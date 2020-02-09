9 февраля – какой сегодня праздник: с Днем стоматолога и Оскар 2020

9 февраля – праздник вручения Оскара и День стоматолога – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

9 февраля 2020 – сегодня праздник белых зубов и профессиональных улыбок.

Мир отмечает Международный день стоматолога 2020. Мы собрали на День стоматолога 2020 лучшие поздравления – подруге и коллеге, для стоматолога-хирурга и их медсестер – в нашем материале Поздравления с Днем стоматолога – короткие, в прозе, стихах и картинки.

А в Лос-Анджелесе проходит парад обладателей самых ярких улыбок мира – там сегодня состоится церемония вручения кинопремии Оскар 2020. Ранее список победителей Оскара 2020 слили в сеть до церемонии награждения. Вот сегодня и узнаем, насколько он правдивый.

Россия отмечает День гражданской авиации. А в Греции уже наступила Масленица 2020 (когда и как празднуют Масленицу православные – читайте в нашем материале Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать).

По народному календарю, 9 февраля – Златоустьев огонь.

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9 февраля: праздник церковный

9 февраля православные чествуют константинопольского архиепископа и богослова Иоанна Златоуста, свое прозвище получившего за свой ораторский дар.

9 февраля принято молиться о просвещении ума, помощи в отчаянии и о постижении духовных знаний.

В церкви читается проповедь "Неделя о мытаре и фарисее". Идет поминовение усопших.

Поста нет.

9 февраля: приметы

Есть такие приметы 9 февраля на погоду:

облака против ветра идут – к снегу;

стекла сильно потеют – к потеплению;

если у сугробов верхушки закруглены – к знатному урожаю.

9 февраля: что нельзя делать, а что нужно

В этот день особое внимание уделяют огню. Если в доме есть камин, то можно даже повторить ритуал наших предков: попробовать разжечь огонь так, чтобы все поленья занялись разом. По поверью, это принесет семье мир и материальный достаток. Только надо, чтобы были сухие дрова и положить побольше щепы.

Есть на день Иоанна Златоуста и особый заговор от зубной боли: "Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели".

Ходить и заниматься делами в этот день старались осторожно: по поверью, если 9 февраля обжечься, порезаться или споткнуться – это к беде.

Обед в этот день был поминальным: обязательно подавали кисель и блины как главные поминальные блюда.

По народным поверьям, 9 февраля нельзя:

мыть голову – ум "вымоешь";

дарить подарки и принимать их самому – можно порчу передать.

9 февраля: именины

День ангела справляют Дмитрий, Иван и Петр.

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9 февраля: кто родился

9 февраля родились такие знаменитости: