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7 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День Григория

7 февраля 2020, 00:19

Приметы 7 февраля подскажут простой рецепт счастья, как привлечь деньги и спасти свою душу.

7 февраля – праздник бизнеса и День Григория – что нельзя делать, приметы, поздравления
7 февраля – праздник бизнеса и День Григория – что нельзя делать, приметы, поздравления / 1zoom.ru

7 февраля 2020 – сегодня праздник коктейлей.

У соседей нынче День российского бизнес-образования. Гренада отмечает День Независимости, а Япония – День северных территорий.

Ирландия кутит в честь Дня святого Мэла. Он считается племянником святого Патрика.

По народному календарю, 7 февраля – Григорьев день, Григорий-весноуказатель.

7 февраля: праздник церковный

7 февраля православные чтят память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Он прославился великими знаниями и боговдохновенными толкованиями Священного писания.

Также идет празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Утоли моя печали. Перед этим образом молятся о помощи и защите в трудный час, час отчаяния, а также чтобы отогнать тоску и грусть, греховные мысли. Молитва перед иконой Утоли моя печали помогает укрепить веру и исцелить тело и душу.

Постный день.

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Утоли моя печали – молитва

7 февраля: приметы

В этот день отмечали поворот на весну. И по погоде в Григорьев день судили о погоде не просто на месяц или сезон вперед – а сразу о зиме следующего года.

Есть такие приметы 7 февраля на погоду:

  • какова погода в первой половине дня – такова первая половина следующей зимы, после полудня – вторая;
  • снег на Григория – к поздней зиме в следующем году;
  • сильный снегопад – к ранней осени;
  • синицы распелись – к морозам в текущем феврале.

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7 февраля: что нельзя делать, а что нужно

Григорьев день принято посвящать добрым делам. Только рассказывать о них – то есть хвалиться ими – нельзя: иначе не зачтется.

Подаренные женщине в этот день цветы – на счастье.

А торговцы для бойкой торговли – кладут сегодня кусочек сахара в карман.

По народным поверьям, 7 февраля нельзя:

  • ногти и волосы стричь;
  • плеваться;
  • выходить из дома без нужды;
  • тяжело работать.

7 февраля: именины

Главный именинник дня, конечно же, Григорий. Значение имени и как поздравить Гришу с Днем ангела – читайте в нашем материале Поздравления и открытки с Днем ангела Григория.

День ангела также справляют Александр и Анатолий, Борис, Василий, Виталий и Владимир, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс и Филипп.

7 февраля: кто родился

7 февраля родились такие знаменитости:

  • 1478 — английский писатель-гуманист, философ и политический деятель Томас Мор.
  • 1812 — английский писатель Чарльз Диккенс.
  • 1906 — советский инженер-авиаконструктор, "отец" транспортной авиации Олег Антонов (последние годы прожил в Киеве, здесь же похоронен – на Байковом кладбище).
  • 1954 — немецкий музыкант, продюсер, композитор, основатель и участник Modern Talking и Blue System Дитер Болен.
  • 1978 — американский актер Эштон Кутчер (Эффект бабочки, Однажды в Вегасе, Джобс: Империя соблазна и др.).

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