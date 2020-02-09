  1. Главная
  3. Праздники

9 февраля – какой сегодня праздник: с Днем стоматолога и Оскар 2020

9 февраля 2020, 00:19

Как 9 февраля поминают родных, почему нельзя мыть голову и с какими праздниками поздравлять – в нашем материале.

9 февраля – праздник вручения Оскара и День стоматолога – поздравления, что нельзя делать
9 февраля – праздник вручения Оскара и День стоматолога – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

9 февраля 2020 – сегодня праздник белых зубов и профессиональных улыбок.

Мир отмечает Международный день стоматолога 2020. Мы собрали на День стоматолога 2020 лучшие поздравления – подруге и коллеге, для стоматолога-хирурга и их медсестер – в нашем материале Поздравления с Днем стоматолога – короткие, в прозе, стихах и картинки.

А в Лос-Анджелесе проходит парад обладателей самых ярких улыбок мира – там сегодня состоится церемония вручения кинопремии Оскар 2020. Ранее список победителей Оскара 2020 слили в сеть до церемонии награждения. Вот сегодня и узнаем, насколько он правдивый.

Россия отмечает День гражданской авиации. А в Греции уже наступила Масленица 2020 (когда и как празднуют Масленицу православные – читайте в нашем материале Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать).

По народному календарю, 9 февраля – Златоустьев огонь.

Читайте такжеПрикольные поздравления с Днем гражданской авиации на словах и в картинках

9 февраля: праздник церковный

9 февраля православные чествуют константинопольского архиепископа и богослова Иоанна Златоуста, свое прозвище получившего за свой ораторский дар.

9 февраля принято молиться о просвещении ума, помощи в отчаянии и о постижении духовных знаний.

В церкви читается проповедь "Неделя о мытаре и фарисее". Идет поминовение усопших.

Поста нет.

9 февраля: приметы

Есть такие приметы 9 февраля на погоду:

  • облака против ветра идут – к снегу;
  • стекла сильно потеют – к потеплению;
  • если у сугробов верхушки закруглены – к знатному урожаю.

9 февраля: что нельзя делать, а что нужно

В этот день особое внимание уделяют огню. Если в доме есть камин, то можно даже повторить ритуал наших предков: попробовать разжечь огонь так, чтобы все поленья занялись разом. По поверью, это принесет семье мир и материальный достаток. Только надо, чтобы были сухие дрова и положить побольше щепы.

Есть на день Иоанна Златоуста и особый заговор от зубной боли: "Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели".

Ходить и заниматься делами в этот день старались осторожно: по поверью, если 9 февраля обжечься, порезаться или споткнуться – это к беде.

Обед в этот день был поминальным: обязательно подавали кисель и блины как главные поминальные блюда.

По народным поверьям, 9 февраля нельзя:

  • мыть голову – ум "вымоешь";
  • дарить подарки и принимать их самому – можно порчу передать.

9 февраля: именины

День ангела справляют Дмитрий, Иван и Петр.

Читайте такжеДень Дмитрия: открытки и поздравления и привітання з Дмитром

9 февраля: кто родился

9 февраля родились такие знаменитости:

  • 1441 — поэт Востока, философ-суфист, государственный деятель тимуридского Хорасана Алишер Навои.
  • 1783 — русский поэт, переводчик, литературный критик Василий Жуковский.
  • 1846 — немецкий инженер-конструктор, изобретатель (вместе с Готтлибом Даймлером) первого мотоцикла, а также первого автомобиля под торговой маркой Mercedes Вильгельм Майбах.
  • 1887 — российский военачальник, красноармеец Василий Чапаев.
  • 1943 — американский киноактер Джо Пеши (Один дома, Казино, Ирландец и др.).
  • 1945 — американская актриса Миа Фэрроу (Великий Гэтсби, Смерть на Ниле, Артур и месть Урдалака и др.).
  • 1981 — британский актер Том Хиддлстон (Полночь в Париже, Выживут только любовники, Багровый пик, особо популярна его роль Локи в саге про Мстителей).

