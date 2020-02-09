9 февраля – какой сегодня праздник: с Днем стоматолога и Оскар 2020

Как 9 февраля поминают родных, почему нельзя мыть голову и с какими праздниками поздравлять – в нашем материале.
9 февраля 2020 – сегодня праздник белых зубов и профессиональных улыбок.
Мир отмечает Международный день стоматолога 2020. Мы собрали на День стоматолога 2020 лучшие поздравления – подруге и коллеге, для стоматолога-хирурга и их медсестер – в нашем материале Поздравления с Днем стоматолога – короткие, в прозе, стихах и картинки.
А в Лос-Анджелесе проходит парад обладателей самых ярких улыбок мира – там сегодня состоится церемония вручения кинопремии Оскар 2020. Ранее список победителей Оскара 2020 слили в сеть до церемонии награждения. Вот сегодня и узнаем, насколько он правдивый.
Россия отмечает День гражданской авиации. А в Греции уже наступила Масленица 2020 (когда и как празднуют Масленицу православные – читайте в нашем материале Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать).
По народному календарю, 9 февраля – Златоустьев огонь.
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9 февраля: праздник церковный
9 февраля православные чествуют константинопольского архиепископа и богослова Иоанна Златоуста, свое прозвище получившего за свой ораторский дар.
9 февраля принято молиться о просвещении ума, помощи в отчаянии и о постижении духовных знаний.
В церкви читается проповедь "Неделя о мытаре и фарисее". Идет поминовение усопших.
Поста нет.
9 февраля: приметы
Есть такие приметы 9 февраля на погоду:
- облака против ветра идут – к снегу;
- стекла сильно потеют – к потеплению;
- если у сугробов верхушки закруглены – к знатному урожаю.
9 февраля: что нельзя делать, а что нужно
В этот день особое внимание уделяют огню. Если в доме есть камин, то можно даже повторить ритуал наших предков: попробовать разжечь огонь так, чтобы все поленья занялись разом. По поверью, это принесет семье мир и материальный достаток. Только надо, чтобы были сухие дрова и положить побольше щепы.
Есть на день Иоанна Златоуста и особый заговор от зубной боли: "Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели".
Ходить и заниматься делами в этот день старались осторожно: по поверью, если 9 февраля обжечься, порезаться или споткнуться – это к беде.
Обед в этот день был поминальным: обязательно подавали кисель и блины как главные поминальные блюда.
По народным поверьям, 9 февраля нельзя:
- мыть голову – ум "вымоешь";
- дарить подарки и принимать их самому – можно порчу передать.
9 февраля: именины
День ангела справляют Дмитрий, Иван и Петр.
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9 февраля: кто родился
9 февраля родились такие знаменитости:
- 1441 — поэт Востока, философ-суфист, государственный деятель тимуридского Хорасана Алишер Навои.
- 1783 — русский поэт, переводчик, литературный критик Василий Жуковский.
- 1846 — немецкий инженер-конструктор, изобретатель (вместе с Готтлибом Даймлером) первого мотоцикла, а также первого автомобиля под торговой маркой Mercedes Вильгельм Майбах.
- 1887 — российский военачальник, красноармеец Василий Чапаев.
- 1943 — американский киноактер Джо Пеши (Один дома, Казино, Ирландец и др.).
- 1945 — американская актриса Миа Фэрроу (Великий Гэтсби, Смерть на Ниле, Артур и месть Урдалака и др.).
- 1981 — британский актер Том Хиддлстон (Полночь в Париже, Выживут только любовники, Багровый пик, особо популярна его роль Локи в саге про Мстителей).