6 февраля – какой сегодня праздник: с Днем бармена и Днем Оксаны

В день святой Ксении Петербургской звучат поздравления с Днем ангела Оксаны и, так совпало, поздравления с Днем бармена. Приметы дня защищают от ранней смерти.
6 февраля 2020 – сегодня праздник коктейлей.
Мир отмечает Международный день бармена 2020.
ООН проводит Международный день борьбы с женским обрезанием. А на Ямайке нынче День Боба Марли.
По народному календарю, 6 февраля – Аксиньин день, Ксения-полузимница.
6 февраля: праздник церковный
6 февраля православные почитают христианскую святую Ксению по прозвищу Римляныня (в миру Евсения). Эта преподобная жила в V веке и, ограничивая себя во всем, вела крайне аскетическую жизнь.
Также почитается блаженная Ксения Петербургская. У нее часто просят помощи в замужестве и чтоб Небеса послали ребенка. В чем еще помогает Ксения Петербургская и как ей молиться, что это вообще за праздник – читайте в нашем материале День Ксении: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами.
Поста нет.
6 февраля: приметы
Есть такие приметы 6 февраля на погоду:
- каков Аксиньин день – такова и весна;
- погода безветренная – вторая половина июля обойдется без ветров и дождей, будет тепло и сухо;
- солнечно – к пригожей весне;
- на светлом небе облака – к краснопогодью;
- вьюга – к дефициту корма для скота.
6 февраля: что нельзя делать, а что нужно
В этот день гадали, какими будут цены на хлеб. Взвешивали каравай хлеба утром и вечером и смотрели: усох за ночь – упадут цены и наоборот.
Если на Аксиньину снился дурной сон – его тут же старались кому-то рассказать: тогда, мол, не сбудется.
В этот день старались не ужинать: по поверью, кто первым за ужин примется – тот умрет первым в семье. Так что в крайнем случае за стол первыми садились старики, чтоб деток и внучков оградить от ранней смерти.
По народным поверьям, 6 февраля нельзя:
- стричь волосы и ногти;
- перестилать постель – к болезни;
- вязать и шить, заниматься рукоделием – чем спокойнее проведешь день, тем лучше.
6 февраля: именины
День ангела справляют Ксения, Герасим, Денис, Иван, Николай, Павел и Тимофей.
Самые прекрасные поздравления для Оксан, Ксюш и Ксений мы собрали в наших материалах З Днем ангела Оксани – привітання та листівки казково-чудові и С Днем ангела Оксаны и Ксении – открытки и яркие поздравления.
6 февраля: кто родился
6 февраля родились такие знаменитости:
- 1313 – итальянский писатель Джованни Боккаччо (Декамерон, Ворон).
- 1911 — американский актер и политик-республиканец, 40-й президент США Рональд Рейган.
- 1912 — жена Адольфа Гитлера Ева Браун.
- 1945 — ямайский музыкант, "король регги" Боб Марли.
- 1964 — российский кинорежиссер, актер, сценарист Андрей Звягинцев (Апокриф, Левиафан, Нелюбовь и др.).
- 1967 — российский мультипликатор, режиссер, звукорежиссер Олег Куваев (Масяня и др.).