праздник Оскар приметы традиции День стоматолога
Сейчас вы просматриваете новость «9 февраля – какой сегодня праздник: с Днем стоматолога и Оскар 2020». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:34
Первая леди Украины покорила Сеть лаконичным нарядом в Ватикане
00:19
9 февраля – какой сегодня праздник: с Днем стоматолога и Оскар 2020 Видео
08 февраля, суббота
23:57
"Отбили почку": экс-узник боевиков "ДНР" указал на предателей среди участников обмена
23:42
"Это случайно": суд избрал меру пресечения девушке, убившей инструктора тира Видео
23:21
Выстрелы и взрыв: стали известны результаты штурма торгового центра в Таиланде Видео
23:00
Прически 2020 на День святого Валентина - французская коса водопад и булочка фото Фото
22:51
"Не можем ждать выбором": посол США в РФ рассказал о важном поручении Трампа
22:23
"Не будем вылавливать": Загороднюк объяснил изменение возраста призыва
22:20
Отбор на Евровидение 2020 Украина: Результаты голосования 08-02-2020 Видео
22:00
Младенец пролетел несколько метров: под Запорожьем пьяный водитель сбил коляску на "зебре" - жуткое видео
21:32
"Мировоззренческий кризис": в МИД Украины раскритиковали новую санкционную процедуру СЕ
21:13
От +7 до -17: синоптик пообещала украинцам температурные качели Видео
21:00
В Минцифре похвастались результатами запуска "Дии"
20:37
Стрельба в Таиланде: спецназ приступил к штурму торгового центра
20:06
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: скачок сексуальности и любовный подвох
20:05
"Вы что, ожидали": Джемелев поставил на место жаждущих днепровской воды в Крыму
19:46
В Украине раздадут 9 миллионов гривен: кто получит
19:44
На Полтавщине женщина свела счеты с жизнью из-за огромного долга по кредиту Видео
19:34
Рыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецепты Видео
19:29
Умер Орсон Бин: причины смерти, фильмография и биография актера
19:16
"Нехватка рабочей силы": в НБУ рассказали о росте зарплат украинцев
19:09
"Никто не сможет избежать смерти": таиландский стрелок оставил послание в Facebook Видео
18:51
"Е*учий совок": в России пенсионеры подрались из-за порошка Видео
18:30
Не хватило 12 секунд: известны шокирующие подробности гибели Брайанта
18:24
Полнолуние 2020: астролог рассказал, что можно делать Видео
18:20
Маникюр 2020 – самый нежный сиреневый маникюр с блеском и перламутром фото Фото
18:11
Мать в психбольнице: появились скандальные данные о девушке-стрелке из Полтавы Видео
18:00
Евровидение-2020: смотреть онлайн Нацотбор в Украине 08-02-2020 Видео
17:58
В масштабном ДТП в Венгрии погибли и пострадали украинцы
17:50
Синоптик насулил Украине зимнее бабье лето Видео
17:38
Стрельба в Таиланде: число жертв возросло - СМИ Видео
17:32
Никаких скидок: Путин "плюнул в лицо" дружбе с Лукашенко
17:16
СМИ узнали подробности бойни в Донецке: кто устроил кровавую расправу
17:07
Ограбить за 53 часа: трое украинцев вынесли 37 млн грн из 23 банкоматов Сбербанка
16:59
"Президент мира": Зеленский похвастался после встречи с папой Франциском Видео
16:50
Что смотреть - лучшие сериалы февраля 2020 Видео
16:32
Вынесли $40 тысяч: в Днепре ограбили крупного бизнесмена
16:17
Зеленский встретился с госсекретарем Ватикана: о чем говорили
16:12
Разрыв глотки и пищевода: в Киеве на приеме у врача внезапно умер двухлетний мальчик Видео
16:00
Бордовый маникюр 2020 – красивый маникюр кошачий глаз и матовые ногти фото Фото
15:49
"Весна потянет канаты": синоптик рассказала о потеплении в Украине Видео
15:48
Выданные ОРДЛО в рамках обмена двое экс-"беркутовцев" вернулись в Украину Фото
15:46
"Болит палец": в Таиланде военный устроил кровавую бойню в торговом центре Видео
15:23
"Хрен с Крымом, верните Кубань": в Сети ажиотаж из-за необычной карты Украины
15:02
Заместитель Рябошапки рассказал о звонках Зеленского в Офис генпрокурора Видео
14:41
Суперэффективная гречневая диета - отзывы и меню на неделю Видео
14:37
"Продай собаку – оплати коммуналку": "слуга народа" Брагар продинамил пенсионерку из Аджамки
14:11
"Ответочку уродам бандеровским до Львова": патрон "ЛНР" обвинил Зеленского в обстрелах
13:56
"Хам": экс-нардеп заткнул рот экономисту в прямом эфире Видео
13:40
Кульбида рассказал, как в Украине меняется лето Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять