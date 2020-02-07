7 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День Григория

Приметы 7 февраля подскажут простой рецепт счастья, как привлечь деньги и спасти свою душу.
7 февраля 2020 – сегодня праздник коктейлей.
У соседей нынче День российского бизнес-образования. Гренада отмечает День Независимости, а Япония – День северных территорий.
Ирландия кутит в честь Дня святого Мэла. Он считается племянником святого Патрика.
По народному календарю, 7 февраля – Григорьев день, Григорий-весноуказатель.
7 февраля: праздник церковный
7 февраля православные чтят память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Он прославился великими знаниями и боговдохновенными толкованиями Священного писания.
Также идет празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Утоли моя печали. Перед этим образом молятся о помощи и защите в трудный час, час отчаяния, а также чтобы отогнать тоску и грусть, греховные мысли. Молитва перед иконой Утоли моя печали помогает укрепить веру и исцелить тело и душу.
Постный день.
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Утоли моя печали – молитва
7 февраля: приметы
В этот день отмечали поворот на весну. И по погоде в Григорьев день судили о погоде не просто на месяц или сезон вперед – а сразу о зиме следующего года.
Есть такие приметы 7 февраля на погоду:
- какова погода в первой половине дня – такова первая половина следующей зимы, после полудня – вторая;
- снег на Григория – к поздней зиме в следующем году;
- сильный снегопад – к ранней осени;
- синицы распелись – к морозам в текущем феврале.
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7 февраля: что нельзя делать, а что нужно
Григорьев день принято посвящать добрым делам. Только рассказывать о них – то есть хвалиться ими – нельзя: иначе не зачтется.
Подаренные женщине в этот день цветы – на счастье.
А торговцы для бойкой торговли – кладут сегодня кусочек сахара в карман.
По народным поверьям, 7 февраля нельзя:
- ногти и волосы стричь;
- плеваться;
- выходить из дома без нужды;
- тяжело работать.
7 февраля: именины
Главный именинник дня, конечно же, Григорий. Значение имени и как поздравить Гришу с Днем ангела – читайте в нашем материале Поздравления и открытки с Днем ангела Григория.
День ангела также справляют Александр и Анатолий, Борис, Василий, Виталий и Владимир, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс и Филипп.
7 февраля: кто родился
7 февраля родились такие знаменитости:
- 1478 — английский писатель-гуманист, философ и политический деятель Томас Мор.
- 1812 — английский писатель Чарльз Диккенс.
- 1906 — советский инженер-авиаконструктор, "отец" транспортной авиации Олег Антонов (последние годы прожил в Киеве, здесь же похоронен – на Байковом кладбище).
- 1954 — немецкий музыкант, продюсер, композитор, основатель и участник Modern Talking и Blue System Дитер Болен.
- 1978 — американский актер Эштон Кутчер (Эффект бабочки, Однажды в Вегасе, Джобс: Империя соблазна и др.).