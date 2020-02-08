8 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Федора-поминальника

Поминальные дни в феврале 2020 начинаются с праздника 8 февраля, приметы и традиции которого призваны почтить память усопших близких.
8 февраля 2020 – сегодня праздник научный и культурный.
В России сегодня отмечают День российской науки и День зимних видов спорта, а заодно устраивают День военного топографа.
В преддверии Дня святого Валентина 2020 в Армении празднуют День святого Саркиса — покровителя влюбленных.
Праздник фонарей Юаньсяо в Китае раскрашивает небо яркими огоньками, а свободолюбивые цыгане устраивают День отмены рабства.
В Ираке — День революции, в КНДР – День вооруженных сил, а вот Словения более миролюбива: там День Прешерна – День словенской культуры.
В Италии стартует Венецианский карнавал 2020, а в Астралии – Королевская регата 2020.
По народному календарю, 8 февраля – Федор-поминальник.
8 февраля: праздник церковный
8 февраля православные устраивают день памяти преподобного Феодора Студита.
Он прославился своими чудесами еще при жизни: призывом к нему люди спасались от пожаров, недугов и нападения диких зверей.
Сегодня принято молиться преподобному Феодору об исцелении от болей в желудке и грудных болезней.
Поста нет.
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8 февраля: приметы
Есть такие приметы 8 февраля на погоду:
- по погоде в Федоров день судили о погоде весной;
- ветра нет – к ранней теплой весне.
8 февраля: что нельзя делать, а что нужно
В Федоров день поминали усопших. Считалось, что в этот день они посещали родные дома, тоскуя по родным. В старину в этот день принято было насыпать золы на могилы, приговаривая: "Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование". А у входной двери вешали пучок крапивы или рябины.
Если ночью снится кто-то из покойной родни или он на улице мерещится – непременно заказывали в церкви молебен.
Люди, рожденные 8 февраля, по поверь, должны съесть в этот день гороховую кашу – чтобы набраться сил на весь грядущий год.
По народным поверьям, 8 февраля нельзя:
- ссориться;
- выходить из дома без оберега – а то сглазят.
8 февраля: именины
День ангела справляют Мария, Аркадий и Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион и Иосиф, Климент, Петр, Семен, Федор и Филипп.
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8 февраля: кто родился
8 февраля родились такие знаменитости:
- 1191 — великий князь киевский и владимирский Ярослав II Всеволодович.
- 1700 — швейцарский врач, математик, один из основателей математической физики и гидродинамики Даниил Бернулли.
- 1828 — французский писатель, основоположник научной фантастики Жюль Верн.
- 1834 — русский химик, автор Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев.
- 1925 — американский актер и режиссер Джек Леммон (В джазе только девушки, Старые ворчуны разбушевались, 12 разгневанных мужчин и др.).
- 1928 — киноактер Вячеслав Тихонов (Дело было в Пенькове, Война и мир, Убить дракона и др.).
- 1931 — американский киноактер Джеймс Дин (К востоку от рая, Бунтарь и др.).
- 1941 — американский актер Ник Нолти (Бездна, Повелитель приливов, Падение Ангела и др.).
- 1949 — актриса театра и кино Ирина Муравьева (Дуэнья, Москва слезам не верит, Карнавал, Самая обаятельная и привлекательная, сериал Не родись красивой и др.).
- 1969 — актер КВН и телевидения, шоумен, продюсер, советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.