днем ангела Оксаны и Ксении – открытки и яркие поздравления.

6 февраля: кто родился

6 февраля родились такие знаменитости:

  • 1313 – итальянский писатель Джованни Боккаччо (Декамерон, Ворон).
  • 1911 — американский актер и политик-республиканец, 40-й президент США Рональд Рейган.
  • 1912 — жена Адольфа Гитлера Ева Браун.
  • 1945 — ямайский музыкант, "король регги" Боб Марли.
  • 1964 — российский кинорежиссер, актер, сценарист Андрей Звягинцев (Апокриф, Левиафан, Нелюбовь и др.).
  • 1967 — российский мультипликатор, режиссер, звукорежиссер Олег Куваев (Масяня и др.).

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