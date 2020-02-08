8 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Федора-поминальника

8 февраля праздник мистический – день Федора-поминальника – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

8 февраля 2020 – сегодня праздник научный и культурный.

В России сегодня отмечают День российской науки и День зимних видов спорта, а заодно устраивают День военного топографа.

В преддверии Дня святого Валентина 2020 в Армении празднуют День святого Саркиса — покровителя влюбленных.

Праздник фонарей Юаньсяо в Китае раскрашивает небо яркими огоньками, а свободолюбивые цыгане устраивают День отмены рабства.

В Ираке — День революции, в КНДР – День вооруженных сил, а вот Словения более миролюбива: там День Прешерна – День словенской культуры.

В Италии стартует Венецианский карнавал 2020, а в Астралии – Королевская регата 2020.

По народному календарю, 8 февраля – Федор-поминальник.

8 февраля: праздник церковный

8 февраля православные устраивают день памяти преподобного Феодора Студита.

Он прославился своими чудесами еще при жизни: призывом к нему люди спасались от пожаров, недугов и нападения диких зверей.

Сегодня принято молиться преподобному Феодору об исцелении от болей в желудке и грудных болезней.

Поста нет.

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8 февраля: приметы

Есть такие приметы 8 февраля на погоду:

по погоде в Федоров день судили о погоде весной;

ветра нет – к ранней теплой весне.

8 февраля: что нельзя делать, а что нужно

В Федоров день поминали усопших. Считалось, что в этот день они посещали родные дома, тоскуя по родным. В старину в этот день принято было насыпать золы на могилы, приговаривая: "Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование". А у входной двери вешали пучок крапивы или рябины.

Если ночью снится кто-то из покойной родни или он на улице мерещится – непременно заказывали в церкви молебен.

Люди, рожденные 8 февраля, по поверь, должны съесть в этот день гороховую кашу – чтобы набраться сил на весь грядущий год.

По народным поверьям, 8 февраля нельзя:

ссориться;

выходить из дома без оберега – а то сглазят.

8 февраля: именины

День ангела справляют Мария, Аркадий и Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион и Иосиф, Климент, Петр, Семен, Федор и Филипп.

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8 февраля: кто родился

8 февраля родились такие знаменитости: